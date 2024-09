HUAWEI lansează noi produse inovatoare care îmbină moda și creativitatea. Seria HUAWEI WATCH GT 5, acum disponibilă în România

Pe 19 septembrie, HUAWEI a organizat un eveniment în Barcelona, în cadrul căruia a dezvăluit noi produse inovatoare, sub conceptul ‘Fashion Edge’ pentru categoria wearable, printre care și seria HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH D2 și HUAWEI WATCH Ultimate Green. De asemenea, au fost lansate și noile modele de tablete HUAWEI MatePad Pro 12.2” și HUAWEI MatePad 12 X.

Seria HUAWEI WATCH GT 5, disponibilă în România

Seria HUAWEI WATCH GT 5 este acum disponibilă în România, în magazinul online oficial,HUAWEI Store și în magazinele partenerilor autorizați. Variantele Pro și Standard ale celei de-a cincea generații continuă să reflecte esența modelelor anterioare – estetica rafinată și performanța de top. Noile ceasuri inteligente se remarcă printr-un design cu margini drepte, obținut cu ajutorul unor tehnici de finisare de înaltă calitate, dar și prin materialele premium utilizate. De asemenea, impresionează prin bateria performantă ce poate rezista până la 2 săptămâni1.

Seria de smartwatch-uri beneficiază de noul sistem HUAWEI TruSense, o tehnologie integrată pentru monitorizarea sănătății și fitness-ului, care include senzori îmbunătățiți și algoritmi avansați, oferind rezultate mai rapide, mai precise și mai detaliate.

Sistemul de poziționare HUAWEI Sunflower aduce o nouă modalitate de a naviga în aventurile sportive în aer liber, printr-un mecanism GNSS optimizat și mai precis. Acesta permite o experiență îmbunătățită de alergare și ciclism pentru toate modelele din seria WATCH GT 5. În plus, modelele HUAWEI WATCH GT 5 Pro oferă monitorizare sportivă de nivel profesional, cum ar fi funcții noi pentru golf, alergare montană și scufundări libere, echipând entuziaștii dedicați acestor sporturi cu tot ce au nevoie pentru a-și îmbunătăți performanțele.

Ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 5 sunt compatibile atât cu smartphone-uri Android, cât și iOS2, oferind unui public mai larg posibilitatea de a experimenta inovațiile HUAWEI în materie de tehnologie pentru sănătate și funcții de monitorizare sportivă.

Design durabil și elegant: aliaj de titan de calitate aerospațială și ceramică nanocristalină

Modelele HUAWEI WATCH GT 5 Pro de 46mm și 42mm sunt fabricate din aliaj de titan de calitate aerospațială și ceramică nanocristalină, ambele materiale premium dezvoltate prin procese inginerești complexe. Acestea oferă un nivel de durabilitate mai ridicat comparativ cu edițiile anterioare, asigurând rezistența ceasului la activitățile de zi cu zi. Fie că este vorba despre sesiuni de fitness la sală sau o ieșire de seară cu prietenii, smartwatch-ul este un companion elegant și versatil, conceput pentru activitățile cotidiene.

Sistemul HUAWEI TruSense: o privire mai detaliată asupra datelor de sănătate și fitness

Sistemul HUAWEI TruSense îmbunătățește monitorizarea sănătății și fitness-ului, cu module și algoritmi avansați. Acesta sporește acuratețea citirii semnalelor pentru monitorizarea ritmului cardiac, a nivelului de oxigen din sânge și a respirației, oferind o monitorizare mai cuprinzătoare, chiar și în timpul activităților sportive sau în condiții climatice variate.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro include, de asemenea, o funcție de analiză EKG prin intermediul unui buton cu electrozi. Cu o simplă apăsare, utilizatorii pot obține rezultatele EKG în doar 30 de secunde3.

Funcții avansate de fitness pentru iubitorii sportului

Datorită progreselor tehnologice aduse de sistemul de poziționare HUAWEI Sunflower, utilizatorii seriei HUAWEI WATCH GT 5 pot beneficia de o monitorizare sportivă mai detaliată pentru a-și îmbunătăți performanțele și a urmări progresul.

Alergătorii pasionați vor putea explora funcțiile dedicate, disponibile pe toate modelele HUAWEI WATCH GT 5, cum ar fi ”Running Form Analysis”, care oferă sfaturi pentru ajustarea posturii în timpul alergării și prevenirea accidentărilor.

Pentru alergătorii mai tehnici, HUAWEI WATCH GT 5 Pro introduce o funcție profesională de trail running4, ideală pentru cei care practică acest sport pe teren accidentat. Această funcție oferă navigare pe segmente, alerte pentru traseu greșit, linii de contur și hărți care se pot mări și controla5. Alergătorii montani pot primi în timp real date despre fitness și informații despre traseu, transmise direct de la încheietura mâinii.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro adaugă, de asemenea, noi funcții pentru golf, cum ar fi vizualizarea 3D a hărților terenurilor de golf6, care include peste 15.000 de hărți globale de terenuri de golf, pe lângă o gamă completă de funcții analitice pentru îmbunătățirea loviturilor. În România, vor fi disponibile hărțile pentru Bucharest Golf Club, Transilvania Golf Club, SunGarden Golf & Spa Resort, Golf Club Paul Tomiță și Theodora Golf Club.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro este ideal și pentru activitățile acvatice, având rezistență la apă de până la 40 de metri pentru scufundări libere7. Împreună cu un tracker de adâncime și memento-uri, pasionații de scufundări se pot bucura de un plus de siguranță și îndrumare în timpul aventurilor subacvatice.

Ambasadorii categoriei wearable HUAWEI: Pamela Reif și Sir Mo Farah

La evenimentul din Barcelona, organizat pe 19 septembrie, au luat parte și ambasadorii categoriei wearable HUAWEI, Sir Mo Farah și Pamela Reif, care au vorbit despre tehnicile avansate de alergare și exerciții fizice, dar și despre design-ul noilor modele de ceasuri și cursurile de fitness disponibile pentru abonamentul HUAWEI Health+.

„HUAWEI WATCH GT Pro este mai mult decât un smartwatch. Este o declarație de stil și se integrează perfect în conceptul Fashion Edge. În plus, HUAWEI i-a adus upgrade-uri impresionante la nivelul monitorizării exercițiilor fizice. Vă invit să îl testați și voi și să completați inelele de activitate (orig. Light Up Your Rings) în fiecare zi”, a declarat Pamela Reif, specialistă în nutriție, fitness și lifestyle din Germania.

„Ca alergător, sunt atent la toate micile detalii care mi-ar putea oferi un avantaj competitiv. Sistemul GPS Sunflower va schimba la propriu regulile jocului, în timp ce funcția de analiză a alergării, Running Form, îi va oferi oricărui atlet perspective prețioase asupra îmbunătățirii timpilor personali”, a adăugat Sir Mo Farah, campion olimpic în probele de 10.000 și 5.000 de metri la edițiile desfășurate la Londra și Rio de Janeiro.

Prețuri și disponibilitate în România

Seria HUAWEI WATCH GT 5 este disponibilă pe HUAWEI Store România, cu prețuri începând de la 1.249 lei pentru modelele standard și de la 1.899 lei pentru modelele Pro. Până pe 31 octombrie 2024, pentru orice comandă a unui smartwatch din noua serie WATCH GT 5, utilizatorii vor primi cadou căști HUAWEI FreeBuds 5i, 12 luni de garanție extinsă și 3 luni de abonament gratuit la HUAWEI Health+8.

În plus, pentru doar 9.9 de lei, pot adăuga o curea suplimentară la comandă, iar pentru 49 de lei, pot achiziționa un Smart HUAWEI Scale 3.

Urmărește-ne pe Google News