Hrana umedă perfectă nu există. Există doar cea potrivită câinelui tău

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alegerea hranei umede pentru câini poate părea simplă: deschizi o conservă, îi place, mănâncă – problema rezolvată. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Gustul este doar o parte din ecuație. Ce contează cu adevărat este potrivirea dintre hrană și nevoile specifice ale câinelui tău.

Pentru că, la fel ca în cazul oamenilor, fiecare câine este diferit.

Stilul de viață al câinelui (și al tău)

Un câine activ, care aleargă mult, se joacă zilnic și consumă multă energie, are nevoie de o hrană umedă mai bogată nutritiv. În schimb, un câine sedentar sau de apartament poate avea nevoie de o formulă mai echilibrată, pentru a evita acumularea kilogramelor în plus.

Și stilul tău de viață contează. Dacă ai un program încărcat, vei prefera o hrană ușor de porționat, cu ingrediente de calitate și fără compromisuri. Dacă ai timp să fii mai atent la detalii, poți alterna sortimentele sau combina hrana umedă cu cea uscată pentru varietate și echilibru.

Vârsta și talia câinelui

Un pui are nevoi complet diferite față de un câine adult sau senior. Hrana umedă pentru juniori este formulată pentru creștere, în timp ce variantele pentru seniori pun accent pe digestie ușoară și susținerea articulațiilor.

La fel, talia contează. Câinii de talie mică au metabolism diferit și porții mai mici, în timp ce câinii mari au nevoie de consistență, sațietate și aport nutrițional adaptat.

Sensibilități și preferințe

Unii câini au stomac sensibil, alții sunt pur și simplu mofturoși. Hrana umedă este adesea preferată datorită gustului și texturii, dar asta nu înseamnă că orice variantă este potrivită.

Este important să fii atent la:

reacții digestive

nivelul de energie

aspectul blănii

apetitul zilnic

Acestea sunt semnale clare că hrana aleasă este sau nu cea potrivită.

Un echilibru între gust și nutriție

Da, câinele tău trebuie să iubească ceea ce mănâncă. Dar alegerea nu ar trebui făcută doar pe baza entuziasmului de la prima masă. O hrană umedă potrivită înseamnă ingrediente de calitate, echilibru nutrițional și beneficii pe termen lung.

Pentru tine, asta se traduce în mai puține griji. Pentru el, într-o viață mai sănătoasă și mai activă.

Nu există o conservă „perfectă" care să fie ideală pentru toți câinii. Există însă acea variantă care se potrivește exact nevoilor câinelui tău – stilului lui de viață, vârstei, preferințelor și particularităților sale.

Urmărește-ne pe Google News