Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.

Fost numărul 1 mondial în proba de dublu și vice-campion olimpic, Horia Tecău anunță două investiții majore în tenisul românesc: lansează platforma educațională Mind.Set.Match. și intră în acționariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis.

Această decizie face parte din strategia mai amplă a lui Horia Tecau de a-și concentra energia în două direcții complementare, cu impact pe termen lung în sport:

dezvoltarea mentalității și educației prin www.mindsetmatch.ro, o platformă dedicată tinerilor sportivi, dar și părinților și antrenorilor.

investiția în infrastructură și standardele de echipament, prin implicarea directă – ca acționar, cu 20% shares în compania de echipament de tenis Electryphy.

Împreună, aceste două proiecte conturează tranziția firească a lui Horia Tecău – de la campion la mentor, investitor și catalizator de resurse pentru următoarele generații. Cei doi piloni reprezintă, în fapt, o singură viziune: transformarea modului în care se poate face performanța în tenisul românesc.

De la retragerea din circuitul profesionist, Horia Tecău și-a făcut o misiune din a conecta experiența acumulată în marile turnee cu nevoile reale ale tinerilor sportivi.

„Am învățat și câștigat mult prin tenis: disciplină, reziliență, încredere, o carieră și o comunitate. A venit timpul să ofer, la rândul meu, energia, experiența și resursele pe care le-am acumulat. Cred cu tărie într-un nou model de dezvoltare a sportului românesc, în care educația, calitatea și investiția se susțin reciproc pentru a genera performanță reală și durabilă. Mind.Set.Match. și Electryphy sunt cele două direcții prin care mă voi implica în mod direct: una în zona de mindset și educație, cealaltă în cea de imagine și performanță. Văd aceste două proiecte ca pe un adevărat ecosistem dedicat excelenței. Nu mă rezum la a-mi pune numele pe un brand, ci investesc capital, energie și viziune. Este un angajament pe termen lung, prin care îmi doresc să ajut tinerii sportivi să aibă succes – atât în sport, cât și în viață”, declară Horia Tecău.

Mind.Set.Match. este un programul educațional ce îmbină antrenamentul fizic cu pregătirea mentală a spotivilor, coroborat cu suport pentru părinți și antrenori. Mentalitatea, echilibrul emoțional, construirea unui brand personal, “relația” cu presiunea, pregătirea tehnică, dar și fizică, precum și îndrumarea părinților și antrenorilor reprezintă doar cateva dintre temele ce vor fi abordate, ca un tot unitar, prin intermediul unor tabere, seminarii, masterclass-uri și workshop-uri practice dedicate.

În plus, din calitatea de acționar Electryphy, Horia Tecău va contribui la dezvoltarea și promovarea unor produse românești aliniate standardelor de calitate care susțin performanța la cel mai înalt nivel.

Horia Tecău , Monica Nițescu, Cristi Dragnea

Legends 2025 – prima colecție Electryphy & Horia Tecău în noua formulă de acționariat

Lansarea colecției aniversare “Legends 2025”, dedicată celor zece ani de la triumful său la Wimbledon, marchează începutul noului parteneriat Horia Tecău și Electryphy. Inspirată din valorile care l-au definit pe Horia ca sportiv, colecția se adresează nu doar jucătorilor profesionisti, dar și tuturor iubitorilor “sportului alb” și este disponibilă deja pe www.electryphy.ro

„Colecția care marchează 10 ani de la câștigarea titlului de Grand Slam nu este doar un exercițiu de nostalgie. Am ales să legăm intrarea lui Horia în acționariat de acest moment pentru că Wimbledon rămâne reperul care vorbește cel mai clar despre cine este el ca sportiv, iar noi ne dorim ca Electryphy să crească în același registru: cu consistență, seriozitate și respect pentru joc”, a adăugat Monica Nițescu, cofondator Electryphy.

****

Horia Tecău – Fost numar 1 mondial în proba de dublu, vice-campion olimpic și promotor al performanței mentale. Triplu campion de Grand Slam în proba de dublu și medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, Horia are în palmares 38 de titluri ATP la dublu și a fost recunoscut pentru leadershipul său, consistența în joc și capacitatea de a construi parteneriate puternice atât pe teren, cât și în afara acestuia.

În calitate de Ambasador Național UNICEF în România, Horia s-a implicat în susținerea drepturilor copiilor și accesului acestora la sănătate și educație. Din rolul de mentor, Horia Tecau a publicat deja o carte pentru copii – „Viața în ritmul tenisului”, în care transmite lecții valoroase despre reziliență, curaj și recunoștință prin prisma sportului.

Foto credit: arhiva personală



Urmărește-ne pe Google News