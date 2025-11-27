  MENIU  
Home > Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.

Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 27.11.2025, 18:55

Fost numărul 1 mondial în proba de dublu și vice-campion olimpic, Horia Tecău anunță două investiții majore în tenisul românesc: lansează platforma educațională Mind.Set.Match. și intră în acționariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis. 

Această decizie face parte din strategia mai amplă a lui Horia Tecau de a-și concentra energia în două direcții complementare, cu impact pe termen lung în sport:

  • dezvoltarea mentalității și educației prin www.mindsetmatch.ro, o platformă dedicată tinerilor sportivi, dar și părinților și antrenorilor.
  • investiția în infrastructură și standardele de echipament, prin implicarea directă – ca acționar, cu 20% shares în compania de echipament de tenis Electryphy.

Împreună, aceste două proiecte conturează tranziția firească a lui Horia Tecău – de la campion la mentor, investitor și catalizator de resurse pentru următoarele generații. Cei doi piloni reprezintă, în fapt, o singură viziune: transformarea modului în care se poate face performanța în tenisul românesc.

Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Recomandarea zilei

De la retragerea din circuitul profesionist, Horia Tecău și-a făcut o misiune din a conecta experiența acumulată în marile turnee cu nevoile reale ale tinerilor sportivi.

„Am învățat și câștigat mult prin tenis: disciplină, reziliență, încredere, o carieră și o comunitate. A venit timpul să ofer, la rândul meu, energia, experiența și resursele pe care le-am acumulat. Cred cu tărie într-un nou model de dezvoltare a sportului românesc, în care educația, calitatea și investiția se susțin reciproc pentru a genera performanță reală și durabilă. Mind.Set.Match. și Electryphy sunt cele două direcții prin care mă voi implica în mod direct: una în zona de mindset și educație, cealaltă în cea de imagine și performanță. Văd aceste două proiecte ca pe un adevărat ecosistem dedicat excelenței. Nu mă rezum la a-mi pune numele pe un brand, ci investesc capital, energie și viziune. Este un angajament pe termen lung, prin care îmi doresc să ajut tinerii sportivi să aibă succes – atât în sport, cât și în viață”, declară Horia Tecău.

Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Recomandarea zilei

Mind.Set.Match. este un programul educațional ce îmbină antrenamentul fizic cu pregătirea mentală a spotivilor, coroborat cu suport pentru părinți și antrenori. Mentalitatea, echilibrul emoțional, construirea unui brand personal, “relația” cu presiunea, pregătirea tehnică, dar și fizică, precum și îndrumarea părinților și antrenorilor reprezintă doar cateva dintre temele ce vor fi abordate, ca un tot unitar, prin intermediul unor tabere, seminarii, masterclass-uri și workshop-uri practice dedicate. 

În plus, din calitatea de acționar Electryphy, Horia Tecău va contribui la dezvoltarea și promovarea unor produse românești aliniate standardelor de calitate care susțin performanța la cel mai înalt nivel.

Horia Tecău devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match.
Horia Tecău , Monica Nițescu, Cristi Dragnea

Legends 2025 – prima colecție Electryphy & Horia Tecău în noua formulă de acționariat

Lansarea colecției aniversare “Legends 2025”, dedicată celor zece ani de la triumful său la Wimbledon, marchează începutul noului parteneriat Horia Tecău și Electryphy. Inspirată din valorile care l-au definit pe Horia ca sportiv, colecția se adresează nu doar jucătorilor profesionisti, dar și tuturor iubitorilor “sportului alb” și este disponibilă deja pe www.electryphy.ro

Colecția care marchează 10 ani de la câștigarea titlului de Grand Slam nu este doar un exercițiu de nostalgie. Am ales să legăm intrarea lui Horia în acționariat de acest moment pentru că Wimbledon rămâne reperul care vorbește cel mai clar despre cine este el ca sportiv, iar noi ne dorim ca Electryphy să crească în același registru: cu consistență, seriozitate și respect pentru joc”, a adăugat Monica Nițescu, cofondator Electryphy.

****

Horia Tecău – Fost numar 1 mondial în proba de dublu, vice-campion olimpic și promotor al performanței mentale. Triplu campion de Grand Slam în proba de dublu și medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, Horia are în palmares 38 de titluri ATP la dublu și a fost recunoscut pentru leadershipul său, consistența în joc și capacitatea de a construi parteneriate puternice atât pe teren, cât și în afara acestuia.

În calitate de Ambasador Național UNICEF în România, Horia s-a implicat în susținerea drepturilor copiilor și accesului acestora la sănătate și educație. Din rolul de mentor, Horia Tecau a publicat deja o carte pentru copii – „Viața în ritmul tenisului”, în care transmite lecții valoroase despre reziliență, curaj și recunoștință prin prisma sportului.

Foto credit: arhiva personală

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Fanatik
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
GSP.ro
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Observator News
Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Libertatea pentru Femei
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O nouă terapie gata pentru utilizare imediată elimină tumorile și metastazele pancreatice
O nouă terapie gata pentru utilizare imediată elimină tumorile și metastazele pancreatice
Dacă ochii tăi arată așa, ficatul tău are probleme. Nu ignora ACESTE 6 semne neobișnuite
Dacă ochii tăi arată așa, ficatul tău are probleme. Nu ignora ACESTE 6 semne neobișnuite
Această vitamină urmează să fie restricționată pentru că provoacă leziuni nervoase
Această vitamină urmează să fie restricționată pentru că provoacă leziuni nervoase
A crezut că e o simplă problemă de vedere, cauzată de oboseală. De fapt, era cancer cerebral
A crezut că e o simplă problemă de vedere, cauzată de oboseală. De fapt, era cancer cerebral
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Rana nevăzută a lui Nea Marin: tragedia care i-a schimbat viața. „Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment”
Rana nevăzută a lui Nea Marin: tragedia care i-a schimbat viața. „Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment”
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton