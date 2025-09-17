Hidratare inteligentă pentru un plus de performanță!

Brandul de nutriție sportivă Isostar, recunoscut pentru angajamentul său față de performanță, siguranță și inovație susține hidratarea corectă în orice anotimp. Tabletele izotonice efervescente sunt o soluție practică și eficientă pentru hidratarea sportivilor dar și a persoanelor active.

Importanța hidratării – mai mult decât un obicei, o necesitate

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului, în special în timpul efortului fizic, însă nu este suficientă. Deshidratarea, chiar și în forme ușoare, poate reduce capacitatea de concentrare, scădea performanța musculară și crește riscul de accidentări. În cazuri severe, poate duce la dezechilibre electrolitice, crampe, amețeli sau epuizare termică. Hidratarea corectă nu înseamnă doar consum de apă, ci și refacerea rezervelor de minerale pierdute prin transpirație. Tabletele Isostar cu formulă izotonică oferă un echilibru optim între carbohidrați și electroliți, fiind special formulate pentru a favoriza absorbția rapidă a lichidelor și a menține hidratarea la nivel celular.

Deshidratarea – un pericol ignorat în anotimpurile extreme

La temperaturi extreme sau la efort susținut, suntem predispuși la pierderi semnificative de lichide și electroliți, în special în cazul categoriilor cu risc crescut: sportivii ce se antrenează intens, vârstnicii sau cei ce suferă de diverse afecțiuni. Simptome precum amețeala, slăbiciunea, lipsa de concentrare sau crampele musculare pot fi semne ale unui dezechilibru hidric și mineral. De asemenea, în cazul episoadelor de diaree sau vărsături – frecvente în cazul infecțiilor digestive – hidratarea cu apă simplă nu este suficientă. Băuturile izotonice contribuie la refacerea rapidă a nivelului de electroliți și la menținerea funcționării optime a organismului. Spre deosebire de alte produse similare, noua formulă Isostar are cu 30% mai puține zaharuri comparativ cu bauturile sport din piață, putând fi folosite și de cei ce își doresc să reducă zahărul din alimentație.

Cum se utilizează?

Tabletele se dizolvă rapid în apă, transformându-se într-o băutură izotonică plăcută la gust, ușor de consumat înainte, în timpul sau după efortul fizic sau pur și simplu când simțim nevoia unui boost de energie.

„Tabletele izotonice reprezintă răspunsul Isostar la nevoia de hidratare eficientă, mobilitate și dozaj personalizat. Sunt ideale pentru cei care vor performanță, dar și pentru cei care își doresc o activitate fizică echilibrată și o recuperare rapidă după efort ori perioade de deshidratare” punctează Adelina Păsat, Director Comercial în cadrul Nutrivita.

Disponibile în două variante delicioase – lămâie și portocală – tabletele oferă aportul optim de sodiu, potasiu, magneziu și calciu, susținând procesele de recuperare ale organismului și prevenind deshidratarea.

Tabletele izotonice Isostar sunt potrivite pentru:

sportivi de performanță

persoane active sau începători în antrenamente

cei care practică sporturi în aer liber sau activități de anduranță

consumatori care caută o alternativă practică la băuturile izotonice gata preparate

Ambalajul compact (tub cu 10 tablete pentru 5 porții a câte 500ml) le face ușor de transportat și utilizat oriunde: la sală, în drumeții sau în competiții.

Despre Isostar

Cu o experiență de peste 40 de ani în nutriția sportivă, Isostar este un brand de referință în Europa, prezent de peste 15 ani în portofoliul Nutrivita România. Gama cuprinde batoane și pudre proteice, băuturi izotonice, batoane energizante, geluri, tablete și suplimente adaptate nevoilor sportivilor de toate nivelurile. Misiunea Isostar este de a sprijini performanța prin produse sigure, eficiente și științific formulate de echipa dedicată de nutriționiști.

