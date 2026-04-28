Home > Advertorial > Herbarium Festival 2026: cel mai mare festival de wellness din lume dedicat terapiilor pe bază de plante revine la Therme București

Herbarium Festival 2026: cel mai mare festival de wellness din lume dedicat terapiilor pe bază de plante revine la Therme București

.  Actualizat 29.04.2026, 10:52

Therme București, cel mai mare centru de relaxare și wellbeing din Europa și una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, anunță organizarea Herbarium Festival, eveniment ce va avea loc între 4 și 17 mai 2026. Timp de două săptămâni, Therme București devine epicentrul global al unui nou tip de wellbeing: unul ancorat în natură, ritual, cultură și reconectare autentică.

Născut în România și exportat deja în alte locații Therme din Europa, Herbarium Festival s-a impus ca un format internațional de succes și ca cel mai mare festival de wellness dedicat terapiilor pe bază de plante din lume. Ediția din 2026 aduce împreună 14 zile, 26 de țări, 92 de experți globali și peste 800 de experiențe, oferind vizitatorilor experienta unei călătorii în jurul lumii, prin culturi, tradiții și ritualuri de wellbeing inspirate din natură. 

Într-un context global în care wellbeing-ul se îndepărtează de soluțiile rapide și se întoarce către natură, simplitate, ritualuri autentice și experiențe multisenzoriale, Herbarium Festival răspunde unei nevoi tot mai vizibile: aceea de a încetini, de a respira și de a regăsi echilibrul prin contactul direct cu elementele naturale. 

Vedem, la nivel global, o schimbare de paradigmă: oamenii nu mai caută doar relaxare, ci sens, reconectare și experiențe care îi aduc mai aproape de natură. Prin acest festival, transformăm aceasta nevoie într-un festin senzorial: un spațiu în care plantele și sunetul natural preiau comanda, oferind oaspeților noștri din întreaga lume reconectarea profundă de care au nevoie. Herbarium a crescut organic, devenind astazi un format internațional. Pentru noi, faptul că este un concept născut în România și recunoscut în Europa este un motiv autentic de mandrie.”a declarat Andrada Seitan, Director Marketing & PR Therme București

14 zile. 26 de țări. 800 de experiente. O călătorie globală prin natură

Ediția din acest an propune un concept curajos: natura nu mai este privită ca simplu decor, ci devine protagonistul experienței. Plantele, sunetul natural, căldura saunelor, infuziile, ritualurile de purificare și terapiile inspirate din tradiții ancestrale creează un ecosistem viu, în care vizitatorii sunt invitați să se reconecteze cu ritmurile naturale.

Pe parcursul celor 14 zile, publicul va putea explora ritualuri și practici din 26 de țări, ghidat de maeștri Aufguss, terapeuți holistici și specialiști în aromaterapie din întreaga lume. De la ritualuri nordice, ceremonii japoneze și practici baltice de purificare, până la terapii inspirate din Amazon, tradiții est-europene sau experiențe cu plante autohtone, Herbarium devine o formă de turism cultural și senzorial, fără ca vizitatorii să părăsească Therme București.

Printre experiențele ediției se numără ritualuri cu plante proaspete și ierburi, infuzii cu mentă, lavandă, mușețel, soc sau salcâm, scruburi artizanale, terapii respiratorii, ritualuri de saună inspirate de tradiții locale și internaționale, ceremonii cu fumigații sacre, tratamente pentru piele, sesiuni de sound therapy și experiențe de postural alignment.

Herbarium Frequency și instalația SoundTree: O premieră în România 

O noutate importantă a ediției 2026 este integrarea sunetului ca pilon central al experienței. Prin Herbarium Frequency, festivalul aduce muzică live, vibrații naturale și instalații artistice în spațiul wellness. Pentru prima dată în România, elementele naturii, plantele și căldura saunelor vor fi acompaniate de muzică live, demonstrând că sunetul este o extensie organică a naturii. 

Atracția principală este SoundTree, o instalație artistică prezentată în premieră în România, care transformă sunetul într-o experiență meditativă și interactivă. Vizitatorii pot atinge tuburile metalice ale instalației și pot descoperi ritmurile naturii prin vibrații sonore unice. 

Experiența este completată de momente live în sauna Hollywood și în alte zone Therme: MUSE QUARTET, într-un fusion elegant de clasic și contemporan; Corina, Arthur & Cristi, cu handpan, caval, flaut, drâmbă și voce; precum și ImpRomania, un grup internațional de studenți din Franța, România, Muntenegru, Georgia, Ucraina, Polonia, Bosnia și Armenia. 

Herbarium LAB: natura devine știință și experiență

În weekendurile 8–10 mai și 15–17 mai, Herbarium LAB transformă toate zonele Therme într-un spațiu de explorare dedicat întregii familii. Atelierele și workshop-urile tematice aduc universul plantelor mai aproape de public, prin experiențe care îmbină educația, creativitatea și relaxarea.

Un element esențial al ediției este parteneriatul dintre Therme București și Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV București, prin care știința plantelor, sustenabilitatea și lumea naturii devin parte din experiența festivalului. Atelierele sunt concepute și susținute de profesori și cercetători cu expertiză în botanică, fitoterapie și studiul plantelor. 

Vizitatorii vor putea participa la ateliere de Ikebana, Oshibana, Kokedama, Morimono, analize olfactive ale uleiurilor esențiale de mentă și lavandă, experimente de micro-grădinărit, explorări ale plantelor medicinale, activități dedicate copiilor și workshop-uri despre tradiții botanice românești. Această conexiune profundă cu mediul natural este completată de experiențe interactive de wellness. De la tratamente cosmetice pe bază de ierburi și plante în saunele umede din Galaxy Relax, până la ritualuri blânde de tip „foam skincare” create special pentru cei mici, Herbarium LAB devine liantul perfect între educație, relaxare și curiozitatea pură de a explora. (Programul complet al workshop-urilor este disponibil pe therme.ro).

Herbarium Festival 2026: cel mai mare festival de wellness din lume dedicat terapiilor pe bază de plante revine la Therme București

Herbarium Expo: Sute de produse 100% naturale pe terasa Elysium 

În zilele de weekend ale festivalului, pe terasa Elysium, Herbarium Expo aduce în fața publicului o selecție vasta de produse bazate pe ingrediente naturale: cosmetice botanice, uleiuri esențiale, tincturi, produse funcționale și branduri dezvoltate în jurul plantelor și al ingredientelor curate.

Printre brandurile prezente la Herbarium Expo se numără Aimée, Vivasan, Deplin, Filgud, Fleurane, Fares, Farmec, Herbagen, Iezeres, Melissimo, Savonia, Skintesence, TrioVerde, NoMoMoo, Vacaju, Techir și Herța Bio Apicole. 

„Herbarium Expo este modul nostru de a susține producătorii locali și de a le oferi o platformă reală de vizibilitate. Publicul Therme este din ce în ce mai internațional, iar interesul pentru produse naturale autentice este în creștere. Practic, creăm o punte între tradiția românească și o audiență globală.” Andrada Seitan, Director Marketing & PR Therme București

Zona expozițională este completată de workshop-uri educative și de Hydration & Boost Corner, unde vizitatorii se pot bucura de ceaiuri și infuzii reci din plante și fructe exotice, sucuri naturale, limonadă, lapte de caju cu vanilie sau ciocolată și alte produse plant-based. 

Un concept românesc, exportat în Europa

Herbarium Festival este unul dintre cele mai relevante exemple ale capacității Therme de a inova în industria wellbeing-ului. Creat, dezvoltat și rafinat la București, festivalul a fost exportat ulterior în alte locații Therme din Europa, confirmând succesul unui concept local cu relevanță internațională. Prin Herbarium, Therme București își consolidează rolul de lider în wellbeing în România și de generator de experiențe care pot fi scalate internațional. În același timp, festivalul contribuie la poziționarea Bucureștiului ca destinație atractivă pentru turiștii străini interesați de wellness, natură și experiențe imersive.

„Therme București a devenit, în ultimii ani, o destinație în sine pentru turiști din întreaga lume. Vedem o creștere constantă a publicului internațional, atras nu doar de infrastructură, ci de experiențele pe care le dezvoltăm. Herbarium este unul dintre cele mai puternice exemple în acest sens.” a declarat Cosmin Ciric, Director Wellness Therme București

Acces și informații utile

Participarea la Herbarium Festival este inclusă în tariful de acces pentru zona Elysium. Fiecare experiență din cadrul festivalului are un număr limitat de locuri și necesită o brățară dedicată, disponibilă gratuit la Welcome Point Herbarium, în limita locurilor disponibile. Programul complet al festivalului și biletele sunt disponibile pe therme.ro și în aplicația myTherme.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de relaxare și wellbeing din Europa, cu o suprafață totală de 250.000 mp. Proiectul găzduiește cea mai mare grădină botanică de interior din România și cea mai mare plantație de palmieri din Europa. Prin infrastructură, tehnologii de ultimă generație și un angajament constant față de sustenabilitate, Therme București este un reper strategic pentru turismul românesc și pentru dezvoltarea industriei de wellbeing la standarde internaționale.

Foto credit: Therme Bucuresti 

