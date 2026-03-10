  MENIU  
Home > Advertorial > Gusturi la superlativ: 5 aperitive și 5 deserturi din gama Deluxe de la Lidl

Gusturi la superlativ: 5 aperitive și 5 deserturi din gama Deluxe de la Lidl

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Pregătirile pascale au început, iar odată cu primele planuri pentru mesele speciale apare și nerăbdarea de a gusta din toate bunătățile pregătite pentru aceste momente. Începutul primăverii vine perfect cu astfel de ocazii: mese petrecute în familie, vizite sau seri în care vrei pur și simplu să te bucuri de gusturi speciale.

Din 9 martie, în magazinele Lidl găsești o selecție de produse din gama Deluxe, care aduc combinații inspirate din bucătării internaționale și ingrediente atent alese. Gândite pentru ocazii speciale, ele îți permit să creezi momente deosebite la prețuri accesibile. 

5 aperitive pentru începutul perfect

Pentru un platou elegant sau gustări savuroase înainte de felul principal, aceste delicii sunt o alegere ideală:

  • Salam cu trufe sau cu fistic, un preparat cu aromă bogată;
  • Brânză Brie umplută, în combinații precum arpagic, roșii și busuioc sau pesto;
  • Fiocchetto afumat sau cu trufe – o specialitate italiană delicată;
  • Amestec pentru bruschete, în variante precum roșii și Parmigiano Reggiano, ardei roșii și ceapă sau roșii și busuioc;
  • Brânză Roquefort D.O.P., cu gust intens și textură cremoasă;
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

5 deserturi pentru un final dulce

  • Praline de înghețată, în sortimente variate ;
  • Mini tarte cu afine sau căpșune, cu gust proaspăt și fructat;
  • Selecție de migdale în ciocolată, pentru un desert crocant și aromat ;
  • Desert în pahar, mousse de ciocolată sau cappuccino;
  • Desert cu lămâie sau ciocolată, fin și echilibrat;

Primăvara capătă gust și culoare atunci când gesturile din inimă aduc bucurie celor din jur, iar din 9 martie, produsele Deluxe te așteaptă în toate magazinele, pentru ca fiecare întâlnire să înceapă cu un aperitiv savuros și să se încheie cu un desert memorabil.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Recomandarea zilei

Foto: Lidl

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Elle
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
Observator News
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Libertatea pentru Femei
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton