Gusturi la superlativ: 5 aperitive și 5 deserturi din gama Deluxe de la Lidl

Pregătirile pascale au început, iar odată cu primele planuri pentru mesele speciale apare și nerăbdarea de a gusta din toate bunătățile pregătite pentru aceste momente. Începutul primăverii vine perfect cu astfel de ocazii: mese petrecute în familie, vizite sau seri în care vrei pur și simplu să te bucuri de gusturi speciale.

Din 9 martie, în magazinele Lidl găsești o selecție de produse din gama Deluxe, care aduc combinații inspirate din bucătării internaționale și ingrediente atent alese. Gândite pentru ocazii speciale, ele îți permit să creezi momente deosebite la prețuri accesibile.

5 aperitive pentru începutul perfect

Pentru un platou elegant sau gustări savuroase înainte de felul principal, aceste delicii sunt o alegere ideală:

Salam cu trufe sau cu fistic , un preparat cu aromă bogată;

, un preparat cu aromă bogată; Brânză Brie umplută , în combinații precum arpagic, roșii și busuioc sau pesto;

, în combinații precum arpagic, roșii și busuioc sau pesto; Fiocchetto afumat sau cu trufe – o specialitate italiană delicată;

afumat sau cu trufe – o specialitate italiană delicată; Amestec pentru bruschete , în variante precum roșii și Parmigiano Reggiano, ardei roșii și ceapă sau roșii și busuioc;

, în variante precum roșii și Parmigiano Reggiano, ardei roșii și ceapă sau roșii și busuioc; Brânză Roquefort D.O.P., cu gust intens și textură cremoasă;

5 deserturi pentru un final dulce

Praline de înghețată , în sortimente variate ;

, în sortimente variate ; Mini tarte cu afine sau căpșune , cu gust proaspăt și fructat;

, cu gust proaspăt și fructat; Selecție de migdale în ciocolată , pentru un desert crocant și aromat ;

, pentru un desert crocant și aromat ; Desert în pahar , mousse de ciocolată sau cappuccino;

, mousse de ciocolată sau cappuccino; Desert cu lămâie sau ciocolată, fin și echilibrat;

Primăvara capătă gust și culoare atunci când gesturile din inimă aduc bucurie celor din jur, iar din 9 martie, produsele Deluxe te așteaptă în toate magazinele, pentru ca fiecare întâlnire să înceapă cu un aperitiv savuros și să se încheie cu un desert memorabil.

