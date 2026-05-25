  MENIU  
Home > Advertorial > Grecia all inclusive: ce tipuri de vacanțe all inclusive în Grecia ți se potrivesc vara aceasta?

Grecia all inclusive: ce tipuri de vacanțe all inclusive în Grecia ți se potrivesc vara aceasta?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanțe în sezonul de vară. Ai zboruri directe din București, Cluj-Napoca sau Timișoara, transferuri organizate și o varietate mare de stațiuni all inclusive pe insule și pe continent. În plus, marea este caldă din iunie până la final de septembrie, iar distanțele dintre aeroport și hotel sunt, în majoritatea cazurilor, rezonabile.

Conceptul all inclusive simplifică organizarea: plătești pachetul înainte de plecare și știi exact ce primești – cazare, mese, băuturi, acces la piscine și activități. Mai jos găsești principalele tipuri de vacanțe all inclusive în Grecia. Alege varianta care se potrivește stilului tău și perioadei în care vrei să călătorești.

Vacanță all inclusive pentru familii cu copii – Creta, Rhodos, Halkidiki

Dacă pleci cu cei mici, caută hoteluri cu camere family sau suite cu uși comunicante. În Creta (zona Heraklion sau Chania) și Rhodos găsești resorturi cu aquapark, tobogane, mini club și programe zilnice de animație. În Halkidiki, avantajul îl reprezintă distanța mai scurtă și transferurile rapide, potrivite pentru copii mici.

În general, un sejur de 7 nopți este suficient. Dacă vrei și excursii – de exemplu la Palatul Knossos în Creta sau în Orașul Vechi din Rhodos – alege 10 nopți. Prețurile orientative pentru un hotel de 4 stele, în iunie sau septembrie, pornesc de la un nivel accesibil pentru un pachet cu zbor inclus, iar în iulie-august cresc în funcție de cerere.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

Resort adults only pentru cupluri – Santorini, Corfu, Creta

Dacă îți dorești liniște și intimitate, alege un hotel adults only (16+ sau 18+). În Santorini, găsești unități elegante cu vedere la calderă, iar în Creta și Corfu ai zone retrase, aproape de plaje curate și taverne locale.

Multe resorturi oferă camere swim-up sau suite cu piscină privată. Rezervă din timp, mai ales pentru lunile iulie și august. Un sejur de 5 sau 7 nopți este potrivit pentru o escapadă romantică, iar 10 nopți îți permit să combini relaxarea cu explorarea insulei.

Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Recomandarea zilei

Vacanță all inclusive pentru grupuri de prieteni – Zakynthos, Kos, Creta (Malia)

Dacă mergi cu prietenii, caută stațiuni cu viață de noapte activă. Zakynthos și Kos au baruri pe plajă și cluburi deschise până târziu, iar Malia, în Creta, atrage un public tânăr.

Avantajul unui pachet all inclusive este clar: micul dejun, prânzul și cina sunt asigurate, iar seara poți continua distracția în stațiune. Pentru astfel de vacanțe, lunile iunie și septembrie oferă temperaturi plăcute și mai puțină aglomerație.

Vacanță all inclusive de 5 stele – Creta, Rhodos, Corfu

Dacă pui accent pe servicii personalizate și facilități extinse, alege un resort de 5 stele. În Creta și Rhodos găsești hoteluri cu restaurante à la carte, spa, plajă privată și zone dedicate doar adulților, chiar și în resorturi family-friendly.

Diferența de tarif față de 4 stele reflectă, în majoritatea cazurilor, calitatea serviciilor, diversitatea gastronomică și poziționarea pe plajă. Pentru luna iunie sau septembrie, tarifele sunt mai accesibile decât în plin sezon. Rezervă din timp camerele cu vedere la mare – acestea se ocupă primele!

All inclusive accesibil – 3 și 4 stele în Creta, Kos, Halkidiki

Dacă vrei o vacanță bine organizată la un preț echilibrat, orientează-te spre hoteluri de 3 sau 4 stele. Camerele sunt confortabile, mesele variate, iar accesul la piscină și plajă este, adesea, inclus.

Pentru a obține un tarif avantajos:

  • Rezervă variante early booking.
  • Programează plecarea în mai, iunie sau septembrie.
  • Compară 7 nopți cu 10 nopți – uneori diferența per noapte scade la sejururile mai lungi.

Poți analiza opțiunile disponibile pentru sejururi în Grecia all inclusive și să filtrezi în funcție de destinație și perioadă.

Sejur pe insule cu plaje spectaculoase – Zakynthos și Corfu

Dacă alegi Grecia pentru peisajele mediteraneene, Zakynthos te atrage cu plaja Navagio, iar Corfu cu vegetația bogată și golfurile liniștite. Transferurile de la aeroport durează, de regulă, între 30 și 90 de minute, în funcție de zona hotelului.

Pentru fotografii reușite și temperaturi suportabile, iunie și septembrie sunt luni potrivite. Apa rămâne caldă, iar stațiunile sunt mai aerisite decât în august.

Vacanță scurtă, 5–7 nopți, cu zbor direct

Dacă nu ai mult timp la dispoziție, alege un sejur de 5 sau 7 nopți. Zborurile charter reduc durata drumului, iar transferul este organizat. În Halkidiki sau pe insulele apropiate de aeroport (Kos, Rhodos), ajungi rapid la hotel.

Acest tip de vacanță funcționează bine pentru cupluri sau familii care vor puțină relaxare. Planifică dinainte o singură excursie opțională și lasă restul zilelor pentru plajă și odihnă.

Cum alegi corect pachetul all inclusive în Grecia?

Înainte să rezervi, clarifică următoarele:

  • Ce tip de hotel cauți: familie, adults only, 5 stele?
  • Ce perioadă preferi: vârf de sezon sau lunile mai liniștite?
  • Ce facilități sunt incluse exact: băuturi locale, restaurante à la carte, minibar?

Studiază descrierea pachetului și consultă surse de informare. După cum vezi, există diferite tipuri de vacante all inclusive în Grecia, așa că poți alege varianta potrivită, în funcție de stilul tău de călătorie.

Nu uita de partea practică:

  • ai nevoie de carte de identitate sau pașaport valabil;
  • ține cont de condițiile de călătorie pentru minori;
  • respectă regulile locale și programul hotelului.

Indiferent dacă alegi Creta, Rhodos, Corfu, Kos, Zakynthos, Santorini sau Halkidiki, Grecia îți oferă combinația potrivită între plaje, gastronomie și servicii bine organizate. Analizează opțiunile, stabilește perioada potrivită și rezervă pachetul care se aliniază cu planurile tale de vară.

Foto: Shutterstock

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Observator News
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Libertatea pentru Femei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton