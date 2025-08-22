  MENIU  
Glucometru – cum te ajută atât în gestionarea, cât și în prevenirea diabetului

Dacă ai fost diagnosticat cu diabet sau vrei să ții lucrurile sub control înainte ca ele să o ia razna, există un mic dispozitiv care poate face o mare diferență, iar acela este un glucometru. Deși funcționează extrem de simplu, fiind astfel accesibil tuturor, acest aparat discret are un rol foarte important în menținerea sănătății tale și, în egală măsură, atât în gestionarea diabetului, cât și în prevenirea acestuia. Descoperă în continuare cum se folosește și cum te poate ajuta să-ți ții glicemia sub control!

Diabetul și necesitatea unui glucometru

În ultimii ani, incidența diabetului a fost în continuă creștere. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, aceasta va continua să crească. Fie că este vorba despre diabet de tip 1, de tip 2 sau diabet gestațional, acestă boală afectează zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Iar acest diagnostic vine la pachet, de altfel, cu necesitatea achiziționării unui glucometru. Glucometrul, după cum și denumirea o spune, este aparatul care măsoară cantitatea de glucoză din sânge (cu alte cuvinte, glicemia).

Diabetul este o tulburare metabolică în care organismul fie nu mai produce suficientă insulină (cum e în cazul diabetului de tip 1), fie nu mai folosește eficient insulina produsă (cum e cazul diabetului de tip 2). Insulina este hormonul care ajută glucoza din sânge să ajungă în celule, acolo unde este folosită drept sursă de energie. Când acest proces nu mai funcționează în mod corespunzător, nivelul glicemiei (adică al zahărului din sânge) crește, iar în timp acest lucru duce la complicații grave: probleme cardiovasculare, afectarea rinichilor, a vederii, imunității și sistemului nervos.

Simptomele care nu ar trebui ignorate

Din păcate, diabetul de tip 2 se instalează progresiv și deseori insidios, tăcut, motiv pentru care mulți oameni nu știu că îl au sau că sunt în stadiul premergător diabetului (prediabet). Oboseala constantă, setea excesivă, urinările frecvente, vederea încețoșată sau rănile care se vindecă greu și deficitar sunt semne de alarmă ale unui posibil prediabet, dacă nu chiar diabet. Dacă prezinți astfel de simptome, în primă instanță nu este cazul să te sperii, dar este cazul să începi să îți verifici în mod constant glicemia.

De ce este important un glucometru?

Glucometrul este un dispozitiv portabil care măsoară glicemia dintr-o picătură de sânge. Practic, îți oferă o imagine rapidă și foarte clară despre ceea ce se întâmplă în organismul tău în acel moment. Și nu, nu este doar pentru cei care au diabet. Persoanele cu risc de diabet – cum ar fi persoanele supraponderale, sedentare, cu istoric familial pozitiv de diabet – ar trebui să folosească, cel puțin periodic, un astfel de aparat.

Avantajul major al unui glucometru este că îți poți măsura glicemia foarte rapid, fără a mai fi nevoie, spre exemplu, să mergi la un laborator de analize medicale, să aștepți la cozi sau să plătești pentru o astfel de investigație. Bineînțeles, persoanele diagnosticate cu diabet au nevoie vitală de un astfel de aparat, deoarece constant trebuie să își măsoare glicemia, pentru a vedea cum răspund la consumul anumitor alimente sau la tratamentul cu insulină (dacă este cazul).

Cum se folosește corect un glucometru?

Poate părea complicat la început, dar folosirea unui glucometru este deosebit de simplă și rapidă. Se introduce o bandeletă în aparat, se înțeapă ușor degetul (cu un dispozitiv special, steril), se aplică picătura de sânge pe bandeletă, iar rezultatul apare pe ecran în doar câteva secunde. La început sună parcă puțin cam tehnic și protocolar, dar după doar câteva utilizări devine pur și simplu o rutină.

Este recomandat ca glicemia să fie măsurată dimineața, pe nemâncate (așa-numita glicemie à jeun), dar și la două ore după masă sau alte momente-cheie, cum ar fi după administrarea de insulină, mai ales dacă ești sub tratament. Frecvența măsurătorilor și momentul ar trebui stabilite împreună cu medicul diabetolog, dar regula de aur este următoarea: cu cât știi mai des și mai precis ce se întâmplă în corpul tău, cu atât ai mai mult control asupra alegerilor potrivite pentru bunăstarea acestuia!

Care sunt valorile normale ale glicemiei?

Pentru un adult sănătos, valorile glicemiei trebuie să se încadreze în următoarele limite fiziologice:

  • glicemie à jeun (pe nemâncate): între 70-99 mg/dL;
  • glicemie la 2 ore după masă: sub 140 mg/dL.

Dacă observi constant valori peste aceste limite – dimineața sau după masă – ar trebui să te adresezi medicului diabetolog. Dar nu te panica dacă se întâmplă ca o dată ca valoarea înregistrată să iasă din norma considerată normală – hormonii, stresul, lipsa somnului, chiar și o cafea prea dulce sau o zi mai proastă pot influența glicemia în sensul creșterii. Important este să vezi și să monitorizezi tendințele glicemiei tale, nu să te raportezi la o singură măsurătoare.

Greșeli frecvente în utilizarea glucometrului

Da, și la acest capitol pot exista capcane. Una dintre cele mai comune greșeli este nerespectarea regulilor de igienă înainte de folosire. Mâinile trebuie spălate și uscate bine înainte de testare. Altfel, poți influența rezultatul cu zahărul rămas pe degete de la ultima gustare. Altă greșeală frecventă este folosirea unor bandelete expirate sau păstrate inadecvat. Glucometrul poate fi de ultimă generație, dar dacă bandeleta nu funcționează corect, rezultatul nu va fi unul real. În plus, nu interpreta fiecare valoare ca pe o sentință diagnostică. O glicemie de 145 după o masă mai copioasă nu înseamnă că ai diabet.

Prevenția începe cu un simplu și rapid test

Poate că nu ai diabet. Poate că niciun membru al familiei tale nu a avut vreodată probleme cu glicemia. Și totuși, viața modernă – sedentarismul, consumul alimentelor procesate, stresul cronic – a făcut ca diabetul de tip 2 să devină, din păcate, o realitate pentru tot mai mulți oameni tineri, în aparență foarte sănătoși.

Tocmai din acest motiv, folosirea periodică a unui glucometru – mai ales în contextul recomandărilor medicale – se transformă într-un gest de responsabilitate, de prevenție. La fel cum îți verifici tensiunea poate periodic sau îți faci anual analize mai complexe, poți introduce acest mic test în rutina ta de menținere a sănătății și de prevenire a bolilor.

