Glass Skin, fenomenul coreean care redefineşte frumuseţea. Top trei tratamente ca să obţii un ten... ca de sticlă, până în primăvară

Simplitatea chiar înseamnă eleganţă! Femeile pun tot mai mult accent pe îngrijirea tenului şi mai puţin pe… machiaj. Cu alte cuvinte, în loc să ascundă imperfecţiunile sub straturile groase de fond de ten, atenţia lor s-a mutat de ceva vreme pe tratarea pielii, în aşa fel încât tenul lor să fie neted, uniform, radiant, practic… ca de sticlă! Nici nu este de mirare că trendul coreean Glass Skin a ajuns atât de iubit şi în România. Acum poţi obţine şi tu acest look luminos şi fresh, prin intermediul tratamentelor esetice. Şi totul, până în primăvară!

Glass Skin, fenomenul coreean care redefineşte frumuseţea.

Descoperă trendul care a cucerit lumea

Din Coreea, trend global! Glass Skin este pe buzele tuturor iubitorilor de beauty. Cine nu îşi doreşte o piele impecabilă, intens hidratată şi atât de strălucitoare, încât să aibă aspectul sticlei? Efectele sunt însă posibile doar prin… consistenţă! Cu alte cuvinte, creează-ţi o rutină de beauty personalizată şi respect-o cu sfinţenie. Iar dacă nu ştii exact care sunt nevoile pielii tale, apelează la experţi. Astăzi, în cabinetele estetice, specialiştii în dermatologie se ocupă inclusiv de crearea unor rutine specifice, spune doctorul Dana Bratu, medic specialist dermatolog şi expert în estetică facială: „Dacă ne dorim să obţinem acel efect de Glass Skin, va trebui să urmăm o rutină de îngrijire în mai mulţi paşi. Recomandările pot veni doar după ce în prealabil am observat şi analizat tenul pacientului şi implicit nevoile sale. Experţii de beauty din Coreea promovează intens dubla curăţare, care constă în folosirea unui balsam demachiant şi în folosirea unei spume speciale sau gel de curăţare. Totodată, exfolierea regulată ajută la eliminarea celulelor moarte de pe ten, ulterior, se aplică mai multe tipuri de produse, unul peste celălalt, în straturi. Este vorba despre loţiuni tonice, combinate cu serumuri pe bază de apă. Rutina se încheie cu o cremă hidratantă şi cu aplicarea unui SPF.”

Desigur, schema diferă de la pacient la pacient, în funcţie de ce vrei, de fapt, să tratezi şi să obţii. Specialiştii recomandă însă ca rutina de acasă să fie completată regulat şi de tratamente profesionale, realizate în cadrul cabinetelor estetice, pentru un Glass Skin… autentic şi obţinut într-un timp mult mai scurt, decât dacă te-ai baza exclusiv pe produsele cosmetice din comerţ.

Top trei tratamente ca să obţii un ten… ca de sticlă, până în primăvară

Varianta 1: Laserul CO2

Pentru cei sau cele care îşi doresc să întâmpine primăvara cu un Glass Skin ca de revistă, află că laserul CO2 este una dintre cele mai recomandate opţiuni, mai ales dacă vrei mai mult de la tenul tău: o rejuvenare facială sau, poate, o eliminare a cicatricilor post-acneice.

DR. DANA BRATU: „Laserul utilizează fascicule de lumină, care sunt fie pulsate, fie diseminate la o rată foarte mare. Acest procedeu minimizează daunele pielii expuse la căldură. Laserul CO2 ne permite să eliminăm liniile mai pronunţate, ridurile şi imperfecţiunile de la nivelul pielii mult mai eficient, comparativ cu oricare alt tratament similar. Pielea se regenerează din interior, practic eliminăm straturile profunde al pielii deteriorate.”

Procedura se poate realiza pe întregul chip sau ţintit, în zona ochilor sau a gurii, în funcţie de recomandări. Pentru ca tratamentul să fie eficient, specialistul utilizează de regulă un anestezic local, aplicat cu 20 de minute înainte de tratament. Doctorul Dana Bratu recomandă laserul fracţionat eCO2, cu rezultate excelente, a cărui energie este absorbită de apa din ţesuturi: „Pielea sănătoasă dintre fasciculele laser din modul fracţionat ajută la o vindecare mai rapidă şi reduce riscul apariţiei arsurilor, cicatricilor şi pigmentării neregulate. În total, şedinţa durează maximum 30 de minute, în funcţie de indicaţie şi de zona de tratat.”

Numărul de şedinţe va fi discutat în cadrul consultaţiei, în funcţie de diagnostic.

Varianta 2: Laserul vascular

În cazul în care cauţi tratament pentru probleme precum rozaceea sau cuperoza, o opţiune excelentă în acest sens este laserul vascular! Energia emisă de aparat este absorbită de pigmentul roşu din vasele de sânge. Ulterior, acestea sunt coagulate. Datorită sistemului inteligent de răcire, pielea ta va fi protejată, iar timpul de tratament va fi redus.

DR. DANA BRATU: „Vbeam este considerat tratamentul gold-standard în abordarea leziunilor vasculare. Datorită faptului că procedura este scurtă şi nici nu este dureroasă, pacientul nu va avea nevoie de aplicarea cremei anestezice. După tratament, vom aplica comprese reci, urmate de un produs reparator şi de un produs cu factor de protecţie solară.”

Şedinţele vor fi spaţiate la interval de 4 săptămâni. Imediat după tratament este posibil să observi o înroşire locală sau pete asemănătoare unor vânătăi, mai ales dacă vorbim despre o zonă mai extinsă pe care s-a aplicat tratamentul. Sunt efecte normale, care vor trece rapid, mai ales dacă urmezi indicaţiile specialistului: printre altele, foloseşte produse blânde, fără iritanţi, aplică fotoprotecţie şi evită duşurile sau băile cu apă fierbinte.

Varianta 3: Skinboosterele

Şi Skinboosterele pot deveni prietenele tale, dacă eşti în căutarea efectului Glass Skin! Tratamentul dermatoestetic este versatil, putând fi folosit pe tot parcursul anului, atât singur, cât şi în combinaţie cu alte proceduri, cum ar fi, de pildă, laserele.

DR. DANA BRATU: „După lunile de iarnă, în care pielea noastră tinde să fie mai uscată, Skinboosterele sunt tratamentul ideal de rehidratare, pregătind pielea pentru primăvară şi vară. Se adresează atât pacienţilor care vor să obţină sau să îşi menţină un glow special al pielii, dar şi pacienţilor care au nevoie de umplere, în cazul cicatricilor post-acneice.”

Skinboostere hidratează pielea în profunzime le vei găsi sub trei tipuri: primul este Redensity 1. De principiu, pacienţii au nevoie de trei şedinţe, efecutate o dată pe lună, tratamentul fiind eficient pentru elasticitatea pielii şi luminozitatea ei. Dacă vrei să ajungi mai rar la cabinet, poţi apela la Restylane SkinBooster, injectat de două-trei ori pe an, la interval de o lună. Volite, în schimb, te aduce la clinică doar o dată pe an.

Tu cum îţi pregăteşti pielea pentru primăvară?

*Acest articol este STRICT informativ! Pentru date suplimentare şi soluţii personalizate, adresează-te unui specialist!*

Doctorul Dana Bratu a adunat cele mai populare proceduri estetice, clasice și premium, în cadrul conceptului inedit, DermaBeauty Clinique, cu peste 7.000 de pacienţi care au ales una din cele patru locaţii din ţară: trei în București și una în Buzău! Pentru detalii suplimentare, intrați pe site-ul: https://dermabeauty.ro sau, pentru programări, sunați la numărul: +40319395

