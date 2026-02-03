  MENIU  
Home > Advertorial > Ghid esențial pentru alegerea verighetelor din aur ideale

Ghid esențial pentru alegerea verighetelor din aur ideale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Alegerea verighetelor este unul dintre acele momente discrete, dar decisive, care îți vor marca întreaga poveste de cuplu. Nu este vorba doar despre un accesoriu, ci despre un simbol pe care îl vei purta zilnic, ani la rând, fără să îl mai dai jos. De aceea, decizia nu trebuie grăbită și nici tratată superficial. Îți dorești ca aceste inele să te reprezinte, să îți reflecte stilul, valorile și emoția începutului vostru.

Înainte să ajungi la vitrina unei bijuterii sau să răsfoiești cataloage online, este important să înțelegi ce presupune cu adevărat alegerea corectă. De la tipul de aur și finisaj, până la confort și durabilitate, fiecare detaliu contează mai mult decât ai putea crede la prima vedere.

Importanța simbolului și a alegerii conștiente

Verigheta nu este o bijuterie oarecare. Este obiectul care va însoți fiecare gest al mâinii tale, fiecare întâlnire, fiecare moment important din viața voastră. Tocmai de aceea, trebuie să alegi cu grijă, nu doar după tendințe sau recomandări superficiale, ci în funcție de cine ești și ce îți dorești să porți zilnic.

În această etapă de documentare, este firesc să cauți inspirație și modele potrivite. Poți descoperi o selecție variată de verighete aur la Stil Diamonds chiar la începutul procesului, pentru a înțelege mai bine diferențele de stil, finisaj și design care există pe piață. Această etapă te ajută să îți clarifici preferințele înainte de a lua decizia finală.

„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Recomandarea zilei

Ce tip de aur ți se potrivește cu adevărat

Primul criteriu major este tipul de aur. Aurul galben rămâne alegerea clasică, încărcată de tradiție și eleganță. Este preferat de cei care apreciază simbolistica pură și stilul atemporal. Aurul alb este modern, discret și foarte versatil, potrivindu-se perfect cu un stil contemporan și minimalist. Aurul roz aduce o notă romantică și caldă, fiind ideal dacă îți dorești ceva diferit, dar rafinat.

Nu este vorba doar despre culoare, ci și despre aliaj. Aurul de 14K este mai rezistent la uzură, în timp ce aurul de 18K impresionează prin puritate și strălucire. Dacă știi că vei purta verigheta zilnic și vei avea un stil de viață activ, rezistența materialului devine un factor esențial în alegere.

„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Recomandarea zilei

Designul care îți reflectă personalitatea

Designul este elementul prin care verigheta capătă identitate. Poți opta pentru modele simple, netede, care nu se demodează niciodată, sau pentru variante cu texturi fine, muchii rotunjite ori inserții discrete de diamant. Important este să alegi ceva care te reprezintă acum, dar care să rămână actual și peste zece sau douăzeci de ani.

Gândește-te la stilul tău vestimentar, la bijuteriile pe care le porți deja și la modul în care vrei să se integreze verigheta în viața ta de zi cu zi. Un design prea elaborat poate deveni incomod, în timp ce unul prea simplu poate părea lipsit de personalitate dacă nu te regăsești în el.

Confortul este mai important decât crezi

Un aspect adesea neglijat este confortul. Verigheta trebuie să fie plăcută la purtare, să nu te incomodeze și să nu îți limiteze mișcările. Profilul interior, cunoscut drept „comfort fit”, poate face diferența între o bijuterie frumoasă și una pe care abia aștepți să o dai jos.

Este esențial să probezi mai multe modele, să observi cum se simt pe deget și să îți acorzi timp să te obișnuiești cu ele. O verighetă bine aleasă nu ar trebui să îți atragă atenția prin disconfort, ci să devină parte naturală din tine.

Lățimea și grosimea influențează atât estetica, cât și durabilitatea

Dimensiunile verighetei joacă un rol dublu. Lățimea influențează aspectul vizual, iar grosimea determină rezistența în timp. Modelele mai subțiri sunt elegante și delicate, dar pot fi mai sensibile la deformare. Cele mai late sunt impunătoare și durabile, dar trebuie să se potrivească proporțiilor mâinii tale.

Este important să găsești un echilibru între estetică și funcționalitate. O verighetă bine proporționată va arăta armonios și va rezista frumos în timp, fără să își piardă forma sau luciul.

Finisajul spune mai mult decât pare

Lucios, mat, satinat sau periat, finisajul influențează modul în care lumina se reflectă pe suprafața aurului și, implicit, felul în care verigheta atrage privirea. Finisajul lucios este clasic și strălucitor, dar poate evidenția mai ușor zgârieturile. Finisajele mate sau satinate sunt mai discrete și mai ușor de întreținut, oferind un aer modern și sofisticat.

Alegerea finisajului trebuie să țină cont atât de gustul personal, cât și de stilul tău de viață. Dacă lucrezi mult cu mâinile, un finisaj mai puțin lucios poate fi o opțiune practică și elegantă în același timp.

Personalizarea adaugă valoare emoțională

Gravura interioară transformă verigheta într-un obiect unic. Poți alege data nunții, inițialele voastre sau un mesaj scurt care are o semnificație specială doar pentru voi. Este un detaliu invizibil pentru ceilalți, dar extrem de prețios pentru tine.

Această personalizare nu este doar un gest romantic, ci și o modalitate de a crea o legătură profundă cu bijuteria pe care o vei purta toată viața.

Bugetul și calitatea trebuie să meargă mână în mână

Stabilirea bugetului este o etapă practică, dar importantă. Prețul verighetelor variază în funcție de greutate, carataj, design și finisaj. Nu este nevoie să alegi cele mai scumpe modele pentru a avea calitate, dar nici să faci compromisuri care îți vor părea greșite peste ani.

Investește în calitate, pentru că aceste inele vor fi supuse zilnic uzurii. Un aur bine lucrat, o montură solidă și un finisaj atent realizat îți vor garanta că verighetele vor arăta impecabil chiar și după mult timp.

Alegerea finală este despre voi, nu despre tendințe

Tendințele vin și pleacă, dar simbolul verighetei rămâne. Este important să nu alegi doar ce este la modă, ci ceea ce simți că vi se potrivește cu adevărat. Verighetele ideale sunt cele care te fac să zâmbești de fiecare dată când le privești și care îți amintesc, în fiecare zi, de promisiunea pe care ai făcut-o.

Ascultă-ți intuiția, discută deschis cu partenerul tău și acordă-ți timp să explorezi opțiunile. Alegerea verighetelor este unul dintre primele voastre proiecte comune ca viitori soți și merită tratată cu atenție, răbdare și bucurie.

Alegerea verighetelor din aur este un proces care îmbină rațiunea cu emoția. De la tipul de aur și design, până la confort, finisaj și personalizare, fiecare detaliu contribuie la crearea unui simbol care va rămâne cu tine toată viața. Dacă îți acorzi timp, te informezi corect și alegi cu inima, vei găsi cu siguranță acele verighete care nu doar că arată bine, ci spun povestea voastră exact așa cum merită.

Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Fanatik
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
GSP.ro
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Troian Bellisario și Patrick J. Adams, părinți pentru a treia oară! Actrița din Pretty Little Liars a născut al treilea copil
Troian Bellisario și Patrick J. Adams, părinți pentru a treia oară! Actrița din Pretty Little Liars a născut al treilea copil
Cum a fost Denis Dorobanțu, câștigătorul "Casa Iubirii" sezon 4, înșelat de iubită cu un prieten. "Îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime!"
Cum a fost Denis Dorobanțu, câștigătorul "Casa Iubirii" sezon 4, înșelat de iubită cu un prieten. "Îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Elle
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul. Video
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul. Video
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Maurice Munteanu: „Chappell Roan sau anatomia unui scandal. S-a vorbit despre rochia purtată de Chappell Roan la Grammys ca despre o odă adusă lui Mugler. De ce nu sunt convins că s-a și reușit acest lucru„
Maurice Munteanu: „Chappell Roan sau anatomia unui scandal. S-a vorbit despre rochia purtată de Chappell Roan la Grammys ca despre o odă adusă lui Mugler. De ce nu sunt convins că s-a și reușit acest lucru„
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil
Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil
Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi
Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cum și-a părăsit Raluca Bădulescu iubitul chiar înainte de nuntă. A întâlnit un alt bărbat la petrecerea de burlăciță: „Am rămas în Mexic cu ăla 6 luni”
Cum și-a părăsit Raluca Bădulescu iubitul chiar înainte de nuntă. A întâlnit un alt bărbat la petrecerea de burlăciță: „Am rămas în Mexic cu ăla 6 luni”
Observator News
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Libertatea pentru Femei
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele trei zodii puse la încercare după 5 februarie. Viața dă cu ele pământ, dar revin mai puternice ca niciodată
Cele trei zodii puse la încercare după 5 februarie. Viața dă cu ele pământ, dar revin mai puternice ca niciodată
Noua listă de medicamente compensate. Anunț oficial făcut de Ministerul Sănătății
Noua listă de medicamente compensate. Anunț oficial făcut de Ministerul Sănătății
Doliu în medicina românească. S-a stins din viață fulgerător, la doar 57 de ani
Doliu în medicina românească. S-a stins din viață fulgerător, la doar 57 de ani
Limită de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Guvernul anunță măsura: „Nu vom mai accepta asta”
Limită de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Guvernul anunță măsura: „Nu vom mai accepta asta”
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton