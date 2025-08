Ghid de stil: alegerea meselor și scaunelor pentru zona de dining

Zona de dining este, pentru mulți dintre noi, mai mult decât un spațiu în care servim mesele zilnice — este locul în care ne adunăm cu familia, primim prieteni, povestim, râdem și, de cele mai multe ori, rămânem mai mult decât ne-am propus. Tocmai de aceea, atunci când vine momentul să alegem mesele și scaunele pentru această zonă, nu este vorba doar despre funcționalitate, ci și despre atmosferă, proporții, texturi și echilibru vizual. În fond, diningul este o extensie a stilului nostru de viață și un spațiu care, dacă e gândit corect, poate transforma complet dinamica casei.

Cum începi să conturezi spațiul

Primul lucru la care ar trebui să te gândești este volumul spațiului disponibil. Nu fiecare loc permite o masă lungă cu zece scaune, iar în unele cazuri, e nevoie de soluții mai flexibile, mai puțin impunătoare. Contează mult și ce rol vrei să joace zona de dining în rutina zilnică: este un spațiu formal, rezervat momentelor speciale, sau unul în care luați cina în fiecare seară și lucrați la laptop în timpul zilei? În funcție de aceste răspunsuri, alegerea materialelor și a formelor capătă o altă logică — pentru utilizare frecventă ai nevoie de materiale ușor de întreținut, pentru ocazii speciale poți merge pe estetică în prim-plan.

Mesele rotunde: echilibru și versatilitate

Dacă spațiul nu e foarte generos sau dacă vrei o atmosferă mai relaxată, fluidă, o masa dining rotunda poate fi alegerea perfectă. Spre deosebire de mesele dreptunghiulare, cele rotunde nu impun ierarhii la masă, toată lumea are aceeași distanță față de centru și, în mod subtil, creează un sentiment de apropiere. În plus, se potrivesc foarte bine în colțurile din living sau în spații deschise, fără să încarce vizual. Alegerea scaunelor este importantă — trebuie să fie confortabile, dar fără a fi voluminoase, și, ideal, să se poată împinge complet sub blat pentru a economisi spațiu când nu sunt folosite.

Combinația cu fundalul vizual

Poate părea un detaliu minor, dar fundalul contează enorm în modul în care este percepută o zonă de dining. Dacă masa este amplasată într-un spațiu deschis, care comunică vizual cu zona de zi, merită să te gândești cum se leagă cele două estetic. Un perete decorativ living poate juca un rol important în această coerență: fie că alegi panouri din lemn, riflaje verticale sau o vopsea decorativă cu textură, elementul respectiv poate oferi adâncime vizuală, delimitare subtilă și, de ce nu, un punct de interes care atrage atenția. Este o soluție simplă, dar eficientă, mai ales când vrei să creezi o tranziție elegantă între diferite zone ale casei.

Detalii care aduc stil și rafinament

Există multe moduri prin care poți rafina zona de dining, chiar dacă mobilierul este simplu și funcțional. De pildă, alegerea unor corpuri de iluminat suspendate cu design interesant poate schimba complet aspectul mesei, mai ales dacă sunt montate la înălțimea potrivită. La fel, o decorațiune centrală sau un set de textile — fețe de masă, șervete, pernuțe pentru scaune — pot face locul mai cald și mai personal. Dacă vrei un fundal care să aducă imediat un plus de eleganță, tapet premium aplicat pe un perete lateral poate face o diferență spectaculoasă: alege modele discrete, cu textură, tonuri calde și naturale care nu concurează cu restul mobilierului, ci îl pun în valoare.

Armonia dintre util și frumos

Este esențial ca mesele și scaunele din zona de dining să nu fie doar frumoase, ci și confortabile. Un scaun care arată bine dar este incomod după 20 de minute nu își va găsi locul în rutina zilnică. Ideal este să testezi piesele înainte de achiziție, să le simți proporțiile în raport cu corpul tău și să te asiguri că masa nu este prea înaltă sau prea joasă pentru scaunele alese. În același timp, nu uita de întreținere: un material frumos dar greu de curățat îți poate da bătăi de cap, mai ales dacă ai copii sau animale de companie. Așadar, caută mereu acel echilibru între aspect, rezistență și funcționalitate — exact așa cum ai face în orice altă cameră a casei.

Foto: Pexels

