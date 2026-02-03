  MENIU  
Home > Advertorial > Gentle Dentist: grijă blândă pentru cei mici și opțiuni sigure pentru adulți

Gentle Dentist: grijă blândă pentru cei mici și opțiuni sigure pentru adulți

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 03.02.2026, 16:45

Vizita la dentist poate fi o experiență stresantă pentru mulți pacienți, iar în cazul copiilor acest lucru se poate transforma rapid într-o frică care se păstrează ani de zile. Din acest motiv, este esențial ca tratamentele dentare să fie realizate cu empatie, răbdare și explicații pe înțelesul pacientului. În plus, prevenția și educația sunt elemente-cheie pentru menținerea sănătății orale pe termen lung, iar o clinică care pune accent pe o abordare blândă poate schimba complet percepția despre stomatologie.

În contextul actual, tehnologia modernă oferă soluții care reduc disconfortul și timpul petrecut în cabinet, însă cheia rămâne relația medic-pacient. O echipă care știe să comunice cu calm, să ofere încredere și să explice etapele tratamentului poate transforma o vizită obișnuită într-o experiență plăcută. Astfel, pacientul nu doar că își rezolvă problema, ci și își pierde teama, iar aceasta este o schimbare importantă pentru sănătatea orală pe termen lung.

Stomatologia pediatrică: începutul unei relații sănătoase cu dentistul

Primii ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea corectă a dinților și a obiceiurilor de igienă orală. De aceea, vizitele la un dentist copii trebuie să fie gândite în primul rând ca o experiență pozitivă, în care copilul învață să își cunoască cavitatea orală și să înțeleagă importanța periajului. Un copil care se simte în siguranță în cabinet este mai cooperant, iar tratamentele se pot realiza mult mai ușor, fără stres.

În plus, prevenția în stomatologia pediatrică include și evaluarea obiceiurilor care pot afecta dinții, precum suptul degetului sau folosirea prelungită a suzetei. Medicul poate oferi recomandări adaptate vârstei și nevoilor copilului, astfel încât să se evite problemele care ar necesita intervenții mai complexe mai târziu. În acest sens, educația părinților joacă un rol la fel de important ca tratamentul în sine.

„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Recomandarea zilei

Corectarea dinților: soluții moderne pentru adolescenți și adulți

Pe măsură ce copilul crește, apar și provocările legate de alinierea dinților și de mușcătura corectă. Un zâmbet aliniat nu este doar estetic, ci și funcțional: reduce uzura dinților, îmbunătățește masticația și reduce riscul durerilor de articulație temporomandibulară. În multe situații, tratamentul ortodontic poate fi început încă din adolescență, iar rezultatele sunt mai rapide și mai stabile.

Dacă ai nevoie de corecții dentare, o opțiune modernă este tratamentul cu aparatul dentar. Acesta poate fi recomandat atât pentru alinierea dinților, cât și pentru corectarea mușcăturii. În funcție de preferințe și de complexitatea cazului, aparatul poate fi clasic sau invizibil, iar planul de tratament este stabilit de medicul specialist. Pe lângă aspectul estetic, rezultatul final ajută la prevenirea problemelor dentare pe termen lung.

„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Recomandarea zilei

Implanturile dentare: soluții durabile pentru adulți

Pentru adulții care au pierdut unul sau mai mulți dinți, soluția modernă și durabilă este implantul dentar. Un implant înlocuiește rădăcina dintelui și permite fixarea unei coroane sau a unei lucrări complexe, oferind stabilitate și confort asemănător cu dinții naturali. În plus, implanturile ajută la menținerea osului și previn migrarea dinților în spațiul liber.

În ceea ce privește costurile, este normal ca mulți pacienți să se întrebe care este un pret implant dentar și ce include această procedură. Prețul poate varia în funcție de tipul implantului, de numărul de dinți înlocuiți și de complexitatea cazului, dar este important să alegi o clinică care oferă transparență și o evaluare completă înainte de a stabili costurile. Un implant realizat corect poate dura zeci de ani, iar investiția se reflectă în confortul și funcționalitatea danturii.

De ce să alegi Gentle Dentist

Gentle Dentist este o clinică în care pacienții sunt tratați cu grijă, iar fiecare tratament este adaptat nevoilor individuale. Echipa combină profesionalismul cu o abordare empatică, astfel încât pacienții să se simtă în siguranță și bine informați. În plus, tehnologia modernă și mediul prietenos din clinică fac ca vizitele să fie cât mai confortabile, iar rezultatele să fie durabile.

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Troian Bellisario și Patrick J. Adams, părinți pentru a treia oară! Actrița din Pretty Little Liars a născut al treilea copil
Troian Bellisario și Patrick J. Adams, părinți pentru a treia oară! Actrița din Pretty Little Liars a născut al treilea copil
Cum a fost Denis Dorobanțu, câștigătorul "Casa Iubirii" sezon 4, înșelat de iubită cu un prieten. "Îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime!"
Cum a fost Denis Dorobanțu, câștigătorul "Casa Iubirii" sezon 4, înșelat de iubită cu un prieten. "Îmi zice: Vrei să îți spun ceva? Am întreținut relații intime!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Elle
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul. Video
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul. Video
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Maurice Munteanu: „Chappell Roan sau anatomia unui scandal. S-a vorbit despre rochia purtată de Chappell Roan la Grammys ca despre o odă adusă lui Mugler. De ce nu sunt convins că s-a și reușit acest lucru„
Maurice Munteanu: „Chappell Roan sau anatomia unui scandal. S-a vorbit despre rochia purtată de Chappell Roan la Grammys ca despre o odă adusă lui Mugler. De ce nu sunt convins că s-a și reușit acest lucru„
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil
Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil
Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi
Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cum și-a părăsit Raluca Bădulescu iubitul chiar înainte de nuntă. A întâlnit un alt bărbat la petrecerea de burlăciță: „Am rămas în Mexic cu ăla 6 luni”
Cum și-a părăsit Raluca Bădulescu iubitul chiar înainte de nuntă. A întâlnit un alt bărbat la petrecerea de burlăciță: „Am rămas în Mexic cu ăla 6 luni”
Observator News
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Libertatea pentru Femei
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele trei zodii puse la încercare după 5 februarie. Viața dă cu ele pământ, dar revin mai puternice ca niciodată
Cele trei zodii puse la încercare după 5 februarie. Viața dă cu ele pământ, dar revin mai puternice ca niciodată
Noua listă de medicamente compensate. Anunț oficial făcut de Ministerul Sănătății
Noua listă de medicamente compensate. Anunț oficial făcut de Ministerul Sănătății
Doliu în medicina românească. S-a stins din viață fulgerător, la doar 57 de ani
Doliu în medicina românească. S-a stins din viață fulgerător, la doar 57 de ani
Limită de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Guvernul anunță măsura: „Nu vom mai accepta asta”
Limită de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Guvernul anunță măsura: „Nu vom mai accepta asta”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton