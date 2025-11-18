  MENIU  
Home > Advertorial > Garderoba minimală care te scoate din încurcătură la orice eveniment

Garderoba minimală care te scoate din încurcătură la orice eveniment

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 18.11.2025, 16:22

Un bărbat pregătit pentru orice situație nu are neapărat un dulap plin, ci un nucleu de piese atent alese, care se combină fără efort. Ideea de garderobă minimală nu înseamnă austeritate, ci coerență: culori care se potrivesc între ele, croieli care avantajează silueta și materiale care arată bine în timp. Când ești invitat la un prânz de afaceri, la o cununie civilă sau la o ieșire de seară, succesul stă în câteva decizii simple și consecvente.

Primul filtru este versatilitatea. Alege texturi și nuanțe neutre care se integrează natural în majoritatea contextelor – gri, bleumarin, bej, alb, negru. Când baza cromatică e stabilă, accentele devin ușor de dozat: un ceas cu caracter, o batistă de buzunar discretă, o pereche de ochelari cu personalitate. Pe acest fundal, orice piesă bine croită capătă greutate.

În nucleul tău ar trebui să intre cămăși, pantaloni cu linii curate, încălțăminte polivalentă și straturi care pot fi adăugate sau scoase în funcție de vreme. Pentru zilele de birou și pentru întâlniri lejere, camasi barbati în nuanțe solide sau cu dungi fine oferă eleganță fără să pară „prea mult”. Cheia este țesătura: bumbac poplin pentru claritate, oxford pentru relaxare, twill când vrei un plus de profunzime.

Stratul de deasupra decide gradul de formalitate. Un blazer bine croit, un cardigan subțire sau o jachetă din lână pieptănată schimbă instantaneu tonul ținutei. Când contextul o cere, poti alege sacouri clasice pentru barbati, cu rever, în bleumarin sau gri cărbune, oferă cea mai bună bază pentru a naviga între profesional și relaxat, fără să simți nevoia unui costum complet.

Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Orice garderobă funcțională pornește de la un set de cămăși care respiră și își păstrează linia pe parcursul zilei. Două albe, una bleu și una în dungi subțiri acoperă 90% din ocazii. Pentru textură și profunzime, introduce treptat modele cu microprint discret, dar rămâi în zona ușor de asortat; astfel, camasi barbati devin coloana vertebrală a ținutelor, nu un element care concurează cu restul.

Blazerul versatil este piesa care rezolvă instant tranziția de la casual la smart. Alege o croială semi-structurată, cu umeri ușor naturali și materiale cu fibră de lână sau amestecuri care cad frumos. Într-o paletă neutră, sacouri barbati pot fi purtate cu tricou simplu, cămașă sau helancă subțire, iar diferența o face textura stofa–piatră–flanel.

Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Recomandarea zilei

La baza rotației de pantaloni ține un chino drept, un denim închis și un pantalon din lână aerisită. Croiala contează mai mult decât eticheta: talie care rămâne fixă, lungime tăiată la un „break” minim deasupra pantofului, linie curată pe picior. Astfel, fiecare piesă își găsește locul fără negocieri inutile în fața oglinzii.

Încălțămintea completează mesajul. O pereche de derby din piele pentru ocazii formale, loafers pentru tranziții rapide și sneakers curați cu profil redus pentru zilele dinamice. Schimbă șireturile și aplică cremă potrivită culorii pentru a menține aspectul îngrijit; efortul este mic, impactul vizual e major.

Straturile fine fac diferența în sezoanele reci. Un pulover din lână merinos sub blazer, o geacă ușoară matlasată purtată pe sub palton în zilele foarte friguroase, o eșarfă din cașmir care adaugă confort și relief cromatic. Toate aceste elemente îți permit să calibrezi temperatura și tonul ținutei fără să schimbi întreaga structură.

Accesoriile sunt semnătura personală: o curea din piele cu cataramă discretă, un ceas cu design atemporal, o batistă de buzunar care sparge monotonia cromatică. Evită supralicitarea: un singur element cu personalitate este suficient pentru a reechilibra un ansamblu sobru.

Întreținerea țesăturilor este ceea ce prelungește viața garderobei. Cămășile se spală pe program delicat, se usucă pe umeraș pentru a minimiza cutele, iar călcatul devine mult mai ușor. În timp, vei observa că materialele de calitate arată mai bine cu fiecare purtare, mai ales când alternezi piesele și le oferi pauză între utilizări; așa, camasi barbati rămân proaspete mai mult timp.

Pentru evenimente cu dress code ambiguu, joacă pe terenul neutru al unui blazer texturat și al unei cămăși cu guler mediu. Alege pantaloni din lână cu talie medie și încălțăminte simplă, fără decoruri stridente. În astfel de contexte, sacouri barbati în nuanțe închise garantează un aer potrivit fără să pari rigid.

Când agenda zilei sare de la birou la o cină în oraș, planifică din start o uniformă inteligentă: denim închis, cămașă bleu, blazer bleumarin, pantofi loafers. Scoți cravata, rulezi manșetele, adaugi o eșarfă subțire – trecerea devine naturală, iar sacoul rămâne piesa care ține ansamblul laolaltă.

La final, totul se reduce la claritate și consecvență. O garderobă minimală este un set de alegeri bine calibrate, nu o colecție aleatorie de piese. Când fiecare element are un rol, procesul de a te îmbrăca dimineața devine simplu și plăcut, iar atenția ta rămâne pe ce este important în ziua respectivă.

Construiește treptat și testează combinațiile înaintea momentelor-cheie. Fă fotografii cu ținutele care funcționează, notează ce te incomodează și ajustează croielile când e cazul. În câteva săptămâni, vei avea un repertoriu care îți oferă siguranța că ești „pe subiect” la orice eveniment, fără stresul garderobei.

Acum e rândul tău: care este piesa la care revii constant când nu ai timp să te gândești prea mult? Preferi o cămașă albă, un blazer bleumarin sau o pereche de loafers? Spune-mi în comentarii cum arată „uniforma” ta pentru zilele imprevizibile și ce ai mai vrea să clarificăm data viitoare.

Foto: Unsplash

Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Fanatik
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
GSP.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Elle
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate
Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Observator News
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Libertatea pentru Femei
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
ANM, prognoza meteo: Cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae?
ANM, prognoza meteo: Cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae?
INSP: Peste 200 de cazuri noi COVID-19 și două decese în perioada 10 – 16 noiembrie
INSP: Peste 200 de cazuri noi COVID-19 și două decese în perioada 10 – 16 noiembrie
Peste 80% dintre medicii tineri din România se tem să refuze gărzi neplătite (STUDIU)
Peste 80% dintre medicii tineri din România se tem să refuze gărzi neplătite (STUDIU)
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton