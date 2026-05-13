Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 

Fundația Renașterea anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, cel mai mare eveniment dedicat sănătății femeilor și luptei împotriva cancerului de sân.

Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, în București, cu punct de start și sosire în zona Rondului Kiseleff, în apropierea Muzeului Național al Țăranului Român.

Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând 25 de ani de activitate ai Fundației Renașterea, două decenii și jumătate dedicate prevenției, depistării precoce și sprijinirii pacienților oncologici din România.

Participanții sunt invitați să ia parte la o alergare sau plimbare simbolică, pe trasee de 5 km sau 1 km (Pink Walk), într-un eveniment care îmbină sportul, solidaritatea și emoția, sub semnul culorii roz.

La fel ca în fiecare an, evenimentul este deschis tuturor – familii, prieteni, colegi – dar și învingătoarele luptei cu cancerul, care vor avea un moment dedicat în cadrul cursei.

„Anul acesta este cu adevărat special pentru noi. De 25 de ani, Fundația Renașterea înseamnă speranță, prevenție și vieți salvate. Iar Race for the Cure România este, poate, cea mai vizibilă dovadă că împreună putem schimba destine. În toți acești ani, am construit împreună o comunitate puternică, care crede în prevenție, în puterea informației și în sprijinul oferit femeilor aflate în nevoie.

Race for the Cure nu este doar o cursă, ci o declarație de implicare și responsabilitate. Este o mișcare națională de solidaritate, în care fiecare pas devine un gest de grijă pentru o femeie care are nevoie de sprijin. Am învățat că prevenția salvează vieți, dar și că nimeni nu trebuie să lupte singur. De aceea, îi invit pe toți românii să ni se alăture pe 23 mai – pentru că, împreună, putem face diferența dintre teamă și speranță, dintre diagnostic târziu și viață salvată.” – Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Anul trecut am realizat, gratuit, 559 de mamografii digitale cu tomosinteză, 828 de teste Babeș-Papanicolau, 486 de ecografii și 172 de consultații, prin intermediul Unităților Medicale Mobile și la Centrul Medical de Excelență al Fundației Renașterea. Fondurile strânse la ediția precedentă a cursei Race for the Cure România au contribuit direct la continuarea programelor de prevenție și depistare precoce derulate de Fundația Renașterea.

Impactul fiecărei participări este concret: două înscrieri la cursă înseamnă un test Babeș Papanicolau gratuit pentru o femeie dintr-o zonă vulnerabilă, iar șase înscrieri echivalează cu o mamografie digitală. Cu cât suntem mai mulți, cu atât cresc șansele la viață pentru femeile care au nevoie de sprijin, motiv pentru care încurajăm participarea în număr cât mai mare și înscrierea echipelor.

Ediția din acest an propune un program divers, dedicat întregii familii, care îmbină mișcarea cu momentele de bucurie. Participanții vor lua parte la sesiuni de încălzire pe muzică, urmate de starturile curselor de alergare și plimbare, dar și de Pink Walk – momentul simbolic dedicat supraviețuitoarelor. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități recreative și educative pentru copii, iar atmosfera va fi completată de tombole cu premii, recunoașterea celor mai energice și implicate echipe și emoționanta ceremonie a baloanelor roz, care marchează solidaritatea și speranța în lupta împotriva cancerului.

Fondurile strânse în cadrul cursei vor fi direcționate către:

• oferirea de investigații medicale gratuite pentru femei din medii vulnerabile • realizarea de peruci din păr natural pentru pacienții oncologici și copiii diagnosticați cu cancer

Taxa de înscriere este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii (sub 18 ani).

Fiecare participant va primi un kit de participare care include tricou oficial, număr de concurs, apă și medalie la finalul cursei, precum și acces la Tombola Renașterea.

Kiturile pot fi ridicate de la sediul Fundației Renașterea (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București), în perioada 4 – 22 mai 2026, între orele 10:00 – 18:00, sau pot fi livrate prin curier (costul transportului este suportat de destinatar).

Traseele cursei din acest an sunt:

• 5 km (alergare/plimbare):

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Kiseleff – Finish

• 1 km (Pink Walk):

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Piața Regelui – retur – Finish

Cursa nu este competitivă, sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz.

Înscrierile se fac pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro.

Race for the Cure

Race for the Cure reprezintă cel mai important eveniment global de conștientizare, educare și strângere de fonduri pentru cancerul de sân. Inaugurată în anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursă cu 800 de participanți în Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1,6 milioane de participanți în întreaga lume.

Pentru Fundația Renașterea, acest eveniment reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că cel mai bun tratament este prevenția, iar informarea corectă, sportul și optimismul sunt rețeta propriei noastre sănătăți. Primele nouă ediții ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 28.100 de persoane, dintre care peste 500 învingătoare în lupta cu cancerul.

Eveniment susținut de Banca Transilvania *** Sponsori diamond: Eli Lilly, Kultho forever Diamonds, Fundația Super; Sponsor gold: Catena *** Sponsori Silver: Mastercard, Douglas, Aqua Carpatica *** Sponsori bronze: Cec Bank, MSD, Therme București, Roche, Pfiser, Medicana, Mall Băneasa, Astra Zeneca *** Susținători: Hervis, My Geisha, Profi, KPMG Legal, Paste Băneasa, Ana Hotels, Vox Maris Costinești

