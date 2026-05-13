Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 

Fundația Renașterea anunță deschiderea  oficială a înscrierilor pentru cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for  the Cure România, cel mai mare eveniment dedicat sănătății femeilor și luptei  împotriva cancerului de sân. 

Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, în București, cu punct de start și  sosire în zona Rondului Kiseleff, în apropierea Muzeului Național al Țăranului  Român. 

Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând 25 de ani de  activitate ai Fundației Renașterea, două decenii și jumătate dedicate  prevenției, depistării precoce și sprijinirii pacienților oncologici din România. 

Participanții sunt invitați să ia parte la o alergare sau plimbare simbolică, pe  trasee de 5 km sau 1 km (Pink Walk), într-un eveniment care îmbină sportul,  solidaritatea și emoția, sub semnul culorii roz. 

La fel ca în fiecare an, evenimentul este deschis tuturor – familii, prieteni,  colegi – dar și învingătoarele luptei cu cancerul, care vor avea un moment  dedicat în cadrul cursei. 

„Anul acesta este cu adevărat special pentru noi. De 25 de ani, Fundația  Renașterea înseamnă speranță, prevenție și vieți salvate. Iar Race for the  Cure România este, poate, cea mai vizibilă dovadă că împreună putem  schimba destine. În toți acești ani, am construit împreună o comunitate  puternică, care crede în prevenție, în puterea informației și în sprijinul oferit  femeilor aflate în nevoie.  

Race for the Cure nu este doar o cursă, ci o declarație de implicare și  responsabilitate. Este o mișcare națională de solidaritate, în care fiecare pas  devine un gest de grijă pentru o femeie care are nevoie de sprijin. Am învățat  că prevenția salvează vieți, dar și că nimeni nu trebuie să lupte singur. De  aceea, îi invit pe toți românii să ni se alăture pe 23 mai – pentru că, împreună,  putem face diferența dintre teamă și speranță, dintre diagnostic târziu și viață  salvată.” Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Anul trecut am realizat, gratuit, 559 de mamografii digitale cu tomosinteză, 828 de teste  Babeș-Papanicolau, 486 de ecografii și 172 de consultații, prin intermediul Unităților  Medicale Mobile și la Centrul Medical de Excelență al Fundației Renașterea. Fondurile  strânse la ediția precedentă a cursei Race for the Cure România au contribuit direct la  continuarea programelor de prevenție și depistare precoce derulate de Fundația Renașterea.  

Impactul fiecărei participări este concret: două înscrieri la cursă înseamnă un test Babeș Papanicolau gratuit pentru o femeie dintr-o zonă vulnerabilă, iar șase înscrieri echivalează cu  o mamografie digitală. Cu cât suntem mai mulți, cu atât cresc șansele la viață pentru femeile  care au nevoie de sprijin, motiv pentru care încurajăm participarea în număr cât mai mare și  înscrierea echipelor. 

Ediția din acest an propune un program divers, dedicat întregii familii, care îmbină mișcarea cu  momentele de bucurie. Participanții vor lua parte la sesiuni de încălzire pe muzică, urmate de  starturile curselor de alergare și plimbare, dar și de Pink Walk – momentul simbolic dedicat  supraviețuitoarelor. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități recreative și educative  pentru copii, iar atmosfera va fi completată de tombole cu premii, recunoașterea celor mai  energice și implicate echipe și emoționanta ceremonie a baloanelor roz, care marchează  solidaritatea și speranța în lupta împotriva cancerului. 

Fondurile strânse în cadrul cursei vor fi direcționate către: 

• oferirea de investigații medicale gratuite pentru femei din medii vulnerabile  • realizarea de peruci din păr natural pentru pacienții oncologici și copiii diagnosticați cu  cancer 

Taxa de înscriere este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii (sub 18 ani). 

Fiecare participant va primi un kit de participare care include tricou oficial, număr de concurs,  apă și medalie la finalul cursei, precum și acces la Tombola Renașterea. 

Kiturile pot fi ridicate de la sediul Fundației Renașterea (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București),  în perioada 4 – 22 mai 2026, între orele 10:00 – 18:00, sau pot fi livrate prin curier (costul  transportului este suportat de destinatar)

Traseele cursei din acest an sunt: 

5 km (alergare/plimbare): 

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de  Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Kiseleff – Finish 

1 km (Pink Walk): 

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Piața Regelui – retur – Finish 

Cursa nu este competitivă, sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o  plimbare sau alergare roz. 

Înscrierile se fac pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro.

Race for the Cure 

Race for the Cure reprezintă cel mai important eveniment global de conștientizare, educare și strângere de  fonduri pentru cancerul de sân. Inaugurată în anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursă cu 800  de participanți în Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1,6 milioane de participanți în întreaga  lume. 

Pentru Fundația Renașterea, acest eveniment reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje  pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că cel mai bun tratament este  prevenția, iar informarea corectă, sportul și optimismul sunt rețeta propriei noastre sănătăți. Primele nouă ediții  ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 28.100 de persoane, dintre care peste 500 învingătoare în lupta cu cancerul. 

Eveniment susținut de Banca Transilvania *** Sponsori diamond: Eli Lilly, Kultho forever  Diamonds, Fundația Super; Sponsor gold: Catena *** Sponsori Silver: Mastercard, Douglas,  Aqua Carpatica *** Sponsori bronze: Cec Bank, MSD, Therme București, Roche, Pfiser,  Medicana, Mall Băneasa, Astra Zeneca *** Susținători: Hervis, My Geisha, Profi, KPMG  Legal, Paste Băneasa, Ana Hotels, Vox Maris Costinești 

