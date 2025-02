Funcționează sau nu terapia de cuplu pentru păstrarea relației?

Nu putem observa că în ultimele decenii rata divorțurilor este tot mai mare. Am ajuns să ne mirăm, de fapt, atunci când auzim că cineva are o căsnicie fericită, de 30 de ani. Pe vremea părinților sau bunicilor, despărțirile nu erau o normalitate. Soții rămâneau împreună la bine și la greu. Chiar și când lipsurile erau mari, partenerii nu încetau, cum spune o vorbă românească, “să tragă la aceeași căruță”. Lumea modernă a adus cu sine multe provocări. Emanciparea înseamnă și divorț. Nu spunem că este un lucru bun, însă în unele cazuri poate fi și o binemeritată eliberare. Din fericire, mulți au învață că nu este bine să rămâi, de exemplu, într-o relație abuzivă. Incidența cazurilor de violență este, chiar și în ziua de azi, mare. Deși susținerea în astfel de situații a crescut, este departe de a fi ideală. Dar totuși, sunt persoane care ajung să se despartă de la cele mai banale neînțelegeri. Aici poate că ar fi bine să apelăm la terapie de cuplu. Este un concept implementat de aproximativ două decenii în România. Sau cel puțin așa am putea crede.

Forme tipurii de “terapie de cuplu”

Nu mulți oameni știu că acest lucru a existat în țara noastră, într-un sat din județul Sibiu. Este vorba despre pitorescul sat Biertan. Aici, niciun cuplu nu a divorțat timp de 300 de ani. Asta pentru că comunitatea a găsit o formă de “terapie de cuplu” mai neconvențională. I se spunea “închisoarea matrimonială”. Practic, partenerii care nu se înțelegeau și voiau să se despartă erau închiși o perioadă de timp într-o casă. Aici nu aveau decât un pat, o masă, un scaun. De asemnea, li se dădea o singură farfurie cu un cuțit și o furculiță. În perioada cât erau închiși, erau forțați să împartă acel minim necesar. Iar asta făcea ca cuplul să devin mai solid. Desigur, acum este o metodă rudimentară, însă este interesant faptul că cineva s-a gândit la o astfel de soluție. Practic, fiind împreună la greu, cei doi învățau să comunice, să coopereze, să nu mai fie egoiști.

Metode moderne care ajută partenerii

Nu putem să mai forțăm pe nimeni să stea închis într-o casă o perioada de timp. Cum am menționat, am evoluat, ne-am emancipat. Psihologii, precum Simona Constantin, de la centrul Psihoplan București, folosesc metode studiate și aplicate. Când doi parteneri nu se mai înțeleg, a apela la aceasta poate fi o idee bună. Trebuie să specificăm că nu va veni cu idei salvatoare sau soluții minune. De fapt, vorbim aici despre o muncă în echipă. Cei doi, împreuna cu psihoterapeutul, trebuie să găsească o cale care să funcționeze. Metoda comunicării deschise este cea mai bună. Nu este nimic complicat. De fapt, este ceva ce ar trebui să învățăm cu toții să facem într-o relație. Cei doi parteneri vor descoperi cum să discute cât mai sincer. Iar acest lucru va trebui făcut fără teamă. Există adesea opreliști de frică că putem fi judecați sau interpretați greșit. Un psihoteraput precum Simona Constantin poate ajuta cuplul să învețe să se exprime liber.

Se poate lucra, de asemenea, cu diferite metode de a rezolva conflictele. Într-o relație este inevitabil să nu apară așa ceva. Uneori ne certăm de la cele mai mici lucruri. Putem începe cearta de la un banal prosop pus în locul greșit. Iar când starea de cuplu este oricum tensionată, de aici poate porni o adevărată furtună. Cu sprijinul psihoterapeutului, cei doi vor afla cum este mai ușor să gestionăm conflictele. Putem fi învățați diferite exerciții sau metode prin care să ne detensionam în relație. Începem cu pași mici. Vom află cum să nu ne mai enervăm de la lucruri mărunte. Și totul se va face, desigur, comunicând cât mai eficient.

Crearea unei legături emoționale puternice

Nu este niciun secret că, în cuplu, după ani de relație, uităm să mai “simțim”. Emoțiile, care la început erau copleșitoare, devin din ce în ce mai slabe. Dacă în primele zile simțeai fiori când el îți spunea o poezie, acum dorești doar să tacă. Iar exemplele în acest sens pot fi foarte multe. Trebuie să ne reîntoarcem la acele emoții. Să lăsăm totul și să stăm 5 minute să ascultăm. Să ne aducem aminte ce ne-a legat, ce lucruri ne făceau să ne gândim doar la el sau ea. Nu este întotdeauna ușor și pentru unii poate fi un efort. Însă pentru a ne salva relația, merită încercat. Cu ajutorul psihoterapeutului de la Psihoplan vom descoperi cum să ne deschidem emoției. Învățați să vă țineți din nou în brațe, să vă uitați unul în ochii celuilalt. Când mergeți pe stradă, nu stați la distanță, ci țineți-vă de mâna. Și asta chiar dacă aveți 50 de ani. Să ne gândim doar cât de frumoase sunt acele cupluri, trecute de o anumită vârstă, care se țin de mână.

Terapia de cuplu este o soluție

Fiecare gest de tandrețe contează. Nu putem merge mai departe într-o relație dacă uităm aceste lucruri. Terapia de cuplu ne poate oferi susținere în asemenea situații. Sunt multe cazuri când partenerii pot ajunge la un impas. Dacă relația este una frumoasă, este păcat să dăm cu piciorul. Să învățăm să ne respectăm partenerul, să fim înțelegători, dar și să spunem fără teamă ce avem pe suflet. Cu ajutorul unui profesionist putem reînvăța aceste lucruri. Vom avea sprijinul cel mai bun. Simona Constantin este un psihoterapeut cu multă experiență. Prin răbdare, empatie, va ști cum să ne ghideze. Ne va face conștienți de cât de important este să ascultăm, dar și să fim ascultați. Trebuie să pornim la acest drum fără prejudecăți, fără să ne fie rușine. A merge la prima ședință de terapie este un pas important spre o viață de cuplu fericită!

