Fashion Edit: Paltonul, eleganța pură a sezonului rece

Croiuri care urmăresc fidel linia corpului, lână mélangé și detalii couture, paltoanele sezonului rece din colecția Oltre celebrează puterea simplității și farmecul texturilor.

După multe sezoane dominate de volume dramatice și forme experimentale, moda își regăsește echilibrul Paltonul – simbolul absolut al eleganței urbane – revine la esența sa pură: simplitate, rafinament și construcție impecabilă.

Nu este un pas înapoi către rigiditatea clasică, ci o redefinire între forță și feminitate, între prezență și lejeritate.

„Noul palton nu mai impune, ci învăluie. Nu mai domină silueta, ci o completează.”

Colecția Oltre Toamnă-Iarnă 2025 aduce în prim-plan croieli fluide și materiale care par desenate direct pe piele. De la lâna moale și țesăturile mélangé, până la finisajele couture, fiecare piesă respiră o eleganță discretă.

Paltoanele lungi sau midi promit confort, dar și acea sofisticare fără efort, specifică femeii moderne care știe că stilul autentic nu are nevoie de exces.

Paltonul bleumarin este, fără îndoială, vedeta sezonului. Contrar tuturor regulilor modei, el devine cea mai versatilă piesă din garderoba de zi cu zi.

Scurt, lung până la glezne sau strâns în talie cu o centură subțire, bleumarinul adaugă o notă de noblețe oricărui look.

„Bleumarinul e noul aliat al eleganței moderne: discret, dar imposibil de ignorat.”

Style tip: poartă-l cu o eșarfă de mătase ivory și cizme din piele moale în tonuri de caramel. Minimalismul capătă profunzime.

Gecile Oltre combină confortul termic cu un design contemporan. Ușoare, dar extrem de călduroase, sunt disponibile în multiple lungimi, cu sau fără glugă.Pentru femeia care iubește libertatea de mișcare, gecile reversibile oferă două personalități într-o singură piesă – un look sobru pe o parte și unul energic pe cealaltă.

Iar pentru zilele ploioase, gecile waterproof devin un must-have. Țesăturile tehnice și detaliile feminine se întâlnesc într-o sinergie perfectă între funcționalitate și rafinament.

Parka-urile și jachetele Oltre sunt gândite pentru femeia activă, care îmbină confortul cu stilul. Croielile moderne, detaliile subtile și proporțiile echilibrate transformă aceste piese în statementuri de eleganță practică.

„Funcționalitatea devine noul lux – iar parka e dovada vie.”

Pentru zilele blânde de toamnă sau ca strat intermediar iarna, paltoanele scurte și jachetele ușoare sunt alegerea perfectă. Ele protejează fără a îngreuna silueta și oferă libertate de mișcare, rămânând impecabile din zori până la apus.

Style tip: sortează-le cu o fustă midi din piele ecologică și ghete cu talpă groasă – pentru un look urban, dar sofisticat.

Pentru serile reci, nimic nu se compară o haină din blană ecologică moale, cu efect „pluș”. Piesele din această categorie adaugă o notă de lux etic și o textură bogată oricărei ținute. Fie că o porți peste o rochie din satin sau cu un denim perfect croit, blana ecologică oferă acel echilibru între confort și rafinament care definește femeia modernă.

Cu fiecare cusătură, fiecare textură, Oltre readuce în prim-plan feminitatea autentică – aceea care se exprimă prin atitudine, nu prin artificii.

Paltonul nu mai este doar un strat de protecție, ci o declarație de stil, un manifest al echilibrului dintre forță și grație.

Eleganța nu ține de sezon.Ține de felul în care porți lumea pe umeri.Descoperă colecția de paltoane si geci în magazinul Oltre și online, pe oltre.com

Sursa foto: oltre.com

