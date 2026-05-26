Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU

Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU

.  Actualizat 27.05.2026, 11:35
17–19 iulie 2026 | NIBIRU Arena, Costinești

GALAXIA, festivalul care dă startul verii la NIBIRU, va avea loc în perioada 17–19 iulie și aduce în prim-plan un mix de muzică latino, pop internațional, dance și club culture, într-un format construit pentru publicul care caută experiențe unice, artiști recognoscibili și o vacanță dusă la intensitate maximă. Festivalul face parte din NIBIRU, un oraș al entertainmentului construit în apropierea stațiunii Costinești. NIBIRU este gândit să funcționeze ca un oraș sezonier activ pe durata verii.

GALAXIA reunește artiști din zone muzicale diferite, dar uniți de același nivel de profesionalism, de hituri globale, refrene recognoscibile instant și show-uri construite amplu . În lineup se regăsesc deja nume precum Ozuna, Nicky Jam, HUGEL, INNA și Clean Bandit, iar festivalul îi anunță acum și pe Farruko și DJ Snake, două prezențe care reconfirmă dimensiunea internațională a evenimentului.

DJ Snake, unul dintre cele mai mari nume din muzica electronică și festival culture la nivel global, se alătură lineup-ului GALAXIA. Artistul francez este creatorul unora dintre cele mai mari hituri ale ultimului deceniu, precum „Lean On”, „Taki Taki”, „Turn Down for What” sau „Let Me Love You”, iar show-urile sale sunt printre cele mai spectaculoase și energice din circuitul internațional de festivaluri.

Farruko intră în lineup-ul GALAXIA cu un stil care se așază în zona de sound latin și urban care definește direcția festivalului. Acesta este unul dintre artiștii care au dus muzica urbană portoricană din zona de reggaeton către mainstreamul global, printr-un stil eclectic care combină reggaeton, Latin trap, dancehall și pop tropical. 

Abonamentele pentru festival sunt disponibile la prețul de 349 RON, iar biletele de o zi pornesc de la 130 RON. De la 1 iunie, prețul abonamentului va crește la 399 RON.

Un format construit pentru vară

GALAXIA este gândit ca unul dintre festivalurile care dau tonul verii NIBIRU și care pornesc sezonul de 46 de zile de distractie: diversitate muzicală, entertainment la scară mare și accesibilitate pentru un public extins. Festivalul face parte dintr-o serie de evenimente care vor avea loc pe tot parcursul verii, în care fiecare concept este construit în detaliu pentru a oferi o nouă dimensiune experienței de pe litoral.

NIBIRU aduce litoralului românesc un loc care să dea sens verii, să aducă oamenii împreună și să transforme serile în amintiri. Astfel, Costineștiul recapătă energia unui loc viu, în care distracția, muzica și experiențele de vară se întâlnesc pentru publicul care vrea să trăiască vara din plin. GALAXIA este o invitație la o vară intensă, plină de ritm, emoție și momente care rămân și după ce se termină perioada estivală.

Prin GALAXIA, NIBIRU consolidează componenta de festival internațional din cadrul proiectului și deschide sezonul cu un concept orientat spre entertainment la cel mai înalt nivel, ritm susținut și relevanță globală. Festivalul vine să completeze un calendar plin pe tot parcursul veriii, de la evenimente tematice și seri-concept până la experiențe recurente pe scenele permanente din cadrul stațiunii.

Proiectul pune accent pe accesibilitate, varietate și capacitatea de a aduce în același spațiu publicuri diferite, cu gusturi diferite. Astfel, GALAXIA este construit ca o experiență care poate atrage atât publicul tânăr conectat la scena globală, cât și oameni care caută pur și simplu trei zile de muzică recognoscibilă și atmosferă de vacanță.

“GALAXIA e genul de festival în care auzi într-un singur weekend piese pe care le știi de ani întregi, artiști pe care îi vezi de obicei doar pe marile scene internaționale și energia aceea care transformă complet începutul verii. “ – Selly

Despre NIBIRU

NIBIRU este un proiect de entertainment dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești, construit ca o locație integrată care reunește festivaluri, concerte și experiențe tematice într-un calendar extins de vară. Sezonul 2026 include evenimente precum GALAXIA, NEBULA X, K-Pop Days, Rock Days, Stardust și RETROGRADE, alături de scene și formate recurente care mențin experiența activă pe toată durata verii.

