#fărăfiltre. Doar zâmbete reale: o campanie Sensodyne despre conexiune, emoție și curajul de a zâmbi sincer

După o lună plină de emoție, conversații autentice și zâmbete împărtășite fără rețineri, campania #fărăfiltre. Doar zâmbete reale, inițiată de Sensodyne, și-a încheiat parcursul prin țară. De la București la Brașov și Cluj-Napoca, sute de oameni au venit să asculte, să participe și să redescopere bucuria simplă a zâmbetului real, dincolo de ecrane și filtre.

La București, chiar de Ziua Mondială a Zâmbetului, startul campaniei a fost unul memorabil. Într-o atmosferă caldă, la Mega Mall, conversația moderată de jurnalista Andreea Brașovean i-a adus împreună pe Paul Olteanu, master trainer și fondator Mind Architect, Alexia Eram, creatoare de conținut și ambasador Sensodyne, Miruna Ioani, medic dentist și ambasador Sensodyne Kids, Oana Zara, actriță, Oana Calnegru, psiholog, și Andreea Ilie, Marketing Manager Sensodyne România.
Discuțiile au atins teme precum vulnerabilitatea, felul în care zâmbetul poate fi o formă de prezență autentică în relațiile noastre, dar și efectele erei digitale în care trăim.

„Există foarte multă cercetare care arată că expunerea prelungită la ecrane și la social media are efecte negative din multe perspective: crește predispoziția către anxietate și depresie, scade stima de sine și alimentează sentimentul că îți este mai greu să reușești în viață”, a subliniat Paul Olteanu în cadrul evenimentului de la București. „În același timp, suntem privilegiați: aceste tehnologii ne oferă acces nelimitat la informație, la educație și la oameni cu care, altfel, nu am fi putut intra niciodată în contact. Acesta este marele lor plus. Doar că, pentru a le folosi în favoarea noastră, e nevoie de discernământ. Pentru că ecranele și social media sunt un tip de consum care nu ne afectează doar psihologic, ci și la nivelul dezvoltării cerebrale. Este o unealtă cu două tăișuri, doar că una taie foarte tare”.

Publicul a urmărit discuțiile cu interes și atenție, rezonând cu ideile împărtășite pe scenă. În afara acesteia, participanții au descoperit activările Sensodyne, au luat parte la jocuri, au făcut fotografii și au plecat acasă cu premii și, mai ales, cu zâmbete reale. 

La Brașov, în Coresi Shopping Resort, campania a continuat cu aceeași energie și emoție. Discuțiile au atins teme despre curajul de a fi tu însuți și despre felul în care un simplu zâmbet poate schimba dinamica unei zile.

Actrița Oana Zara a povestit un moment personal care a surprins perfect esența campaniei: „Am avut un spectacol și eram foarte stresată; era premiera la Teatrul Național, un spectacol complicat, cu multe schimbări de costume și decor. În culise, colega mea mi-a zâmbit, iar în clipa aceea mi s-a schimbat complet energia”.

A fost o seară plină de empatie și căldură, în care publicul s-a bucurat de un spațiu interactiv, cu activități menite să-i aducă mai aproape unii de ceilalți și de ideea centrală a campaniei: că zâmbetele reale nu pot fi înlocuite de emoji-uri sau reacții online.

Ultima oprire, la Cluj-Napoca, pe 24 octombrie, a fost o adevărată sărbătoare a autenticității. Mircea Bravo, Miruna Ioani, Denis Matroș și Andreea Ilie au urcat pe scenă într-un dialog moderat de Raluca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut, într-o seară dedicată zâmbetelor reale.  Cei prezenți au vorbit despre zâmbet ca formă de vulnerabilitate, despre echilibrul interior și despre importanța de a rămâne conectați la realitate într-o lume dominată de ecrane.

„Cel mai bun lucru pe care putem să îl facem pentru a ne proteja sănătatea mintală în această eră digitală este să fim cât mai organizați și mai structurați cu consumul pe care îl avem. Eu îi spun decluttering. Exact așa cum îmi fac curat între haine și aleg să nu mai folosesc unele lucruri, îmi dau seama că nu îmi mai sunt potrivite, așa trebuie să fac și cu social media. Altfel, avem o suprasolicitare a sistemului nervos. Și acesta este motivul pentru care ne este atât de greu emoțional în timpurile astea”, a explicat Raluca Anton.

Seara s-a încheiat cu zâmbete reale, fotografii și momente de conectare. Cei care au venit să asculte au plecat inspirați, iar cei care au participat la activările Sensodyne s-au bucurat de premii, dar și de interacțiuni spontane și pline de energie pozitivă.

Campania #fărăfiltre. Doar zâmbete reale a reușit, prin fiecare întâlnire, să transforme un gest simplu, zâmbetul, într-un simbol al reconectării. 

„La Sensodyne, credem că fiecare zâmbet autentic reflectă mai mult decât fericire. El transmite încredere, confort și stare de bine. De aceea, pentru a sărbători Ziua Mondială a Zâmbetului în acest an, am lansat un mesaj puternic: că, dincolo de filtre și ecrane, adevărata conexiune începe cu un zâmbet sănătos, nealterat. Prin faptul că ajută oamenii să își amelioreze sensibilitatea dentară și să își protejeze dinții, Sensodyne se asigură că nimeni nu trebuie să se abțină, pentru că un zâmbet autentic merită să fie împărtășit liber. Nimeni nu ar trebui să își ascundă zâmbetul real”, a spus Andreea Ilie, Marketing Manager la Haleon România.

Într-o eră dominată de digital, în care conexiunile par tot mai fragile, campania a reușit să readucă în prim-plan emoția autentică, aceea care începe cu un simplu zâmbet. Tocmai de aceea, #fărăfiltre. Doar zâmbete reale a fost mai mult decât un eveniment. A fost o invitație de a ne reaminti că zâmbetele sincere, împărtășite în lumea reală, sunt cele care contează cu adevărat.

