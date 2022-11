Fani ai programelor de tip reality tv: Hayu, noul serviciu on-demand dedicat programelor reality, se lansează astăzi în România și poate fi testat gratuit timp de 7 zile!

Urmărește toate episoadele și sezoanele reality preferate, într-un singur loc!

Hayu, serviciul video-on-demand (SVOD) dedicat programelor de tip reality tv al NBCUniversal International, s-a lansat în România și este disponibil pe o gamă completă de dispozitive: telefon mobil, tabletă, televizor, consolă și web. Pășește în lumea programelor de tip reality cu Hayu și ai la dispoziție peste 300 de emisiuni, cu peste 9.000 de episoade de conținut reality tv premium, precum toate sezoanele cunoscutelor emisiuni The Real Housewives, Below Deck și Million Dollar Listing precum și toate sezoanele și spin-off-urile din Keeping Up With the Kardashians, încă de la bun început. Serviciul Hayu oferă o gamă largă de opțiuni, cu o mare varietate de sub-genuri în limba engleză, precum: Home and Design, Dating, Cooking, True Crime și Fashion. În plus cele mai multe dintre emisiuni sunt disponibile pe Hayu în aceeași zi cu lansarea lor în S.U.A. și difuzate fără reclame. Intră acum pe Hayu și încearcă gratuit timp de șapte zile!

Hayu este casa francizei Housewives! Poftește în casele doamnelor din The Real Housewives cu emisiuni reality precum: 12 sezoane din The Real Housewives of Beverly Hills, ce urmărește un grup dintre cele mai bogate femei din SUA, care se bucură de stilul de viață extravagant pe care numai Beverly Hills îl poate oferi; 14 sezoane din The Real Housewives of Atlanta, ce urmărește un grup de femei frumoase din sud, care încearcă să găsească un echilibru între maternitate, cariere solicitante și un calendar social încărcat și arată cum este viața în cele mai exclusiviste zone din Atlanta; trei sezoane din The Real Housewives of Salt Lake City, plasate în munții pitorești din Salt Lake City, aruncă o privire în viețile neconvenționale ale unui grup de femei de succes care navighează într-un cerc social exclusivist într-un oraș în care religia, statutul și perfecțiunea sunt apreciate la cel mai înalt grad.

Urmărește-le și bucură-te de o experiență unică timp de 7 zile gratuit!

Toată lumea la bord! Îmbarcați-vă cu Below Deck la Hayu!

Pregătește-te pentru doza de vitamina D cu nouă sezoane Below Deck, care fac dezvăluiri din culisele celor care lucrează pe bărci de lux folosite de cei fabulos de bogați. Navighează în șapte sezoane Below Deck Mediterranean, franciza care călătorește în apele albastre și adânci ale Mării Mediterane. Urmărește în cele trei sezoane Below Deck Sailing Yacht echipajul tânăr și atractiv de la bordul unui iaht de lux, care servește clienți bogați în timp ce navighează în apele uluitoare din Corfu, Grecia. Și pornește într-un sezon Below Deck Adventure, cu episoade noi în fiecare miercuri, care duce publicul dincolo de punte și de iaht, în timp ce pasagerii se deplasează cu parapanta, explorează peșteri și fac plimbări extreme cu elicopterul de-a lungul fiordurilor norvegiene.

Îți place genul true crime? Atunci Hayu are emisiuni reality tv pentru tine!

Pe Hayu este disponibilă seria In Ice Cold Blood, cu prezentatorul și producătorul executiv, câștigător Grammy și NAACP Image Award, Ice-T (Law & Order: Special Victims Unit). El este vocea care spune povești adevărate, dar incredibile, care implică sex, bani, obsesie sau un cocktail fatal din toate trei. Kim Kardashian West: The Justice Project, este programul ce prezintă demersurile lui Kim, care, aflată în campanie pentru reforma justiției penale, a oferit sprijin unei condamnate la detenție pe viață, Alice Marie Johnson, contribuind la acordarea clemenței de către Casa Albă în iunie 2018. License to Kill investighează cazurile uluitoare ale ucigașilor din rândul medicilor, asistentelor și profesioniștilor medicali. Prezentată de renumitul chirurg plastician Dr. Terry Dubrow (Botched), serialul cuprinde relatările greu de imaginat ale pacienților puși în pericol de utilizarea insidioasă a expertizei profesioniștilor din domeniul medical.

În plus poți să urmărești serii încă de la început, inclusiv opt sezoane din Southern Charm, nouă sezoane din Vanderpump Rules și douăzeci de sezoane din Keeping Up with The Kardashians. Intră acum pe Hayu și testează gratuit timp de șapte zile!

Fanii din Europa Centrală și de Est pot beneficia de abonament Hayu pentru €4.99 pe lună, €23.99 pentru șase luni, sau €43.99 pentru 12 luni, cu 7 zile gratuit.