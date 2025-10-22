  MENIU  
Falquon sau Republic produce cel mai bun parchet SPC?

Falquon sau Republic produce cel mai bun parchet SPC?

Falquon sau Republic produce cel mai bun parchet SPC?
Actualizat 22.10.2025, 13:17

Dacă te afli în punctul în care trebuie să alegi podeaua pentru locuință sau amenajezi un spațiu, mai mult ca sigur ai auzit termenul de ”SPC” (Stone Plastic Composite), considerată noua generație de pardoseli care a revoluționat piața. 

Fiind un tip de parchet care promite mai mult decât lemnul (rezistență totală la apă, stabilitate termică, întreținere minimă și aspect natural impresionant) cauți o soluție care ”să țină o viață”. Dar ce să alegi – Falquon sau Republic?

Ambele oferă pardoseli SPC de înaltă calitate, ambele sunt rezistente, frumoase și durabile — dar se adresează unor nevoi diferite. Pe de o parte, Falquon, simbolul perfecțiunii germane, care pune accent pe precizie, estetică minimalistă și tehnologii avansate de producție. Pe de altă parte, Republic, reprezentantul inovației americane, ce combină robustețea industrială cu căldura texturii naturale a lemnului.

Falquon – precizia germană transpusă în pardoseală

Compania s-a făcut remarcată prin finisaje impecabile și printr-o tehnologie proprie de imprimare digitală de înaltă rezoluție, care oferă o fidelitate a culorilor și texturilor aproape imposibil de distins de lemnul natural.

Parchetul SPC de la Falquon are o structură robustă, alcătuită din mai multe straturi: un strat de uzură superior extrem de dur, un strat decorativ imprimat digital, un nucleu solid din compozit de piatră și un strat inferior stabilizator.

Unul dintre aspectele care diferențiază Falquon este calitatea stratului protector. În funcție de gamă, grosimea totală variază între 5 și 6,5 mm, cu un strat de uzură de 0,5 mm sau mai mult, ceea ce înseamnă o durabilitate excelentă chiar și în spații comerciale. În plus, plăcile sunt antistatice, antialunecare și ușor de întreținut.

Falquon mizează pe o estetică sofisticată, în tonuri neutre, mate sau ușor lucioase, care se potrivesc perfect interioarelor moderne și minimaliste. Paleta de culori include nuanțe naturale de stejar, griuri calde și chiar modele inspirate din beton sau piatră.

Republic Floors – tehnologie avansată americană

Republic Floors este un brand american care a câștigat rapid popularitate datorită designului inovator și durabilității industriale. Compania a investit masiv în cercetare pentru a dezvolta un tip de SPC care nu doar să arate bine, ci și să ofere o experiență de locuire confortabilă, chiar și în condiții dificile.

Republic folosește o tehnologie proprie, Pure SPC Max, care presupune un nucleu 100% solid, complet lipsit de impurități (ceea ce îi conferă o stabilitate dimensională excepțională). Cu o grosime totală de 8 mm, inclusiv o spumă IXPE integrată pentru izolare fonică, pardoselile Republic oferă un confort superior la mers și o reducere semnificativă a zgomotului.

În plus, Republic este unul dintre puținele branduri care garantează o rezistență de 100% la apă, chiar și în cazul imersiei totale pentru perioade scurte. Aceasta îl face ideal pentru familii cu copii sau animale de companie.

Dacă Falquon impresionează prin minimalism și precizie, Republic cucerește prin autenticitatea texturii lemnului. Modelele sale, inspirate din lemn american, au nervuri și detalii care se simt la atingere, oferind un aspect natural, dar robust.

Gama Republic este disponibilă într-o varietate de nuanțe de stejar, nuc și arțar, ideale pentru interioare rustice, industriale sau clasice. În plus, finisajul mat și relieful subtil dau senzația unei podele din lemn masiv, dar fără neajunsurile acestuia (umflare, zgârieturi, întreținere costisitoare).

Falquon vs. Republic

1. Durabilitate și rezistență

Falquon excelează prin finisajul său ultra-rezistent, fiind ideal pentru zonele cu trafic intens — birouri, magazine sau coridoare frecvent folosite. Republic, pe de altă parte, oferă o senzație mai moale la pas, datorită stratului IXPE, fiind potrivit mai ales pentru spații rezidențiale.

2. Design și estetică

Falquon este alegerea perfectă pentru interioare contemporane, unde accentul cade pe luminozitate și uniformitate. Republic se adresează celor care iubesc naturalețea lemnului și vor ca pardoseala lor să spună o poveste. 

3. Confort și izolare

Republic câștigă detașat la capitolul confort. Stratul de izolare IXPE integrat asigură o amortizare fină la fiecare pas și o reducere semnificativă a zgomotului. Este ideal pentru apartamente sau locuințe unde liniștea contează.

Falquon, fiind mai dens și mai dur, este mai potrivit în spații comerciale, unde pardoseala trebuie să reziste ani întregi la trafic intens.

4. Montaj și întreținere

Ambele branduri folosesc sisteme de montaj cu click, ușor de instalat și fără lipici. Întreținerea este la fel de simplă: mop umed, soluții neutre și ștergere rapidă.

5. Raport calitate-preț

Falquon are un preț ușor mai ridicat, justificat prin finisajele sale de top și precizia germană. Este un produs premium, gândit pentru durabilitate pe termen lung. Republic oferă un raport excelent calitate-preț, fiind ceva mai accesibil.

Cât privește răspunsul la întrebarea ”cel mai bun parchet spc”, răspunsul poate fi doar următorul: Dacă ești o persoană care pune accent pe ordine, simetrie și eleganță minimalistă, Falquon este o alegere pe care să o iei în calcul. Vei aprecia finisajul său perfect, durabilitatea incredibilă și aspectul impecabil în orice lumină. Este pardoseala ideală pentru un apartament urban, modern, cu linii curate și mobilier contemporan.

Dacă vrei o casă caldă, primitoare, cu accente naturale și o pardoseală pe care să te simți confortabil oricând, Republic te va cuceri imediat. Este o alegere inspirată pentru familii, pentru spații mari și pentru cei care doresc o atmosferă relaxată, autentică.

Foto: Unsplash

