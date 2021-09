Fabulous Art Story cu Art Safari 2021

Art Safari 2021 Editia a VIII a

În 2021, toamna începe oficial și fabulos odată cu marele eveniment cultural al toamnei, Art Safari. Cea de-a VIII-a ediție a a Pavilionului de Artă București va avea loc în perioada 16-26 septembrie la Palatul Dacia-România și la Arcub Gabroveni.

Ediția din acest an a Art Safari este una fenomen. Avem două spații spectaculoase în Centrul vechi dedicate evenimentului și patru pavilioane expoziționale

Pavilionul Muzeal: Samuel Mützner pe urmele lui Claude Monet Pavilionul invitat: Seducție și triumf în artă. Femei-artist în România Pavilionul Central: Constantin Piliuță. Culoare de zenit Pavilionul Contemporan: Superheroes/Antiheroes. Tendințe în arta contemporană românească

Totul pentru ca românii să se poată bucura de artă de calitate.

”Anul acesta, Art Safari a crescut și trece la un alt nivel. Arta va cuceri strada Lipscani, din inima Bucureștiului. Acolo, Palatul Dacia-România va găzdui trei expoziții: Samuel Mützner pe urmele lui Claude Monet, curator Rodica Marian, Pavilionul Central: Constantin Piliuță. Culoare de zenit, curator Călin Stegerean și Pavilionul Contemporan: Superheroes/Antiheroes. Tendințe în arta contemporană românească, curatoare Raluca Ilaria Demetrescu, iar Arcub-Hanul Gabroveni expoziția realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București Seducție și triumf în artă. Femei-artist în România, curator Elena Olariu, echipa curatorială, Angelica Iacob, Ana Maria Măciucă-Pufu, Cristina Ioniță-Măciucă și Liana Ivan-Ghilia”, declară Ioana Ciocan, director Art Safari.

Ediția Art Safari 2021 nu face excepție atunci când vine vorba de Night Tours. Atunci, noaptea prinde viață la Art Safari și experiență de vizitare se transformă. Ea cuprinde un tur ghidat în expoziții, muzică live în fiecare seară cu invitații speciali Toulouse Lautrec, discuții cu arta și despre ea, dezvăluirea de secrete din spatele #ArtSafari2021 povestite de ghizii Art Safari, organizatori și curatori.

La toate acestea se adaugă programul educațional Art Safari Kids de care se vor putea bucura și în acest an copiii și familiile lor. Aici, arta li se dezvăluie copiilor pe înțelesul lor, iar ei învață să își dezvoltă creativitatea participând la ateliere de artă și tururi ghidate.

Și noutățile marca Art Safari nu se opresc aici! Din această toamnă, Art Safari va introduce tururile digitale – vizite cu ghid care se vor desfășura live și vizite virtuale, pe care doritorii le pot accesa oricând le permite programul.

Art Safari a schimbat în bine și foarte bine percepția românilor despre artă, pentru că misiunea evenimentului este să aducă arta mai aproape de oameni! ”De la an la an simțim cum publicul este mai dornic să vadă expozițiile curatorilor noștri și arta marilor maeștri ai artei românești. Am făcut arta accesibilă marelui public, dar și specialiștilor prin organizarea de expoziții retrospective ca Ștefan Luchian în 2017 sau Nicolae Tonitza în 2019 sau expoziții de artă contemporană cu teme distincte. Le-am arătat vizitatorilor Art Safari că arta nu plictisește, dimpotrivă este cool. Ne-am bucurat că, fiind muzeu temporar, anul trecut Art Safari a putut organiza ediția cu numărul 7 și a avut 35.000 de vizitatori.

Art Safari, operator cultural independent care acționează pe scena de artă din România, este cunoscut îndeosebi pentru organizarea anuală a Pavilionului de Artă București, ale cărui expoziții au fost vizitate de aprox. 195.000 de persoane în cele 7 ediții de până acum. Alături de expoziţiile curatoriale, organizate în București sau în străinătate, Art Safari promovează conținut educational pentru toate vârstele, găzduind inclusiv ateliere de artă pentru copii și tururi ghidate pentru copii și adolescenţi.