  MENIU  
Home > Advertorial > Fă primul pas spre zâmbetul pe care ți-l dorești – Delta Clinic Dent este aici pentru tine

Fă primul pas spre zâmbetul pe care ți-l dorești – Delta Clinic Dent este aici pentru tine

Fă primul pas spre zâmbetul pe care ți-l dorești – Delta Clinic Dent este aici pentru tine
.

Sănătatea orală este strâns legată de calitatea vieții, influențând atât aspectul estetic, cât și funcționalitatea zilnică. Un zâmbet îngrijit nu este doar o chestiune de imagine, ci și o investiție în sănătatea pe termen lung. Procedurile stomatologice actuale se bazează pe tehnologii avansate, planificare digitală și materiale de calitate superioară, oferind pacienților soluții personalizate și eficiente.

La Delta Clinic Dent, pacienții beneficiază de consultații detaliate și planuri de tratament adaptate nevoilor lor, cu accent pe precizie, confort și rezultate naturale.

Când este momentul potrivit pentru a opta de un implant dentar

Pierderea unui dinte poate afecta nu doar estetica zâmbetului, ci și masticația, vorbirea și sănătatea generală a cavității orale. Soluția modernă și eficientă pentru înlocuirea acestuia este ca medicul să se folosească de un implant dentar care oferă o ancorare stabilă pentru coroana protetică. Implantul se integrează în os printr-un proces numit osteointegrare, asigurând rezistență și funcționalitate comparabilă cu dintele natural.

Planificarea tratamentului implică investigații imagistice detaliate, pentru a garanta o poziționare precisă și o recuperare optimă. Alegerea implantului potrivit ține cont de structura osoasă, starea gingiilor și cerințele estetice ale pacientului.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

Reabilitarea completă a danturii cu tehnologia all on 4

Pentru pacienții care au pierdut majoritatea sau toți dinții de pe o arcadă, sistemul all on 4 reprezintă o opțiune avansată și eficientă. Această metodă presupune fixarea unei punți dentare pe doar patru implanturi strategic poziționate, ceea ce reduce timpul de tratament și necesitatea unor intervenții suplimentare.

Această soluție oferă stabilitate, confort și un aspect natural, permițând pacientului să își recapete funcționalitatea masticatorie și încrederea în zâmbet. Procedura este adaptată în funcție de structura osoasă și de preferințele estetice, iar planificarea digitală ajută la obținerea unui rezultat precis și armonios.

Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Recomandarea zilei

Alegerea corectă dintre diferitele tipuri de aparate dentare

Corectarea alinierii dentare nu este doar o chestiune estetică, ci și una funcțională. Pe piață există mai multe tipuri de aparate dentare, fiecare cu propriile avantaje. Aparatele metalice clasice rămân o opțiune eficientă pentru corecții complexe, în timp ce aparatele ceramice sau safir sunt mai discrete și mai apreciate din punct de vedere estetic.

Pentru cei care caută o soluție aproape invizibilă, aparatele dentare transparente oferă confort și flexibilitate, putând fi îndepărtate temporar pentru mese sau igienă. Alegerea tipului de aparat dentar se face după o evaluare amănunțită, ținând cont de nevoile funcționale, estetice și de stilul de viață al fiecărui pacient.

Îngrijirea orală pe parcursul tratamentului

Indiferent de procedura aleasă, igiena orală corectă este esențială pentru succesul pe termen lung al tratamentului. Periajul de două ori pe zi, folosirea mijloacelor suplimentare de curățare interdentară și vizitele regulate la medicul stomatolog sunt pași esențiali pentru menținerea sănătății orale.

Rolul tehnologiei digitale în stomatologia modernă

Tehnologia digitală a schimbat semnificativ modul în care sunt planificate și realizate tratamentele stomatologice. Scanările intraorale de înaltă precizie, radiografiile 3D și software-ul de simulare permit medicilor să vizualizeze cu exactitate structurile dentare și să anticipeze rezultatele finale. Acest lucru reduce riscul de erori, optimizează timpul de tratament și oferă pacientului o imagine clară asupra etapelor prin care va trece. Astfel, deciziile sunt luate în cunoștință de cauză, iar colaborarea dintre medic și pacient devine mai eficientă și mai transparentă.

Foto: Pexels

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
DailyBusiness.ro
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
A1.ro
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Observator News
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton