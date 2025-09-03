Explorează suportul suprem: DXRacer TANK Series — Concepută pentru jucători mari și înalți

În lumea gamingului, confortul și performanța sunt la fel de importante, iar seria DXRacer TANK excelează în ambele aspecte. Așa cum îi spune și numele, această linie este un adevărat „tanc blindat”, creat special pentru jucători mai înalți și cu o constituție robustă. Nu este doar un scaun, ci o bază solidă care duce experiența de joc la un alt nivel.

Spațioasă și robustă: un adevărat tron de gamer

Baza din aluminiu ranforsat de 80 cm diametru strălucește cu un finisaj metalic elegant. Rolele silențioase alunecă lin, amintind de șenilele unui tanc greu, oferind stabilitate de neclintit și o capacitate de susținere de până la 180 kg. Chiar și în cele mai intense confruntări virtuale, vei sta mereu în siguranță.

Așezarea în DXRacer TANK Series seamănă cu ocuparea locului șoferului într-o mașină sport de lux:

Cotiere 4D ajustabile în înălțime, unghi, adâncime și lățime;

ajustabile în înălțime, unghi, adâncime și lățime; Spătar înclinabil între 90° și 135° , cu funcție de balansare de 15° pentru relaxare;

, cu funcție de pentru relaxare; Perne lombare și tetiere magnetice , ușor de mutat pentru un suport ergonomic perfect;

, ușor de mutat pentru un suport ergonomic perfect; Rotire la 360°, pentru libertate totală de mișcare în jurul biroului.

Indiferent dacă te concentrezi pe joc sau te relaxezi la un film, TANK scaun de gaming se adaptează nevoilor tale.

Materiale premium: lux care se simte și se vede

Așezatul într-un DXRacer TANK este o experiență senzorială:

Perne magnetice cu spumă cu memorie ce se mulează delicat pe corpul tău;

ce se mulează delicat pe corpul tău; Spumă turnată de înaltă densitate (60 kg/m³) ce combină fermitatea cu confortul;

(60 kg/m³) ce combină fermitatea cu confortul; Tapițerie din piele sintetică premium , cu un finisaj mat elegant și rezistent la uzură;

, cu un finisaj mat elegant și rezistent la uzură; Role silențioase care se mișcă lin, ideale pentru spații liniștite.

Teste extreme: construită să reziste

Dincolo de aspectul său impunător, TANK a trecut prin teste stricte de calitate:

100.000 cicluri de impact pe șezut

60.000 cicluri de sarcină de 400 N pe cotiere

Test de presiune de 1.135 kg pe bază

98.000 rotații ale roților fără obstacole

Fiecare test garantează că acest scaun este construit pentru utilizare intensivă pe termen lung.

Concluzie: o fortăreață a confortului pentru jucătorii mari

DXRacer TANK Series este un scaun de gaming în care nu vei mai vrea să te ridici. Combinația de spațiu generos, capacitate mare de susținere, sistem avansat de reglaje și materiale premium o transformă într-o alegere excelentă pentru gameri exigenți.Dacă un scaun de gaming obișnuit este un „vehicul de luptă”, atunci TANK este un tanc blindat: impunător la exterior, confortabil la interior și proiectat să ofere suport complet pentru jucătorii înalți și robuști.

Sursă foto: https://www.dxracer.com.ro/

