EXCLUSIV. Cum se fabrică celebrele produse Weleda. Am vizitat grădina de plante medicinale din Germania, un paradis de 23 de hectare

Într-o lume în care totul pare grăbit și artificial, Weleda rămâne un refugiu al autenticității. La granița dintre știință și natură, brandul elvețian cultivă plante cu puteri terapeutice, într-un loc unde frumusețea prinde rădăcini, la propriu. Am vizitat grădinile Weleda din Schwäbisch Gmünd, Germania, acolo unde fiecare floare e parte dintr-o formulă curată, acolo unde natura e profesor, iar știința ascultă și învață. Am descoperit un manifest pentru echilibru, sustenabilitate și grijă față de oameni și planetă, dar mai ales o comunitate de oameni fericiți.

Azi scrii știri în redacția din Pipera, mâine culegi gălbene în Schwäbisch Gmünd, un orășel pitoresc din Germania, de lângă Stuttgart, al cărui nume nici acum nu îl pronunț perfect. Am ajuns acasă la Weleda la mijlocul lunii iunie, la doar câteva zile după ce Bella Hadid a dezvăluit pentru Vogue că rutina ei de îngrijire cuprinde OPT tuburi de cremă Weleda pe lună, referindu-se la celebra Skin Food, miracolul din tubul verde pe care și Victoria Beckham îl folosește pentru tenul ei prețios.

Am întrebat-o Yvonne Samaritani, Head of Group Communications, dacă nu cumva dezvăluirea Bellei Hadid face parte dintr-un parteneriat plătit, iar răspunsul a fost ferm: “NU!”. Ulterior am și înțeles de ce renumita companie elvețiană nu are nevoie să plătească vedete de talia celor menționate mai sus, dar și de ce un model internațional precum Bella Hadid, cu peste 60 de milioane de urmăritori numai pe Instagram, a ales să facă acest gest.

Crema la care se referă, intens hrănitoare, recunoscută instant datorită tubului său verde, a devenit un fenomen în lumea îngrijirii pielii. Apreciată pentru eficiența ei în calmarea celor mai sensibile tenuri, Skin Food apare frecvent pe listele cu produse esențiale și este nelipsită din trusele multor makeup artiști profesioniști.

Dar pentru a înțelege, cu adevărat, de ce este atât de populară, trebuie să ajungi în grădina Weleda din Schwäbisch Gmünd, întinsă pe 23 de hectare, pe care fără exagerare o pot compara cu Grădina Raiului. Diferența este că acolo nu ne-a așteptat Sfântul Petru, ci Astrid Sprenger, șefa grădinilor Weleda, om de bază în companie, o enciclopedie care s-ar putea lua oricând de guler cu ChatGPT.

Pe lângă multe detalii și informații fascinante (Astrid Sprenger deține un doctorat în științe agricole), una mi-a rămas întipărită în minte, pentru că este pe cât de duioasă, pe atât de tristă: “Când planta este cea mai frumoasă, noi atunci trebuie să o rupem”.

„Grădina funcționează ca un organism viu, în care fiecare element este interconectat”, ne explică Astrid Sprenger. „Noi, oamenii, ca grădinari, formăm un tot unitar cu plantele pe care le îngrijim. Întregul sistem are la bază principiile economiei circulare și viziunea unui corp biologic complex: solul plin de microorganisme, plantele, animalele și oamenii. Biodiversitatea și sănătatea solului sunt esențiale, pentru că nu plantele sunt punctul de plecare, ci solul viu. La urma urmei, într-o singură linguriță de pământ sănătos trăiesc mai multe organisme decât numărul total al oamenilor de pe Pământ”.

Fascinant, nu? La fel de fascinant a fost să văd acolo floare de colț cultivată, despre care am aflat că este folosită în gama anti-aging cu gențiană albastră și floare de colț, cea mai de succes lansare din 2024, a companiei. Am structurat, mai jos, toate informațiile culese în cele aproape 8 ore petrecute pe teren, cu jurnaliști și influenceri din Europa. (Text și video: Alina Bucsain, Schwäbisch Gmünd / Germania)

În întreaga lume sunt 6 grădini Weleda, mai exact în Argentina, Brazilia, Germania, Anglia, Noua Zeelandă și Țările de Jos, iar cea din din Schwäbisch Gmünd, Germania, este cea mai mare grădină biodinamică de plante medicinale din Europa. După lecția despre viață, natură și grădinărit, oferită de Astrid Sprenger, după ce am făcut turul grădinilor împreună cu jurnaliștii veniți din Germania, UK, Franța, Spania, Suedia, am ajuns în “lanul” de gălbenele, iar imaginile spun mai multe decât aș putea să o fac eu.

Ce am aflat despre gălbenele

Gălbenele produc flori și frunze pe tot parcursul verii De secole, această plantă medicinală este apreciată pentru efectele antiinflamatoare, cicatrizante și antiseptice Gălbenelele sunt numite și „aurul Maicii Domnului” (în engleză-marigold, Mary’s Gold) Eficiența lor este susținută științific de compuși precum flavonoidele și carotenoidele. În lunile iunie și iulie, când soarele atinge apogeul, gălbeneaua atinge maximum de putere și atunci este perioada propice pentru a fi culeasă La Weleda, fiecare floare este culeasă cu grijă, manual, pentru a asigura o evaluare constantă a calității. În unitatea de prelucrare a plantelor din Schwäbisch Gmünd, aflată lângă grădina de plante medicinale, sunt extrase substanțele active din gălbenele. Pentru a păstra calitățile valoroase ale plantei, sunt utilizate metode de extracție diferite, în funcție de solvent: alcool, apă, ulei sau ulei vegetal. Florile proaspăt culese și partea verde înflorită sunt prelucrate imediat după recoltare. De asemenea, florile uscate sunt transformate în extracte. Gălbeneaua organică din culturile proprii constituie baza gamei Weleda Baby Calendula Care, dezvoltată în colaborare cu moașe, special pentru pielea sensibilă a bebelușilor.

Ce se întâmplă cu plantele după ce sunt culese?

Plantele culese sunt trimise apoi la centrul de extracție, aflat în apropiere, unde sunt presate și transformate în aproximativ 500 de extracte diferite, utilizate în numeroase produse Weleda distribuite pe piețele din întreaga lume.

Pentru a evita folosirea îngrășămintelor anorganice, incompatibile cu principiile agriculturii biodinamice și regenerative, echipa recurge la compostarea resturilor vegetale rămase în urma recoltării. Prin amestecarea resturilor vegetale cu bălegar provenit de la ferme din apropiere, urmat de o perioadă de fermentare de aproximativ un an, se obține un compost bogat în nutrienți și microorganisme esențiale pentru dezvoltarea plantelor.

„Este un simbol clar al modului nostru de lucru”, spune Astrid Sprenger. „Totul funcționează în cerc”.

Un alt lucru interesant este că Weleda obține propriile semințe din plantele cultivate în grădini și susține activ conservarea semințelor libere, nealterate genetic (non-GMO) și fertile.

Ce înseamnă cultura plantelor medicinale la Weleda?

Metode regenerative și biodinamice utilizate încă din primii ani de la fondarea companiei

Solul este văzut ca pielea Pământului – la fel de important ca pielea noastră. Weleda are grijă de sol pentru a-l păstra sănătos și divers

Grădina funcționează ca un ciclu: plantele cresc din semințele proprii, resturile vegetale, frunzele, iarba, crenguțele și resturile de la procesare sunt compostate și refolosite ca îngrășământ

Fertilizăm solul, nu plantele, folosind compost și îngrășăminte verzi

Florile și alte părți ale plantelor sunt recoltate manual

8 lucruri interesante despre grădina Weleda din Schwäbisch Gmünd, Germania

Este cea mai mare grădină biodinamică de plante medicinale din Europa

Pe 23 de hectare cresc peste 800 de specii de plante. Aproximativ 200 sunt cultivate biodinamic, iar 160 sunt folosite pentru medicamentele și cosmeticele Weleda

Cele mai importante plante în funcție de volum sunt: gălbenele (Calendula), echinaceea, bryophyllum, hreanul, sedum, scaietele, nalba, urzica, valeriana și ovăzul

De la peste 70 de specii se colectează semințe pentru anul agricol următor. Alte plante sunt perene sau propagate prin butași

Apa de ploaie este colectată de pe clădiri pentru irigare, iar apa uzată (greywater) este purificată biologic până la calitatea apei potabile

Compost produs anual: aproximativ 500 m³

Lungimea gardurilor vii plantate: aprox. 5 km

Elemente de biodiversitate: aproximativ 800 specii de plante, 70 specii de albine sălbatice, garduri vii, cuiburi pentru păsări, reptile, amfibieni, insecte, pajiști înflorite necosite, elemente agroforestiere, 4 iazuri, zone umede, nisipuri, peste 100 de cuiburi artificiale etc.

Compania a fost fondată de trei persoane vizionare: un medic, un chimist și un filosof

Weleda este liderul global în cosmetice naturale și organice certificate și în medicamente antroposofice. Cu sediul central în Arlesheim, lângă Basel (Elveția), compania oferă aproximativ 1.000 de produse farmaceutice și peste 120 de produse cosmetice naturale și organice. În 2024, cifra de afaceri a crescut cu 8,3%, până la 456 milioane euro, profitul operațional ajustat s-a dublat, de la 13, la 28 milioane euro. Weleda a fost fondată de trei persoane vizionare, cu o viziune holistică și competențe complementare:

Dr. Ita Wegman, prima femeie medic ginecolog din Zurich și Basel, a fondat în 1921 clinica din Arlesheim (azi, lângă sediul central al Weleda).

Oskar Schmiedel, chimist, a dezvoltat formule farmaceutice și produse de îngrijire naturală. A organizat primul curs de formare pentru medici în 1920 la Goetheanum, bazat pe lucrările filosofului Rudolf Steiner, al treilea cofondator.

În același an, a fost fondată grădina de plante medicinale din Schwäbisch Gmünd și a început producția industrială.

Cradle Campus Weleda, 10.000 de livrări pe zi în 47 de țări

Tot în Schwäbisch Gmünd am vizitat Cradle Campus Weleda, o construcție impresionantă și pe dinafară, și pe dinăuntru. Inaugurat în toamna lui 2024, acest campus este un proiect-fanion care stabilește noi standarde ecologice, economice și sociale. Funcționează neutru din punct de vedere climatic, iar depozitul poate stoca 17.000 de paleți.

Situat în zona industrială Gügling din Schwäbisch Gmünd, Germania, această clădire de ultimă generație, proiectată de biroul de arhitectură Michelgroup din Ulm, se întinde pe un teren de 72.000 metri pătrați și respectă cele mai înalte standarde de sustenabilitate și design circular. Construit din lemn și pământ bătut, și alimentat cu energie solară și geotermală, centrul funcționează fără emisii.

Până la 10.000 de livrări pe zi în 47 de țări de pe 5 continente.

Depozit automatizat construit din lemn local – 2.600 tone CO₂ economisite

Încălzire și răcire 100% din energie geotermală și solară

Funcționare complet fără emisii

Cel mai sustenabil centru logistic din Europa

