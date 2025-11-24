  MENIU  
Este potrivit gazonul pentru curțile scăldate de soare sau cu animale de companie?

Îți dorești un loc cu multă, multă verdeață, unde să te relaxezi, unde copiii și animalele să poată alerga în voie sau o soluție estetică și ușor de întreținut?! Nu mai evita gazonul! În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de case descoperă că spațiul verde din jurul locuinței are impact direct asupra confortului lor zilnic: îți schimbă starea de spirit, îți oferă un cadru plăcut pentru activități în aer liber și contribuie la estetica întregii proprietăți.

Ce trebuie să știi despre gazonul expus la soare?

Dacă ai o curte scăldată în soare pe tot parcursul zilei e firesc să te întrebi dacă iarba va rezista fără să se usuce sau să se îngălbenească. Există soiuri de gazon concepute special pentru astfel de condiții; de exemplu, ”Festuca arundinacea” sau ”Bermuda grass” sunt recunoscute pentru toleranța la căldură și pentru faptul că își păstrează densitatea chiar și în perioadele secetoase. 

Dacă expunerea la soare este puternică orientează-te spre gazon de tip ”Festuca arundinacea”, o specie adaptabilă, folosită frecvent în parcuri, terenuri sportive și curți private. Are o rezistență ridicată la călcare, suportă bine căldura și formează un covor verde plăcut fără a necesita o întreținere excesivă.

O altă opțiune potrivită pentru zonele însorite este ”Poa pratensis”, cunoscut pentru capacitatea sa de regenerare rapidă. Acesta este des folosit pe stadioane și terenuri de sport tocmai pentru că își poate reveni după uzură intensă. Dacă vrei un gazon estetic și uniform, acesta poate fi un candidat excelent.

Gazonul și animalele de companie

Dacă ai un câine care aleargă zilnic în curte, zonele bătătorite, gropile săpate sau petele cauzate de urină sunt printre cele mai frecvente probleme. Dar acest lucru nu înseamnă că nu poți avea un gazon frumos chiar și într-o curte unde animalele sunt active, ci secretul stă, încă o dată, în alegerea tipului potrivit de gazon și în modul în care îl întreții.

De exemplu, seminte pentru gazonFestuca arundinacea” sunt potrivite deoarece este un soi rezistent la soare, dar care suportă excelent și traficul intens. Pe de altă parte, dacă ai un animal energic, te va ajuta enorm să îi delimitezi câteva zone de joacă sau poteci pe care circulă frecvent. Gazonul se degradează mai rapid acolo unde animalele calcă repetat pe aceeași cale, ceea ce e normal. În astfel de locuri, poți pune pietriș, pavele sau scoarță decorativă, păstrând gazonul intact în restul curții.

Una dintre cele mai comune provocări este apariția petelor galbene sau maronii. Urina animalelor, în special a câinilor, are o concentrație ridicată de azot, ceea ce în exces poate arde iarba. Specialiștii în îngrijirea gazonului recomandă irigarea regulată a zonelor unde animalele au acces frecvent, pentru diluarea excesului de azot.

Cum întreții gazonul în condiții de soare puternic și trafic?

Irigarea

Indiferent de cât de rezistent este soiul de gazon ales, are nevoie de o udare corectă. În zonele însorite, udarea profundă, dar mai rară, este preferată în locul udărilor dese și superficiale. O udare profundă ajută rădăcinile să se extindă în profunzime, ceea ce face gazonul mai rezistent la perioadele de secetă.

În medie, gazonul are nevoie de aproximativ 2,5–3 cm de apă pe săptămână vara, dar valoarea poate varia în funcție de soi. Dacă locuiești într-o zonă foarte caldă, instalarea unui sistem de irigații cu programare automată poate fi o investiție excelentă, atât pentru sănătatea gazonului, cât și pentru confortul tău.

Fertilizarea și regenerarea

Pentru un gazon expus la soare și la activitatea animalelor de companie, fertilizarea corectă este esențială. Folosește îngrășăminte cu eliberare lentă, aplicate de 2–3 ori pe an. Acestea oferă substanțele nutritive necesare pentru un gazon dens, verde și rezistent.

Scarificarea, adică îndepărtarea stratului de resturi vegetale, este o altă tehnică utilă, mai ales dacă ai animale care lasă frecvent urme sau smulg firele de iarbă. Prin scarificare, gazonul devine mai aerisit și primește mai bine apa și nutrienții.

Solul

Solul este fundația oricărui gazon, iar alegerea sau pregătirea corectă a acestuia face diferența dintre un covor verde uniform și unul plin de goluri, zone uscate sau pete. Chiar dacă alegi un soi de gazon foarte rezistent la soare sau trafic, solul va dicta cât de bine se va adapta iarba pe termen lung.

Primul pas este să analizezi textura și compoziția solului. În general, solurile argiloase rețin apa prea mult timp și pot duce la îngălbenirea gazonului în perioadele de căldură excesivă. Solurile nisipoase, în schimb, drenează apa prea repede, ceea ce înseamnă udări mai dese. Ideal este un sol lutos, un echilibru între cele două tipuri, care reține umezeala suficient de bine, dar permite și drenajul optim.

Dacă ai sol argilos, îmbunătățirea lui cu nisip, compost sau turbă îl poate transforma într-un mediu ideal pentru creșterea gazonului. În schimb, dacă solul este prea nisipos, adăugarea compostului va ajuta la stabilizarea nutrienților și la menținerea unui nivel constant de umiditate.

Înainte de însămânțare, merită să măsori pH-ul solului. Gazonul preferă un pH între 6 și 7. În cazul în care solul este prea acid, poți adăuga carbonat de calciu; dacă este prea alcalin, sulf granulare poate ajuta la echilibrare. 

Un sol bine pregătit are și avantajul de a face gazonul mai rezistent la alergatul animalelor de companie. Firele de iarbă își dezvoltă rădăcini mai puternice într-un sol aerisit și fertil, ceea ce înseamnă că nu se smulg ușor și se refac mult mai repede.

Cât de important este drenajul?

Mulți proprietari se concentrează pe alegerea soiului de gazon sau seminte de flori și pe modul de plantare, dar ignoră drenajul. Un gazon cu drenaj deficitar atrage o mulțime de probleme. Apa acumulată la suprafață sufocă rădăcinile, favorizează apariția mucegaiului, crește riscul bolilor și transformă curtea într-o zonă mlăștinoasă, în special acolo unde animalele circulă frecvent.

În schimb, un gazon cu drenaj bun îi permite apei să se infiltreze natural în sol, ceea ce ajută la menținerea unui mediu sănătos pentru rădăcini și reduce riscul apariției zonelor deteriorate. Dacă ai în curte zone care rămân umede zile întregi după ploaie, cel mai probabil ai nevoie de o îmbunătățire a drenajului.

Printre soluțiile cele mai eficiente se numără instalarea unui drenaj subteran, folosirea unui substrat de nisip în stratul de bază sau ridicarea ușoară a nivelului gazonului în zonele joase. În curțile unde animalele aleargă zilnic, drenajul bun previne formarea bălților și protejează gazonul împotriva bătăturilor excesive.

