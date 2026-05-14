  MENIU  
Home > Advertorial > eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius

eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

eMAG anunță un parteneriat strategic cu Beach, Please! și NIBIRU, prin care membrii Genius vor avea acces la beneficii speciale în cadrul unora dintre cele mai așteptate experiențe ale verii 2026. Inițiativa marchează extinderea ecosistemului Genius către experiențe culturale, entertainment și lifestyle, într-un moment în care noile generații își construiesc tot mai mult identitatea în jurul experiențelor trăite, nu doar al consumului tradițional.

Parteneriatul vine într-un moment în care apetitul tinerilor pentru experiențe și entertainment este în continuă creștere. Tendința se reflectă inclusiv în comportamentul de consum online: datele eMAG arată că numărul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care au accesat platforma în primele trei luni ale anului a crescut cu 64% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, categoria console de gaming a înregistrat o creștere de +76,7% YoY, pe fondul interesului tot mai mare pentru experiențe interactive și digitale. Prin parteneriatul cu NIBIRU și Beach, Please!, eMAG integrează Genius într-un nou tip de ecosistem, în care shoppingul, entertainmentul și experiențele live devin parte din același stil de viață. Creșterea interesului pentru gaming, entertainment și experiențe interactive confirmă orientarea noii generații către forme de consum care combină componenta digitală cu experiențele live.

„Parteneriatul cu Beach, Please! și NIBIRU, unele dintre cele mai relevante proiecte de live entertainment din România, reflectă direcția în care vedem că evoluează așteptările noii generații de consumatori: experiențe memorabile, accesibile și integrate firesc în stilul lor de viață. Prin Genius, ne dorim să oferim mai mult decât beneficii de shopping și să fim prezenți în momentele care contează pentru clienții noștri, de la festivaluri și divertisment, până la experiențe care creează conexiuni și amintiri. Vedem un potențial important în această colaborare și credem că astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea unei noi culturi de lifestyle și entertainment în România”, a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer eMAG.

„Noua generație își alege experiențele diferit. Nu mai este vorba doar despre un festival sau un loc de vacanță, ci despre apartenență, energie și comunitate. NIBIRU și Beach, Please! au crescut exact din această cultură, iar parteneriatul cu eMAG și Genius ne ajută să ducem experiența mai aproape de publicul care a construit-o împreună cu noi”, a declarat Selly, Managing Partner și CEO NIBIRU & Beach, Please! 

O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Recomandarea zilei

Genius Fast Lane by eMAG la Beach, Please!

În perioada 8–12 iulie 2026, membrii Genius care dețin un bilet valid Beach, Please! și au activat beneficiul în platforma Genius vor putea beneficia de Genius Fast Lane by eMAG, o poartă dedicată care permite accesul mai rapid în festival. Pentru utilizarea beneficiului, participanții trebuie să prezinte atât biletul valid de acces în festival, cât și dovada activării beneficiului din contul Genius, disponibilă în pagina de parteneri. După verificare, aceștia vor fi direcționați către fluxul dedicat de acces rapid. Beneficiul este disponibil pentru o singură persoană, nu înlocuiește biletul de acces și rămâne supus regulilor generale de securitate și organizare ale festivalului.

E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Recomandarea zilei

Acces gratuit la NIBIRU – The Walk pentru membrii Genius

De asemenea, în perioada 16 iulie – 30 august 2026, membrii Genius vor beneficia de acces gratuit pe promenada NIBIRU – The Walk până la ora 19:00, pe baza unui cont Genius activ și a activării beneficiului în platformă. NIBIRU este noul entertainment district al litoralului românesc, un spațiu care reunește festivaluri, concerte, retail, sport și experiențe dedicate noii generații. Beneficiul oferit prin Genius este valabil pentru o singură persoană și nu include acces în zone speciale sau categorii premium. După ora 19:00, accesul se realizează conform condițiilor standard ale locației. 

Despre eMAG   

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.    

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui: „Să ne trăiești, Alexandru!”
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui: „Să ne trăiești, Alexandru!”
Proiecte speciale
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Ramona Olaru a răbufnit și a recunoscut de ce s-a despărțit de Steve Ant: „Voi ați putea să stați cu unul care…?”
Ramona Olaru a răbufnit și a recunoscut de ce s-a despărțit de Steve Ant: „Voi ați putea să stați cu unul care…?”
Răzvan Kovacs, dezvăluiri despre cum a ieșit la întâlnire cu o puștoaică: „Am 35 de ani, dar îi simt ca 25”
Răzvan Kovacs, dezvăluiri despre cum a ieșit la întâlnire cu o puștoaică: „Am 35 de ani, dar îi simt ca 25”
Ce se întâmplă după marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Antena 1 a făcut anunțul oficial
Ce se întâmplă după marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Antena 1 a făcut anunțul oficial
Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano
Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano
Observator News
În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Libertatea pentru Femei
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce boli pot fi descoperite la analizele medicale uzuale. Trebuie să verifici periodic dacă…
Ce boli pot fi descoperite la analizele medicale uzuale. Trebuie să verifici periodic dacă…
Ministerul Sănătății anunță măsuri pentru accelerarea investițiilor și plăților din PNRR
Ministerul Sănătății anunță măsuri pentru accelerarea investițiilor și plăților din PNRR
Harrison Ford, mărturisire neașteptată despre perioada dificilă din viața sa: „Eram bolnav psihic”
Harrison Ford, mărturisire neașteptată despre perioada dificilă din viața sa: „Eram bolnav psihic”
Statul oferă bani timp de jumătate de an pentru acești români. Ce acte trebuie depuse în 60 de zile
Statul oferă bani timp de jumătate de an pentru acești români. Ce acte trebuie depuse în 60 de zile
TV Mania
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Libertatea
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton