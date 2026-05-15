Eleganță de primăvară pentru ocazii speciale la Reserved

Odată cu sosirea primăverii, agenda începe să se umple rapid de evenimente importante – de la celebrări în familie până la întâlniri care cer o apariție mai rafinată. Reserved răspunde acestui moment cu o colecție dedicată ocaziilor speciale, în care eleganța se îmbină armonios cu lejeritatea sezonului. Este o garderobă construită din piese ușor de combinat între ele – de la rochii romantice la denim modern și accesorii atent realizate.

Siluetele propuse găsesc echilibrul între clasic și proaspăt. Colecția include fuste precum modele cu jupon din tul, variante din satin în mai multe interpretări – toate completate cu dantelă în tendințe – dar și o fustă maxi realizată integral din dantelă. Acestea sunt combinate cu topuri elegante, cardigane ușoare și tricotaje în nuanțe pastel, care adaugă un plus de delicatețe fiecărei ținute. Rochiile atrag atenția prin detalii subtile, precum imprimeurile cu buline sau franjurile.

Paleta cromatică este construită în jurul unor tonuri proaspete, inspirate de primăvară. Nuanțele de albastru și galben se îmbină cu maro-ul aflat în tendințe și cu clasicele alb și negru (prezente și în dungi atemporale). Împreună, creează un look elegant și modern, potrivit atât pentru evenimente ample, cât și pentru întâlniri mai relaxate.

Colecția include și piese care temperează eleganța clasică printr-o notă de lejeritate. Denim-ul apare în spălări deschise și croieli actualizate. Printre piesele statement se numără pantalonii scurți tip bermude cu tiv festonat și o bluză din denim cu mâneci bufante. Aceste articole pot fi ușor integrate alături de elemente mai elegante, rezultând ținute perfecte pentru petrecerile de primăvară sau evenimentele în aer liber.

Colecția este completată de piese de outerwear și accesorii. Jachetele din piele și un palton din lână echilibrează elementele mai delicate ale ținutelor. Încălțămintea include pantofi din piele, loafers și accente din piele întoarsă, care adaugă structură și rafinament. Bijuteriile cu pietre introduc un plus subtil de strălucire, completând o garderobă de primăvară gândită pentru cele mai importante momente ale sezonului.

Colecția este disponibilă în magazinele selectate ale brandului, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

