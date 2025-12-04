Electric Castle câștigă titlul de „International Festival of the Year” la UK Festival Awards 2025

Electric Castle a fost desemnat, marți, la Manchester, „International Festival of the Year” la a 20-a ediție a UK Festival Awards. Distincția confirmă statutul Electric Castle ca unul dintre cele mai creative și inovative evenimente în industria de live entertainment din Europa, cu o excelentă reputație în termeni de producție, direcție artistică și sustenabilitate.

Electric Castle a câștigat titlul la categoria International Festival of the Year, unde au fost nominalizate unele dintre cele mai puternice branduri de festival din Europa, Afro Nation (Portugalia), Beyond The Valley (Australia), Open’er Festival (Polonia), Sziget Festival (Ungaria), Way Out West (Suedia). Câștigătorii UK Festival Awards sunt stabiliți în principal de un juriu de profesioniști din industrie, criteriile de evaluare acoperind toate aspectele unui festival: organizare, producție, programe de sustenabilitate, line-up și experiență pentru public. Competiția acoperă toate tipurile de festivaluri, de la evenimente de nișă până la festivaluri majore, și include o singură categorie dedicată festivalurilor internaționale.

„E onorant și emoționant să primești recunoaștere din partea profesioniștilor de pe una dintre cele mai mari și mai influente piețe de festivaluri la nivel global. Pentru ei, capacitatea de a crea o experiență originală este mai importantă decât mărimea sau bugetul unui festival. Le mulțumim fanilor Electric Castle care ne încurajează dorința de a experimenta și a aduce ceva nou la fiecare ediție.”, spune Tudor Costinaș, Head of Communication.

Electric Castle pregătește, deja, ediția din 2026, cu The Cure și twenty one pilots anunțați ca headlineri pentru evenimentul ce va avea loc, între 16 și 19 iulie, la Bonțida. Începând de ieri, festivalul pune la dispoziția fanilor un plan de achiziție în rate a abonamentelor, cu un avans de doar 10 euro (plus taxe) și un preț final de 169 euro (plus taxe) pentru General Pass și 139 euro pentru Youth 21 Pass, plătit în trei rate fixe. Oferta este disponibilă pe o perioadă limitată de timp.

Electric Castle este nominalizat și la European Festival Awards, la categoria Best Major Festival. Industria europeană de evenimente își va desemna câștigătorii în ianuarie 2026.

Foto credit: Electric Castle

Urmărește-ne pe Google News