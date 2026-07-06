Dureri de spate care apar din senin? Câteva lucruri pe care merită să le știi înainte să te îngrijorezi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Foto: Pexels

Te ridici dimineața de pe scaun, te apleci să iei ceva de pe jos sau pur și simplu stai prea mult în mașină — și deodată simți o înțepătură în zona spatelui. Multora li se întâmplă, iar prima reacție e de cele mai multe ori grija: „oare ce am?”. Vestea bună e că, în multe situații, disconfortul de spate apare din motive cât se poate de banale și trece de la sine, dacă îi acorzi puțină atenție.

De ce ne doare spatele mai des decât credem

Spatele nostru muncește mult, chiar și atunci când credem că ne odihnim. Statul prelungit la birou, telefonul ținut ore în șir cu capul aplecat, salteaua veche, o zi în care am cărat mai mult decât de obicei sau pur și simplu vârsta ori excesul de greutate — toate își lasă amprenta. De aceea, înainte să tragi concluzii, merită să te uiți la rutina ta din ultimele zile. De multe ori, răspunsul e chiar acolo.

Ce poți face singur, acasă

Primul lucru pe care îl poți face este simplu: nu rămâne nemișcat. Contrar a ceea ce am crede, statul prelungit în pat nu ajută, ci dimpotrivă. O plimbare ușoară, câteva mișcări blânde de întindere și schimbarea poziției la fiecare oră fac adesea mai mult decât orice. Hidratarea și un somn de calitate completează tabloul. Dacă disconfortul e ușor și dispare în câteva zile, probabil corpul tău avea nevoie doar de o mică „resetare”.

Când e momentul să ceri ajutorul unui specialist

Sunt însă și situații agravate în care durerea revine des, coboară spre picior sau te împiedică să-ți faci treburile obișnuite. Aici e momentul în care este obligatoriu să vezi un medic specialist. Unele dureri care pornesc din zona lombară și „radiază” în jos au explicații bine cunoscute — iar a înțelege cauze lombosciatica te ajută să știi la ce să fii atent și să nu o tratezi superficial. Cu cât afli mai repede ce se întâmplă, cu atât mai ușor e de gestionat.

Cand problemele țin de postură sau de coloana în sine și durerile sunt recurente atunci întrevederea cu un medic specialist devine obligatorie. Deviațiile coloanei, de exemplu, nu se rezolvă de la sine cu repaus, ci au nevoie de o abordare gândită pe termen lung. Un program corect de tratament scolioza pornește mereu de la o evaluare atentă, urmată de exerciții și recomandări personalizate, astfel încât rezultatele să se vadă și să se mențină în timp.

Soluțiile moderne care grăbesc revenirea

Pe lângă mișcare și recuperare clasică, există astăzi și metode moderne care ajută procesul. Una dintre ele este terapia TECAR, folosită tot mai des pentru disconforturile care țin de mușchi și tendoane. Ideea e simplă: corpul primește un „impuls” care stimulează zona afectată să se refacă mai repede, fără intervenții complicate. Multor oameni le place pentru că e o procedură rapidă, care se integrează ușor într-un program de recuperare.

O durere de spate apărută din senin nu e, în cele mai multe cazuri, un motiv de panică. Ascult-o, dă-i corpului puțin timp și ajustează ce ține de tine. Dar dacă revine, persistă sau te limitează, nu o ignora — un specialist îți poate spune exact ce se întâmplă și care e cel mai potrivit drum spre revenire. Spatele tău te ține în picioare zi de zi; merită puțină grijă la schimb.

Urmărește-ne pe Google News