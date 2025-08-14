  MENIU  
Home > Advertorial > „După dietă, m-am îngrășat mai repede decât am slăbit” – Ce e efectul yo-yo și cum îl previi

„După dietă, m-am îngrășat mai repede decât am slăbit” – Ce e efectul yo-yo și cum îl previi

„După dietă, m-am îngrășat mai repede decât am slăbit” – Ce e efectul yo-yo și cum îl previi
.

Când cântarul urcă vertiginos la doar câteva săptămâni după ce ai încheiat o cură severă, frustrarea se combină cu neîncrederea în propriul corp. Înfometarea de ieri pare să fi fost în zadar, iar vechile haine devin iarăși strâmte. Așa începe episodul recurent numit popular „efectul yo-yo”, un du-te-vino de kilograme care poate descuraja orice efort de a reveni la o greutate confortabilă și stabilă.

Când vine vorba de efectul yo-yo, pe buzele multor oameni apare dieta Dukan, unul dintre cele mai mediatizate regimuri rapide. Se laudă cu scăderi spectaculoase ale cifrei de pe cântar în doar două săptămâni, însă puțini vorbesc despre costurile ascunse: deficit caloric extrem, meniu limitat și risc sporit de dezechilibru hormonal. În teorie, promisiunea este atrăgătoare; în practică, metabolismul poate primi un șoc greu de gestionat ulterior.

Totuși, kilogramele în plus nu revin doar din cauza unei singure diete. Repetarea schemelor restrictive, teama de anumite alimente și alternarea drastică între „tot” și „nimic” pun bazele unui ciclu dificil de întrerupt. Se ajunge astfel la o relație tensionată cu masa de prânz, cu oglinda și chiar cu bucuriile simple, cum ar fi o cină alături de prieteni.

Pentru cei interesați de instrumente de monitorizare blândă și sfaturi de menținere, Kindora oferă informații practice, ușor de integrat în rutina zilnică; acolo poți afla mai multe despre construirea unor obiceiuri sustenabile și cu rezultate de lungă durată.

Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

Ce este efectul yo-yo și cum afectează metabolismul

Efectul yo-yo descrie oscilațiile repetate de greutate: slăbire rapidă urmată de recâștig, adesea peste nivelul inițial. Mecanismul pornește de la o restricție calorică severă. Organismul sesizează „criza” și răspunde prin reducerea ritmului metabolic bazal, adică arde mai puțină energie în repaus. Pe termen scurt, cântarul scade. Pe termen mediu, corpul intră într-un mod de economisire.

Când aportul caloric revine la normal, metabolismul, încă încetinit, nu ține pasul. Excesul de energie se depozitează sub formă de grăsime, iar kilogramele se întorc. Această adaptare metabolică poate dura luni, chiar după reluarea unei alimentații echilibrate. În plus, nivelurile de leptină și grelină (hormonii foamei și sațietății) pot deveni dereglate, amplificând pofta de alimente dense energetic. Rezultatul: un cerc vicios în care corpul „învață” că perioadele de foamete pot reveni și stochează rezerve la prima ocazie.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Dietele stricte și rapide – între rezultate și riscuri

Regimurile care promit pierderi de un kilogram pe zi pornesc de obicei de la două principii: restricție calorică drastică și liste alimentare foarte scurte. Această abordare poate aduce un plus psihologic inițial – numerele mici de pe cântar. Totuși, masa musculară poate să scadă semnificativ, iar nivelul de energie zilnic poate să scăzut la jumătate.

Pe lângă încetinirea metabolismului, dietele fulger cresc riscul de deficit de micronutrienți, tulburări digestive și fluctuații bruște de zahăr în sânge. În viața de zi cu zi, asta se traduce prin oboseală, iritabilitate, căderi de păr și dificultăți de concentrare. Iar după reluarea unei alimentații variate, depășirea energetică de numai 200-300 kcal pe zi poate să favorizeze revenirea kilogramelor într-un ritm mai rapid decât înainte de dietă.

Cum repari metabolismul după o perioadă restrictivă

Pasul esențial este revenirea graduală la un aport caloric adecvat. O creștere lentă, de 50-100 kcal săptămânal, poate să permită corpului să își ajusteze producția de hormoni tiroidieni și enzime digestive fără a stoca rapid surplusul sub formă de grăsime. În paralel, este important un consum suficient de proteine – aproximativ 1,2-1,6 g pe kilogram corporal – pentru menținerea masei musculare.

Încorporarea exercițiilor de forță de două-trei ori pe săptămână poate să stimuleze sinteza proteică și să crească ușor rata metabolică. Odihna rămâne un aliat: șapte-opt ore de somn continuu pot să regleze secreția de cortizol și să reducă pofta de gustări bogate în zahăr. Consumul regulat de fibre din legume, fructe și cereale integrale poate să echilibreze flora intestinală, factor ce influențează absorbția nutrienților și senzația de sațietate.

Ce rol joacă suplimentele și stilul de viață post-dietă

Uneori, suplimentele pot să completeze golurile lăsate de diete restrictive. Un complex B poate să susțină nivelul de energie, iar vitamina D combinată cu magneziu poate să sprijine funcționarea normală a musculaturii. Acizii grași omega-3 pot să contribuie la reducerea inflamației sistemice, adesea crescută după perioade de stres metabolic. Totuși, suplimentele nu pot să înlocuiască mesele variate și echilibrate, ci doar să le completeze atunci când analizele de sânge indică un deficit clar.

În același timp, un stil de viață stabil ajută la consolidarea rutinei alimentare. Stabilirea unei ore fixe pentru culcare, planificarea meselor înainte de cumpărături și expunerea zilnică la lumină naturală pot să reducă automat episoadele de gustări impulsive. Practicile de relaxare, precum respirația profundă sau o plimbare scurtă, pot să scadă nivelul de stres și să limiteze mâncatul emoțional, un factor des întâlnit în recidiva kilogramelor.

Ce legătură are dieta daneză cu acest fenomen

În forma ei clasică, dieta daneză limitează aportul la aproximativ 600-800 kcal pe zi și impune alimente repetitive, precum ouă, carne slabă și cafea. Deficitul sever determină pierderi rapide de apă și glicogen, ceea ce explică scăderea accentuată de la început. Totuși, după finalizarea celor 13 zile, organismul se confruntă cu o nevoie acută de reechilibrare. Orice adaos caloric peste pragul minim determină stocarea promptă a surplusului. Mai mult, revenirea bruscă la o dietă normală poate să declanșeze vârfuri de insulină, favorizând depozitarea grăsimii.

Cu alte cuvinte, dieta daneză se înscrie perfect în scenariul yo-yo: rezultate rapide pe termen scurt și riscuri crescute de recâștig pe termen mediu. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca orice regim scurt și extrem să fie înlocuit cu o abordare moderată, adaptată nivelului de activitate fizică și preferințelor alimentare. O tranziție lentă, care respectă semnalele de foame și sațietate, poate să reducă la minimum șansele de revenirii rapide a kilogramelor.

Concluzie

Efectul yo-yo nu este o sentință definitivă, ci un răspuns previzibil al corpului la schimbări bruște. O alimentație echilibrată, un ritm de slăbire măsurat și cultivarea obiceiurilor zilnice care sprijină metabolismul pot să aducă greutatea la un nivel stabil și confortabil pe termen lung. Ajustările mici, susținute, reprezintă cheia către un echilibru durabil, departe de capcana kilogramelor pierdute și regăsite.

Foto: Kindora

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
Au apărut pe câmpuri iepurii Frankestein, care au tentacule pe față. Virusul care îi face să aibă un aspect macabru
Au apărut pe câmpuri iepurii Frankestein, care au tentacule pe față. Virusul care îi face să aibă un aspect macabru
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 
Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 
Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa de la București: „Un an de muncă”. Vila din Pipera are candelabre în dressing și baie
Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa de la București: „Un an de muncă”. Vila din Pipera are candelabre în dressing și baie
Observator News
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Libertatea pentru Femei
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Schimbări radicale în funcţionarea serviciilor de ambulanţă
Schimbări radicale în funcţionarea serviciilor de ambulanţă
VIDEO. Oraşul 8D din China: Cum arată cea mai modernă gară de pe planetă, de 40 de ori mai mare ca Gara de Nord din Bucureşti
VIDEO. Oraşul 8D din China: Cum arată cea mai modernă gară de pe planetă, de 40 de ori mai mare ca Gara de Nord din Bucureşti
15 lucruri mai puțin știute despre curățarea și întreținerea lentilelor de contact
15 lucruri mai puțin știute despre curățarea și întreținerea lentilelor de contact
Avertisment pentru turiştii de pe litoral: Atenţie la „aurul negru”!
Avertisment pentru turiştii de pe litoral: Atenţie la „aurul negru”!
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton