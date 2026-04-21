DUELUL TENORILOR – eveniment în premieră cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va avea loc pe 27 Aprilie la Filarmonica Oltenia – Craiova

Îndrăgitul tenor Ştefan von Korch invită melomanii din Craiova la „Duelul Tenorilor,” spectacol în premieră, ce va însufleți  seara de 27 Aprilie cu canzonete, tarantelle şi arii celebre. Evenimentul va fi găzduit la sala Filarmonicii Oltenia, iar alături de tenorul Ştefan von Korch – solist-gazdă, vor fi alte două voci masculine lirice de excepţie: tenorul George Vîrban şi tenorul Mihai Urzicana. 

Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, detaliază: „ concertul este inspirat de tradiţia marilor formule vocale masculine de trio ale lumii, dar va explora şi dincolo de acestea şi va include un repertoriu spumos, de arii şi canzonete celebre, un veritabil „best of”, dintre care nu pot lipsi repere ca „Nessun dorma,”  „La Donna e mobile,” sau „O Sole Mio,”  dar şi rarităţi lirice, menite să încânte și să emoționeze publicul.”

Parte a stagiunii Musical Extravaganza, „Duelul Tenorilor” a avut deja ediţii de succes la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” (sold out)  şi în aer liber la Bucureşti, în prezenţa a peste 1000 de spectatori, dar şi o reprezentaţie de toamnă la Sibiu. Ediţia de primăvară va poposi în premieră la Craiova şi va include o selecție sclipitoare din lucrări în care cei trei solişti au cules aplauze furtunoase, pe mari scene din ţară sau de peste hotare. 

Concertul va fi o experiență muzicală deosebită ce va bucura sufletul melomanilor cu cele mai cunoscute piese potrivite vocii vedetă a registrului liric – cea de tenor.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro, Dynamicticket.ro.

Evenimentul face parte din stagiunea Musical Extravaganza, ce aduce repere ale artei lirice mai aprope de public, sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch.  

Stagiunea Musical Extravaganza cuprinde următoarele concerte: 

Punem Petale Înapoi Florilor – Gala Kinetobebe” – 22 aprilie – Sala Dalles

Valurile Dunării” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

Olé, Torero!” – 5 iunie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Sous le ciel de Paris” – 12 iulie Sala Dalles

Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada” – 21 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Zaraza” – 27 noiembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

Invitaţie la Vals” – 11 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

 Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobgesang” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

George Vîrban – Tenor

Tenor apreciat atât pe scenele naţionale cât şi internaţionale, George Vîrban poate fi aplaudat pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian în „Prinţesa Circului,” (regia Beatrice Rancea), „Liliacul” sau „Ţara surâsului.” 

Se bucură de frecvente invitaţii şi în instituţii lirice de peste hotare: va încheia sezonul 24/25 în opera Evgheni Onegin la Haifa, iar stagiunea ’’26 aduce colaborări noi în portofoliul său de solist cu teatre de operă precum Opera din Tel Aviv, Opera din Shanghai sau Opera de Stat din Munchen.

Tot în anul 2025 a fost prezent la Metropolitan Opera din New York pentru rolul lui Tamino (cover) în producția „Flautul fermecat,” a susţinut o serie de concerte în Coreea de Sud  şi a debutat la Teatrului Aalto din Eseen în rolul Don Ottavio din opera Don Giovanni. 

În sezonul 2023/24 a fost membru al ansamblului Teatrului Aalto din Essen, iar din 2019 până în 2021, a fost membru al Studioului de Operă al Operei de Stat din München. 

Mihai Urzicana – Tenor

Ca solist de operă, tenorul Mihai  Urzicana a câștigat numeroase premii naționale și internaționale: Premiul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală  Mihail Jora, Premiul I la Concursul Național Opera Start,  Premiul II și Premiul Publicului la  L’Assoluta Virginia Zeani – The International Grand Prix of Romania – Tg. Mureș,  Premiul II – Concursul Internațional Vox Artis – Sibiu și  este o prezență constantă pe scenele de concert și pe scenele teatrelor muzicale  din țară și străinătate.

Tenorul Mihai Urzicana se bucură de îndrumarea unor personalități ale artei lirice mondiale, precum:  Liora Maurer și Lucy Arner – Metropolitan Opera New York, baritonul George Petean și regizoarea Sharon Mohar – Les Maîtres Sonneurs – Franța.

Solist al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, tenorul Mihai Urzicana este  absolvent de master la Universitatea  Națională  de Muzică București, al Seminarului Teologic Ortodox Constanța și al Facultății de Teologie, Secțiile Artă Sacră și Pastorală.

Mihai Urzicana este totodată solist al Coralei Armonia din Constanța, ansamblu alături de care a susținut concerte în toată lumea (Anglia, Irlanda, Franța, Italia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Serbia, Bosnia, Polonia, Elveția, Israel etc.) și a câștigat Medalii de Aur la competiții mondiale corale din S.U.A, Letonia, Austria, Germania, Rusia.Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valosare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, pianistul Marius Groza şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

