DISCOTECA ‘80-’90: weekend retro la Cluj-Napoca, pe 19 şi 20 septembrie, cu VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, BONNIE TYLER, BONEY M, SABRINA şi alţii 

Pe 19 și 20 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, la BTarena din Cluj-Napoca, iubitorii muzicii disco, eurodance și pop sunt invitați să asculte LIVE artiști de renume internațional: VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SAMANTHA FOX & band, SABRINA și mulți alții vor urca pe scena DISCOTECA ‘80-’90, conceptul care transformă Clujul în inima muzicii retro, într-un weekend unic în an, dedicat nostalgiei și distracției, adresat publicului din întreaga țară.

Călătoria în timp începe vineri, 19 SEPTEMBRIE, odată cu cea de-a 3-a ediție DISCOTECA ‘90 CLUJ, unde vor concerta VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, MR. PRESIDENT, SNAP!, ANDREEA BĂLAN (ANDRÉ) și AKCENT. Cei care îndrăgesc muzica anilor ‘90 se vor bucura de cele mai energice ritmuri și vor celebra, împreună, spiritul tânăr, cântând și dansând pe melodii ca ”We’re Going To Ibiza” – VENGABOYS, ”All Rise” – BLUE, ”No Limit” – 2 UNLIMITED, ”Coco Jamboo” – MR. PRESIDENT, ”Rhythm Is A Dancer” – SNAP!, ”Lasă-mă papa la mare” – ANDREEA BĂLAN (ANDRÉ) sau ”Buchet de trandafiri” – AKCENT.

Parte din artiștii invitați au trimis deja mesaje publicului:

Atmosfera de discotecă va învălui Polivalenta clujeană și sâmbătă, 20 SEPTEMBRIE, când vor urca pe scena celei de-a 8-a ediții DISCOTECA ‘80 CLUJ BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SABRINA, SAMANTHA FOX & band, JOY și LIAN ROSS. Cu această ocazie, cei care au trăit cele mai frumoase momente din tinerețe pe melodii precum ”It’s a Heartache” – BONNIE TYLER, ”Rivers of Babylon” – BONEY M feat. LIZ MITCHELL, ”Boys” – SABRINA, ”Touch Me” – SAMANTHA FOX, ”Touch by Touch” – JOY sau ”Say You’ll Never” – LIAN ROSS, vor avea ocazia să petreacă o seară plină de emoție, sub sclipirile globului argintiu, în cadrul unui concert de peste 4 ore.

Şi starurile anilor ’80 salută spectatorii şi aşteaptă cu entuziasm întâlnirea din septembrie:

BILETELE pentru cele 2 evenimente sunt disponibile pe www.discoteca80.ro și www.discoteca90.ro.

Artiștii invitați sunt nerăbdători să întâlnească publicul DISCOTECA ‘80-’90 și promit concerte extraordinare și momente de neuitat. Între show-urile acestora, atmosfera va fi întreținută de DJ-ii rezidenți ai evenimentului, care vor mixa hituri celebre ale perioadei.

Despre DISCOTECA ‘80-’90 CLUJ

DISCOTECA ‘80-’90 CLUJ este organizat de CONCERTE CLUJ BY BACKSTAGE PRODUCTION

Backstage Production este o companie de organizare de evenimente fondată în ianuarie 2016 în Cluj-Napoca. Printre serviciile oferite de aceasta se numără organizarea de concerte și spectacole, artist booking și organizarea de evenimente corporate.

CONCERTE CLUJ by Backstage Production reprezintă portofoliul de evenimente al companiei și reunește concerte de succes ca: STING, DJ BOBO, HAVASI Symphonic Concert Show – edițiile 2022 și 2023, Thomas Anders & Modern Talking band, Bryan Adams (organizator local), Deep Purple, Concert aniversar de Crăciun Ștefan Bănică – 20 DE ANI (Cluj-Napoca), Holograf și EDDA Művek – Rock fără frontiere.

www.concertecluj.ro | www.facebook.com/concertecluj.ro

DISCOTECA ‘90 CLUJ se va afla la a 3-a ediție. De-a lungul celor 2 ediții anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, mii de nostalgici, iubitori ai muzicii retro, s-au bucurat din nou de atmosfera din discotecile anilor ‘90 alături de Haddaway, No Mercy, Five, Culture Beat, Captain Jack, Alice DJ, Groove Coverage, A.S.I.A. și 3 Sud Est (2024) și Lou Bega, La Bouche, Corona, Ice MC, Cappella, Double You, Rednex și Bellini (2023).

Arhiva ediției anterioare este disponibilă pe discoteca90.ro, secțiunea Arhivă.

Aftermovie DISCOTECA ‘90 CLUJ 2024: https://www.youtube.com/watch?v=DFdB1tqRvbM&t=1s

https://discoteca90.ro/ | www.facebook.com/Discoteca90Cluj | www.instagram.com/discoteca90_cluj

DISCOTECA ’80 CLUJ se va afla la a 8-a ediție. De-a lungul celor 7 ediții anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, zeci de mii de oameni au dansat și s-au distrat alături de artiști precum Thomas Anders from Modern Talking, Sandra, Alphaville, Londonbeat și Ottawan (2024), C.C. Catch, Ricchi e Poveri, Bad Boys Blue, Ryan Paris și Ken Laszlo (2023), Saragossa Band, Lian Ross, Ivana Spagna, Afric Simone, Kaoma, Mauro și Francesco Napoli (2022), Boney M, The show-a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David și Eruption (2021), Thomas Anders & Modern Talking band, Milli Vanilli, Sabrina, Silent Circle și Ottawan (2019), Ricchi e Poveri, Boney M, Bad Boys Blue și Samantha Fox (2018), Alphaville, Sandra, Londonbeat și Fancy (2017), într-o Polivalentă plină-ochi de fiecare dată.

Arhiva edițiilor anterioare este disponibilă pe www.discoteca80.ro, secțiunea Arhivă.

Aftermovie DISCOTECA ‘80 CLUJ 2024: https://www.youtube.com/watch?v=o22lIw-Ott4

https://discoteca80.ro/ | www.facebook.com/Discoteca80Cluj | www.instagram.com/discoteca80_cluj

Sursa foto: Backstage Production

