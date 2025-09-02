  MENIU  
Home > Advertorial > Dinții ficși – viitorul stomatologiei moderne

Dinții ficși – viitorul stomatologiei moderne

Dinții ficși – viitorul stomatologiei moderne
.

Evoluția tratamentelor dentare

Stomatologia ultimilor ani a cunoscut o transformare spectaculoasă, iar una dintre cele mai importante schimbări este apariția și perfecționarea tratamentelor cu implanturi dentare. 

Dacă în trecut pacienții edentați total sau parțial nu aveau la dispoziție decât soluții precum protezele mobile, astăzi tehnologia digitală și materialele moderne permit obținerea unei danturi fixe, stabile și cu aspect natural. Dinții ficși reprezintă nu doar o alternativă mai confortabilă la proteze, ci o adevărată revoluție care a schimbat calitatea vieții pentru milioane de pacienți.

De la proteză mobilă la implanturi dentare

Proteza mobilă clasică a fost mult timp standardul de tratament pentru pacienții fără dinți. Totuși, disconfortul constant, instabilitatea în timpul masticației și aspectul uneori artificial au determinat căutarea unor alternative. Implantologia modernă a adus răspunsul mult așteptat: dinții ficși, soluție care imită perfect funcționalitatea dinților naturali și care rezistă pe termen lung.

Tehnologia care a revoluționat implantologia

Astăzi, medicina dentară utilizează tehnologii avansate pentru a obține rezultate impecabile:

E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Recomandarea zilei

Planificare digitală

Medicul poate anticipa cu precizie fiecare etapă a tratamentului, reducând riscurile și timpul de așteptare.

Ghiduri chirurgicale personalizate

Acestea asigură inserarea exactă a implanturilor în os, cu o precizie milimetrică.

Tudor Chirilă, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan. Artistul l-a atacat direct pe președintele țării: „V-au fǎcut farmece serviciile”, iar ce a urmat e și mai și! Mesajul lui s-a viralizat și peste 30 de mii de români au reacționat
Tudor Chirilă, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan. Artistul l-a atacat direct pe președintele țării: „V-au fǎcut farmece serviciile”, iar ce a urmat e și mai și! Mesajul lui s-a viralizat și peste 30 de mii de români au reacționat
Recomandarea zilei

Sisteme CAD-CAM

Coroanele și punțile protetice sunt realizate digital, ceea ce garantează o potrivire perfectă și un aspect natural.

Osteointegrarea implantului

Implanturile se integrează în osul maxilar sau mandibular, devenind la fel de stabile ca rădăcinile naturale.

Beneficiile unei danturi fixe

  • Funcționalitate comparabilă cu dinții naturali
  • Siguranță în timpul alimentației și vorbirii
  • Durată de viață de ordinul deceniilor
  • Prevenirea resorbției osoase și menținerea aspectului facial
  • Redobândirea încrederii și libertatea de a zâmbi

Impactul psihologic al dinților ficși

Un alt aspect important este efectul emoțional și social. Pacienții cu dantură fixă recapătă libertatea de a mânca orice, de a zâmbi larg și de a participa la evenimente fără teama de a fi judecați. Încrederea în sine crește, iar viața socială și profesională capătă o altă dinamică.

Cât costă tratamentul cu implanturi dentare

Mulți pacienți se întreabă cât costă un implant pentru toată gura și cum își pot planifica bugetul. Este adevărat că investiția inițială este mai mare decât în cazul protezelor mobile, dar diferența pe termen lung este evidentă. Protezele necesită ajustări și înlocuiri, în timp ce implanturile dentare, dacă sunt îngrijite corespunzător, pot dura o viață întreagă.

Concluzie

Stomatologia modernă oferă pacienților soluții inovatoare și durabile. Alegerea unei danturi fixe nu înseamnă doar o îmbunătățire estetică, ci o schimbare completă a vieții de zi cu zi. Implantologia combinată cu tehnologiile digitale reprezintă prezentul și viitorul stomatologiei, iar pacienții care aleg dinții ficși se bucură de confort, stabilitate și încredere pe termen lung.

Sursa foto: freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce scrie în biletele pe care Maria Avram i le-a trimis ispitei Cătălin. Concurenta le-a păstrat, iar acum le-a făcut publice
Ce scrie în biletele pe care Maria Avram i le-a trimis ispitei Cătălin. Concurenta le-a păstrat, iar acum le-a făcut publice
Dana Budeanu, atac la soția șefului Rapid. Ce i-a transmis Dianei Șucu: „Nu știi ce-i aia muncă. Ai tupeul infect”
Dana Budeanu, atac la soția șefului Rapid. Ce i-a transmis Dianei Șucu: „Nu știi ce-i aia muncă. Ai tupeul infect”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Elle
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
DailyBusiness.ro
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
A1.ro
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
De ce a refuzat ispita Mattia să meargă la dream date cu Bianca de la Insula Iubirii: „E parte din meserie”
De ce a refuzat ispita Mattia să meargă la dream date cu Bianca de la Insula Iubirii: „E parte din meserie”
Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț
Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț
Zi mare în familia Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani
Zi mare în familia Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani
Observator News
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Libertatea pentru Femei
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Concedii medicale, între dreptul pacientului și abuz: ce spun autoritățile din România și Franța
Concedii medicale, între dreptul pacientului și abuz: ce spun autoritățile din România și Franța
Tinerii între 15 și 29 de ani din orașe, mai expuși la depresie și singurătate decât cei din mediul rural. Ce arată noile studii
Tinerii între 15 și 29 de ani din orașe, mai expuși la depresie și singurătate decât cei din mediul rural. Ce arată noile studii
Primul sezon de răceli în colectivitate. Ce trebuie să știe părinții
Primul sezon de răceli în colectivitate. Ce trebuie să știe părinții
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, s-a dovedit a fi inutil și riscant
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, s-a dovedit a fi inutil și riscant
TV Mania
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton