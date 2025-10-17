Din 20 octombrie, Denis Ciulinaru face echipă cu Diana Enache în “Drum cu prioritate”

De luni, 20 octombrie, Denis Ciulinaru pornește alături de Diana Enache la “Drum cu prioritate”. Cel mai ascultat program de drive time în orașele României va aduce zilnic pe frecvențele Europa FM știri, muzică, povești cu ritm, energie bună și dialogurile savuroase ale celor doi.

Denis Ciulinaru conduce ascultătorii Europa FM pe “Drum cu prioritate” de peste doi ani și e încântat de prezența tonică a Dianei, de care îl leagă o mai veche prietenie.

“Denis e cel de la care am învățat radio. Facem o echipă frumoasă, în ciuda temperamentelor destul de diferite. Eu sunt o fire exuberantă, iar Denis e un om foarte cald și echilibrat.Ne simțim bine împreună și sunt convinsă că ascultătorii vor simți acest lucru și, mai ales, bucuria pe care o avem de a fi pe aceeași frecvență cu ei”, spune Diana Enache.

La doar 28 de ani, Diana Enache are o experiență impresionantă în televiziune și radio. Obișnuită să fie în lumina reflectoarelor înca din copilărie, când participa alături de tatăl său, Adrian Enache, la o mulțime de show-uri, e dependentă de emoția pozitivă a live-urilor și abia așteaptă revenirea într-un studio de radio.

“E un tandem care îi va cuceri cu singuranță pe ascultătorii Europa FM. Energia debordantă a Dianei, empatia și echilibrul lui Denis alcătuiesc mixul perfect cu care îi vor conduce pe ascultători către casă pe < >”, declară Radu Constantinescu, director de programe Europa FM.

Aflată în grila de programe Europa FM de peste douăzeci și cinci de ani, emisiunea “Drum cu prioritate” este difuzată de luni până vineri, între 14:30 și 18:00.

Sursă foto: Europa FM

