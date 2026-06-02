Dilema festivalierului: camping sau oraș?

Începe sezonul festivalurilor de muzică și al planurilor pentru tot ce înseamnă experiența de a-ți vedea artistul preferat live. Dacă e ușor de ales cu ce vei ajunge până acolo, dilema majoră se învârte în jurul întrebării Unde stăm, în camping sau în oraș?

De o parte, sunt cei care votează pentru ideea clasică de confort, în hotel sau apartament închiriat. De cealaltă sunt cei care nu vor să rateze niciun minunt de distracție. La Electric Castle, discuția pare să aibă un răspuns din ce în ce mai clar: campingul EC Village by LIDL nu mai este doar un camping. A devenit un festival în interiorul festivalului.

Trebuie să recunoști, nimeni nu e entuziasmat de acel moment în care, după ultimul concert, îți dai seama că încă mai ai un drum până acasă. Și, care ultim concert? Multe dintre scenele festivalului au program până la 6 dimineața, nu vrei să ratezi tocmai DJ-ul care a făcut senzație la Ibiza. În EC Village by LIDL, „acasă” e la câteva minute distanță și vine cu un avantaj greu de ignorat: distracția nu se oprește niciodată.

Încă din 15 iulie, cu o zi înainte de deschiderea oficială Electric Castle, campingul intră direct în modul festival. Corturile apar unul câte unul, muzica începe să se audă printre alei, iar atmosfera se instalează instant. Prima noapte vine și cu un sleepover party deschis tuturor participanților, unde Wilkinson și Partiboi69 transformă campingul într-un warm-up pentru următoarele zile.

Diminețile în camping au propriul ritual. Pentru unii începe cu cafea de specialitate și Royal Breakfast by Lidl. Pentru alții cu yoga, stretching sau sesiuni de wellness în Sport Area by WorldClass. Iar cei care pornesc ziua direct în forță au la dispoziție fun run și terenul de Beach Volley by Perla Harghitei. Practic, în timp ce în oraș începi ziua întrebând „La ce oră trebuie să plec?”, în EC Village by LIDL întrebarea devine „Merg la yoga sau direct la cafea?”

Și dacă există încă oameni care își imaginează campingul ca pe varianta clasică de „supraviețuire sub cerul liber”, EC Village by LIDL vine cu o actualizare importantă. Aici găsești Comfort Showers by Dove, vanity station cu oglinzi și uscătoare de păr, servicii de Laundromat by Persil și inclusiv transport pentru bagaje între parcare și camping.

Iar confortul nu înseamnă doar facilități. Înseamnă și libertatea de a nu avea un program rigid. Între concerte există zone de relaxare, două ore de stand-up comedy oferite de Comedy Box & Punchline Agency și suficient spațiu pentru acele pauze spontane pe care niciun festivalier nu le poate planifica.

Și mai sunt momentele pe care oricine le vrea pe listă: ice cream happy hours într-o după-amiază prea caldă, petrecerile de la Bazooka Bus sau serile în jurul focului de tabără, unde ajungi să vorbești până dimineață cu oameni pe care i-ai cunoscut cu câteva ore înainte.

Dacă te-ai hotărât să încerci experiența de camping, mai o singură dilemă: cort propriu sau glamping?

Foto credit: Electric Castle

