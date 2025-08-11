  MENIU  
Diana Stănculeanu, psihoterapeut: „ Vacanțele, oricât de simple, oferă contextul pentru joacă liberă și reconfirmă legăturile de familie"

Diana Stănculeanu, psihoterapeut: „ Vacanțele, oricât de simple, oferă contextul pentru joacă liberă și reconfirmă legăturile de familie”
Vacanțele în familie sunt mai mult decât o pauză din rutină. Ele sunt una dintre cele mai accesibile forme de reconectare cu noi înșine și cu cei dragi. Și totuși, în realitate, ele devin adesea un compromis între dorință și posibilitate. Mulţi români declară că nu au suficienți bani pentru vacanța ideală, iar lipsa timpului a devenit principalul obstacol. 

În același timp, peste 90% dintre români spun că își doresc să își păstreze spiritul ludic și curiozitatea, chiar și la vârsta adultă. Pentru mulți dintre părinți, vacanțele înseamnă exact asta: o încercare de a păstra vie o parte din propria copilărie. Însă între liste, bagaje, program și costuri, bucuria devine proiect logistic.

Visurile din copilărie sunt păstrate de multe ori în registrul simbolic: „cândva, dacă se poate, dacă rămâne timp”. Însă copilăria nu așteaptă.

„În agitația zilnică, între serviciu, cumpărături, teme și mese, e ușor să amânăm ceea ce pare «neesențial»: vacanțele în familie, weekendurile în care ne deconectăm de griji și sarcini și ne conectăm la cei dragi, timpul de calitate petrecut cu copiii noștri. Dar tocmai aceste momente sunt cele care clădesc amintiri durabile și consolidează legătura emoțională dintre părinți și copii. Pentru un copil, o vacanță nu este doar o destinație – este dovada că părinții aleg să fie prezenți, să râdă împreună cu el, să-i ofere timp și atenție neîmpărțite cu dispozitive digitale sau sarcini profesionale.
Când părintele este copleșit de responsabilități, gândul că «va fi timp și pentru vacanță, mai târziu» devine adesea o realitate. Însă copilăria nu așteaptă. Copiii cresc repede, iar ceea ce vor ține minte nu va fi curățenia perfectă sau mesele bine gătite, ci cum s-au simțit: văzuți, ascultați, importanți. Vacanțele – oricât de simple – oferă acest cadru de reconectare, de joacă liberă și de reconfirmare a legăturilor de familie”, spune Diana Stănculeanu, psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală.

Cum te ajută creativitatea să transformi un vis în realitate

Vacanțele de familie nu trebuie să fie nici costisitoare, nici perfecte. Trebuie să fie potrivite. Pentru mulți părinți, asta înseamnă să fie bine gândite, să implice timp pentru joacă, libertate, descoperire, dar și un strop de strategie.

„A planifica timp liber cu copiii nu este un lux, ci o investiție în relația cu ei și în sănătatea emoțională a întregii familii. Chiar și o zi petrecută fără grabă, într-un loc nou sau familiar, în care râdeți, vă jucați sau doar povestiți, poate avea un impact profund asupra sentimentului de siguranță și iubire al copilului și îl poate învăța că timpul împreună contează mai mult decât orice altceva”, explică Diana Stănculeanu, psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală.

Cei care călătoresc des știu că cele mai bune oferte apar fie cu mult timp înainte, fie complet spontan: bilete de avion la prețuri reduse, intrări limitate la evenimente sau în parcuri de distracții, pachete promoționale cu cazare și acces inclus. Toate cer, însă, decizii rapide. Iar aceste decizii rapide devin posibile doar dacă ai la îndemână instrumente financiare flexibile, care susțin alegerea fără a pune presiune pe echilibrul lunar al bugetului.

Disneyland® Paris: magie, planificare și bucurie comună

Pentru copii, Disneyland® nu e doar o destinație. E locul în care personajele preferate prind viață, iar lumea lor imaginară se întâlnește cu realitatea. Pentru părinți, poate deveni locul în care copilul interior își recapătă vocea. Iar pentru întreaga familie, o vacanță acolo este o experiență completă: joc, emoție, libertate, amintiri.

Potrivit studiului „Preferințele de vacanță ale românilor” realizat de ING Bank România, cu sprijinul Frappe Digital în iulie 2025, părinții cu copii sub 10 ani sunt cei mai interesați de vacanțele în parcuri de distracții. 73% dintre cei care pun pe listă Disneyland® sau alte parcuri tematice sunt părinți cu copii mici. Mai mult, 68% dintre părinții care își planifică vacanțele spontan, în ultimul moment, au copii sub 10 ani – ceea ce indică o nevoie reală de flexibilitate și reacție rapidă atunci când apare o ocazie potrivită.

Cardul de credit: un sprijin real, nu o soluție de avarie

Pentru a susține acest tip de decizie – una care combină impulsul cu oportunitatea – ING Bank România se alătură Visa și anunță un parteneriat strategic cu Disney.

Între 20 iulie și 30 septembrie 2025, fiecare plată realizată cu un card de credit ING devine automat o înscriere în tombola pentru o vacanță de familie la Disneyland® Paris – cu transport și cazare pentru patru persoane.

Cardul de credit ING oferă libertatea de a acționa atunci când visul întâlnește ocazia. Cu opțiuni de plată în rate și control complet prin aplicația Home’Bank, devine un instrument care susține planurile de vacanță ale românilor, fără a se limita la acestea. Este, în fond, o formă de a transforma un vis într-un plan. Și de a-l trăi, nu doar de a-l amâna.

Mai multe detalii despre derularea campaniei ING Bank, Visa și Disney care te poate trimite la Disneyland® Paris sunt disponibile aici Credit Card ING | sHop și tu cu ING.

Despre Diana Stănculeanu

Psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală, autor al unor programe de psihoeducație destinate părintilor de adolescenți, contributor al Paginii de Psihologie www.paginadepsihologie.ro, lector asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București.

