Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul Classix Festival

Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul Classix Festival

Classix Festival anunță programul Classix in Focus, seria de evenimente care completează experiența concertistică a ediției 2026 prin dialog interdisciplinar, expoziții, proiecții și intervenții culturale. Sub tema Art & Mind, evenimentele propun întâlniri care explorează felul în care arta modelează gândirea, atenția și memoria, dar și modul în care cultura poate deveni instrument de coeziune, strategie urbană și diplomație.

În perioada 1–19 martie 2026, la Iași, programul Classix in Focus se desfășoară în paralel cu seria de concerte și extinde experiența festivalului către zonele de intersecție dintre cultură, societate, educație și politici publice. Evenimentele reunesc artiști, manageri culturali, diplomați, profesori, cercetători și reprezentanți ai mediului instituțional într-un cadru de reflecție critică și dialog autentic. Accesul la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Pe 2 martie, de la ora 16:00, va avea loc vernisajul instalației interactive The Singing Garden Symphony, găzduită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Sala Pașilor Pierduți. Proiectul, realizat de Andrei Cozlac, Radu Marțin și Cătălin Marinescu, investighează relația dintre om și natură prin intermediul sunetului și al tehnologiei. Instalația transformă un spațiu natural într-un instrument muzical colectiv, în care prezența umană declanșează o compoziție sonoră generativă, aflată în permanentă transformare. Interacțiunile vizitatorilor sunt traduse în timp real într-o ambianță sonoră construită din texturi organice și procesări acustice, oferind o experiență imersivă care pune în dialog corpul, spațiul și mediul natural. Instalația va putea fi vizitată în perioada 3–15 martie, între 10:00 și 19:00, iar accesul este gratuit.

Pe 3 martie, de la ora 12:00, la Palatul Braunstein, va avea loc panelul Cities, Culture & Power, dedicat relației dintre cultură, administrație publică și identitatea orașelor. În contextul temei Art & Mind, conversația va analiza modul în care strategiile culturale pot defini direcția unei comunități și pot construi o viziune urbană coerentă pe termen lung, transformând cultura într-un instrument de dezvoltare și poziționare internațională.

Invitații vor fi Anca Lupeș, manager cultural și fondator al Mastering the Music Business – MMB; Andrei Popov, director executiv al Forumului Cultural Austriac București; Bogdan Trîmbaciu, director al Unității de Management al Proiectului – Ministerul Culturii din România; și Gabriella Bergman, manager al Esbjerg Ensemble (Danemarca). Moderatorul întâlnirii va fi Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fondator Iași Travel. Evenimentul se va desfășura în limba engleză.

În aceeași zi, tot pe 3 martie, de la ora 20:00, la Acaju, publicul este invitat la Ars Electronica Animation Festival 2025 – On Tour, realizat alături de Forumul Cultural Austriac București. Programul include două compilații curatoriate care reflectă direcții recente din animația digitală contemporană și abordează teme precum impactul tehnologiei asupra mediului și societății, propaganda, cultura corporatistă sau relația dintre organic și digital.

Pe 4 martie, de la ora 12:00, la Negru Zi, va avea loc dialogul Black Coffee, White Pages, care propune o conversație despre presiunea de a crea și despre fragilitatea procesului artistic. Discuția explorează mecanismele interioare ale minții, blocajul creativ și felul în care artiștii pot continua să creeze în absența certitudinilor.

Invitații sunt Gabriella Bergman (DK), director al Esbjerg Ensemble; Ștefan Diaconu (RO), muzician și compozitor, manager al Musica Coloris Publishing, alături de Paul Pintilie (RO), muzician, compozitor și cadru universitar. Moderatorul întâlnirii va fi Izabela Vieriu (RO), compozitor și dirijor.

Tot pe 4 martie, de la ora 16:00, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, se deschide expoziția Gustav Klimt și Künstler-Compagnie la Peleș, curatoriată de cercet. dr. Antonela Corban (RO). Expoziția aduce în atenția publicului perioada de tinerețe a lui Gustav Klimt, când, alături de Ernst Klimt și Franz Matsch, a realizat un amplu program decorativ la Castelul Peleș, între 1883 și 1886. Prin imagini de mari dimensiuni și materiale documentare, proiectul oferă o perspectivă asupra unei etape formative din creația artistului, completând imaginea consacrată a avangardei vieneze. Expoziția poate fi vizitată în perioada 4–19 martie, conform programului muzeului.

În aceeași zi, de la ora 17:30, în Atriumul Palas Iași, Esbjerg Ensemble va susține Classix Pop-Up Concert, o intervenție muzicală în spațiul public care aduce repertoriul de cameră într-un context urban accesibil și invită publicul la o formă de ascultare atentă în mijlocul ritmului cotidian.

Pe 5 martie va avea loc panelul ARTing Minds, care va propune o reflecție asupra relației dintre artă, cogniție și prezență critică. Conversația îi va reuni pe Ioan Milică, Director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, Oltița Cîntec, teatrolog și Director artistic al Teatrului „Luceafărul” Iași, Matei Bejenaru, artist vizual și profesor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, și Luiza Sfîcă, elevă și redactor al revistei Alecart. Moderatorul va fi Emil Munteanu, profesor MERITO la Colegiul Național Iași și coordonator al proiectului Alecart. Discuția va explora felul în care arta modelează memoria, imaginația și gândirea critică.

Pe 7 martie, de la ora 14:00, la Casa Balș – Sala „Eduard Caudella”, va avea loc conversația Soft Power and Cultural Diplomacy in the Global Macroeconomy, dedicată relației dintre cultură, instituții și economie. Invitații vor fi Dragoș Cantea, pianist, director artistic și cofondator al Classix, Amb. Michèle Ramis, Președinte al Comisiei pentru UNESCO, alături de Prof. Liviu-George Maha, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Moderatorul va fi Simona Modreanu, profesor universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dialogul va aborda modul în care influența culturală poate deveni un instrument strategic în context global.

Pe 8 martie, de la ora 15:00, Asociația Iași.Travel va organiza un tur ghidat de două ore al centrului istoric al orașului, cu punct de întâlnire în Piața Unirii. Traseul va conecta repere ale memoriei muzicale ieșene și va propune o lectură a orașului prin istoria sa culturală și sonoră.


Cele 9 concerte care alcătuiesc programul Classix Festival 2026 sunt:

  • 1 martie | 19:30 | Genesis | Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” Iași
  • 2 martie | 19:00 | Voces del Amor | Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala Gaudeamus
  • 3 martie | 19:00 | Rhapsody in Motion | Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala Gaudeamus
  • 4 martie | 19:00 | Love Frequencies | Palatul Culturii Iași – Holul de Onoare
  • 5 martie | 19:00 | In Between | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași – Aula
  • 6 martie | 19:00 | A Matter of Time | MINA Museum Iași
  • 7 martie | 11:30 | Vulpița cea isteață | Sala Unirii Iași
  • 7 martie | 19:00 | The Sound of Strings | Sala Unirii Iași
  • 8 martie | 19:00 | La Bellezza | Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – Sala Mare

Abonamentele generale și biletele la concerte, la prețuri reduse, sunt în continuare disponibile pe website-ul oficial al festivalului. Elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50%, iar pentru achizițiile realizate cu un card BRD Groupe Société Générale, publicul beneficiază de un discount de 15%, aplicat automat la momentul plății. Organizatorii recomandă rezervarea din timp a accesului, întrucât concertele anunțate dispun de un număr limitat de locuri.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți ale festivalului, iubitorii muzicii clasice se pot abona la newsletter-ul dedicat disponibil pe classix.ro și pot urmări canalele de social media oficiale ale Classix.
               ***

Începând din 2020, Classix Festival a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale independente din Europa de Est, reunind peste 350 de artiști internaționali din 23 de țări, prezentând 49 de concerte, 23 de paneluri, 193 de sesiuni de masterclass, 6 expoziții, 10 proiecții de scurtmetraje și oferind 18 burse de creație. Festivalul a atras până acum peste 30.000 de spectatori în săli și peste 365.000 de participanți online, confirmându-și rolul de catalizator al dialogului cultural și al inovației artistice.

***

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry
Partener principal: BRD Groupe Société Générale
Parteneri culturali: Centrul Cultural German, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez, Forumul Cultural Austriac, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Adam Mickiewicz
Parteneri instituționali: Episcopia Romano-Catolică Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Română Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Sponsori: Schweppes, Basware
Partener strategic: DAC Music Performance

Parteneri de ospitalitate: Gramma, Vitamin Aqua, BMW APAN Motors Iași, Soft & Grace, Noir Coffee Roasters, Hotel Bellaria, Hotel Unirea, Oddity, Acaju, Iași.Travel, Komoder, indus, Pizza Di Napo, Andalu, Chalette Events, Bindu, Palas Iași

Parteneri de lifestyle: Chotronette, Tudor Tailor, Studio Esthétique, Serenity Head Spa
Parteneri de promovare: WINK Public Multimedia, Printco, Aeroportul Internațional Iași, Fab Lab Iași, Iulius Group
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio Iași, Viva FM, AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Elle.ro, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Haute Culture, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Iasi4u, Observator Cultural, Revista BIZ, Ringer, Romania Journal, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

***

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.


Website: www.classixfestival.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classix.ro

Youtube: www.youtube.com/@classixfestival

Contact: [email protected] 

Sursa foto: http://classixfestiva.ro/

