Desertul verii care a cucerit România: De ce toată lumea pune în coș înghețata Gelatelli de la Lidl     

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Vara vine, în fiecare an, cu aceeași întrebare simplă: ce alegi atunci când vrei un desert care să te răcorească și să bifeze toate așteptările? Pentru tot mai mulți români, răspunsul pare să fie același – Gelatelli, gama de înghețată marcă proprie Lidl

Un studiu realizat de YouGov® în 2025 poziționează Lidl, prin marca sa proprie Gelatelli, drept lider în categoria înghețatei din România, atât din perspectiva valorii, cât și a volumului vânzărilor. Rezultatul reflectă o realitate simplă: într-o categorie în care tentațiile sunt numeroase, alegerea finală este influențată de câteva criterii esențiale – experiența de consum, varietatea și, nu în ultimul rând, echilibrul dintre calitate și preț.

De altfel, acesta este și unul dintre motivele principale pentru care Gelatelli a devenit o alegere constantă: oferă produse accesibile, fără compromis în ceea ce privește calitatea, într-un portofoliu construit pentru gusturi foarte diferite.

Cu peste 70 de opțiuni disponibile la raft în sezonul de vară, gama reușește să acopere atât preferințele clasice, cât și combinațiile mai actuale, inspirate din tendințele internaționale. De la arome familiare, precum ciocolată sau vanilie, până la variante precum caramel sărat sau mixuri fructate, fiecare produs este gândit pentru a răspunde unui anumit moment din zi sau unei anumite stări.

Această diversitate se vede direct în gama disponibilă: de la înghețata asortată sau tortul cu fructe de pădure, perfecte pentru momentele petrecute în familie, până la variantele individuale, precum cornete, sandvișuri sau batoane – inclusiv opțiuni mai actuale, cum sunt înghețatele proteice sau cele cu conținut redus de zahăr.

În același timp, produsele tip snack sau porții mici, precum mochi, pahare individuale sau înghețatele pe băț cu fructe, se potrivesc stilului de consum din ce în ce mai flexibil, în care porțiile rapide și ușor de luat oriunde devin importante. Gama este completată de variante premium și combinații de texturi, de la crunchy cones până la sortimente cu inserții de fructe sau sosuri.

Această construcție atentă a portofoliului face ca Gelatelli să nu fie doar o alegere de sezon, ci o opțiune constantă, adaptată mai multor tipuri de consum. Fie că este vorba despre un desert pentru acasă, o pauză rapidă sau o alegere spontană într-o zi caldă, produsele răspund unor nevoi reale, nu doar unor preferințe de moment.

Colecția Gelatelli se regăsește la raft într-o varietate de formate și dimensiuni, adaptate atât consumului în familie, cât și momentelor individuale:

Formate mari – pentru acasă sau momente împărtășite

Gelatelli Tort cu fructe de pădure – 2000 ml

Gelatelli Înghețată asortată – 1000 g / 1 kg

Gelatelli Înghețată cu pepene – 1000 ml

Gelatelli Sorbet – 1000 ml

Gelatelli Înghețată cu ciocolată și căpșuni – 1 L

Formate medii – pentru varietate și flexibilitate

Gelatelli Înghețată alune de pădure – 470 ml

Gelatelli Înghețată stil american – 500 ml

Gelatelli Înghețată aromă de patiserie – 500 ml

Gelatelli Înghețată cu zahăr redus – 500 ml

Gelatelli Înghețată premium – 500 ml

Gelatelli Înghețată la cornet (variantă individuală) – 150 g / 260 ml

Gelatelli Înghețată la pahar – 500 ml

Gelatelli Înghețată Mochi – 210 g

Gelatelli Înghețată Cabana – 220 ml

Gelatelli Înghețată caramel sărat – 300 g

Multipack-uri și variante individuale – pentru momente on-the-go

Gelatelli Baton înghețată proteică – 5 x 70 ml

Gelatelli Înghețată cornet – 6 x 120 ml

Gelatelli Înghețată cornet fistic – 6 x 120 ml

Gelatelli Înghețată cornet Trio – 6 x 120 ml

Gelatelli Crunchy Cones – 6 x 110 ml

Gelatelli Înghețată zmeură – 4 x 85 ml / 4 x 90 ml

Gelatelli Înghețată Hurricane – 7 x 63 g

Gelatelli Mini mix premium – 8 x 50 ml

Gelatelli Înghețată sandwich – 8 x 120 ml

Gelatelli Înghețată pe băț cu fructe – 6 x 60 ml

Gelatelli Înghețată pepene roșu – 5 x 73 ml

Într-o categorie puternic competitivă, poziția de lider a Lidl cu marca Gelatelli nu vine întâmplător. Este rezultatul unui mix care funcționează – varietate, calitate constantă și accesibilitate – trei elemente care, împreună, definesc felul în care tot mai mulți români aleg să își facă vara mai plăcută.

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