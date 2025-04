Decathlon și MedLife își unesc forțele pentru o Românie mai sănătoasă și mai activă

Decathlon, liderul european în retail sportiv, și MedLife, lider în servicii medicale private la nivel național, anunță lansarea unui parteneriat strategic menit să inspire, să educe și să susțină milioane de români în adoptarea unui stil de viață activ și echilibrat.

Această inițiativă vine ca răspuns la una dintre cele mai mari provocări ale societății de azi: lipsa de timp, motivație sau acces la informații care să transforme sănătatea într-un obicei de zi cu zi, nu doar într-un obiectiv greu de atins.

Prin acest parteneriat, cele două companii își propun să transmită un mesaj puternic despre importanța grijii față de propria stare de bine și despre rolul esențial pe care sportul îl joacă în prevenție. Mai mult decât o colaborare, acest parteneriat reprezintă o inițiativă comună de a aduce mișcarea și obiceiurile sănătoase mai aproape de oameni – acolo unde trăiesc, muncesc și își petrec timpul liber. MedLife și Decathlon se poziționează ca actori importanți într-o mișcare de conștientizare, trăgând un semnal de alarmă și oferind sprijin tuturor celor care își doresc o schimbare reală în viața lor.

„ La Decathlon, credem cu tărie că mișcarea este cheia unei vieți sănătoase și pline de energie, iar alături de MedLife, ne propunem să transmitem un mesaj simplu, dar esențial: mișcarea este sănătate, iar sănătatea este plăcere și bucurie. Prin acest parteneriat, ne dorim să încurajăm tot mai mulți oameni să adopte un stil de viață activ și să inspire comunitățile din jurul lor”, a declarat Ioana Limbutu, Director marketing Decathlon România.

Campania care marchează începutul colaborării va include activări locale, inițiative educaționale, proiecte de conținut și acțiuni dedicate comunităților – toate sub semnul promisiunii comune: împreună pentru o Românie mai sănătoasă și activă. Noutățile și informațiile despre această campanie vor fi comunicate pe canalele de social media ale celor doi parteneri.

„Sănătatea nu înseamnă doar rezultate bune ale analizelor sau investigațiilor medicale, ci și felul în care te simți în fiecare dimineață. Atunci când ai grijă de tine, când faci mișcare, când mănânci mai bine și dormi mai bine, începi să trăiești altfel. Vrem să le arătăm românilor că un stil de viață sănătos nu este o povară – ci un drum care te face să te redescoperi și să te bucuri mai mult de fiecare zi”, a precizat Monica de Romeo, Director Marketing al Grupului MedLife.

Campania va fi derulată în etape, însă scopul este deja bine definit: un efort comun pe termen lung, dedicat promovării unui mod de viață echilibrat și accesibil pentru cât mai mulți români.

Despre Decathlon

Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, deține în momentul de față 31 de magazine la nivel național, la care se adaugă platforma online și aplicația Decathlon, fiind prezent pe piața de retail sportiv din România încă din 2009, cu aproximativ 1600 de coechipieri în 2024. Decathlon oferă iubitorilor de sport articole și echipamente pentru mai mult de 80 de sporturi, conform celor mai înalte standarde de calitate și inovație în domeniu.păstrând in permanență obiectivul strategic de a pune oamenii în mișcare prin minunile sportului (Move people through the wonders of sport) și facilitând aceasta prin oferirea unui raport calitate – preț foarte bun. Magazinele includ produse aparținând mărcilor proprii, precum: Quechua, Btwin, Domyos, Tribord, Van Rysel, Kiprun, Solognac etc, dar și altor mărci internaționale, adresându-se atât începătorilor, cât și sportivilor de nivel avansat sau profesionist. Inca din 2005, Decathlon colaborează cu mai mulți producători industriali, fabricând astfel chiar în România produse marcă proprie pentru drumeții montane, trekking și escaladă (încălțăminte), dar și pentru ciclism (articole textile și biciclete pentru adulți și copii), vândute în întreaga Europă cu eticheta” Fabricat în România”.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est. Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii. Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″. În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Urmărește-ne pe Google News