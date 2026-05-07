De Ziua Europei, Bucureștiul devine centrul managementului artistic internațional: pentru prima dată în istorie, Adunarea Generală a Asociației Europene a Managerilor de Artiști are loc în România

Foto: Artexim

Între 8 și 10 mai 2026, Bucureștiul devine unul dintre principalele centre europene ale managementului artistic internațional, odată cu organizarea, pentru prima dată în România, a Adunării Generale a AEAA – Association Européenne des Agents Artistiques, unul dintre cele mai importante organisme europene dedicate managementului artistic și reprezentării artiștilor de muzică clasică.

Evenimentul, organizat de ARTEXIM în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu” la Ateneul Român, va reuni în capitala României manageri și agenți artistici din întreaga Europă, reprezentând domeniile simfonic, cameral, liric și solistic, într-un moment cu o semnificație aparte pentru scena culturală românească.

Fondată în 1947, AEAA reunește membri din 17 țări și reprezintă mai mult de 4.000 de artiști la nivel european. În anul 1994, ca urmare a activităților sale cu impact internațional în domeniul managementului artistic, ARTEXIM a devenit membru al AEAA, fiind până în prezent singura agenție din România parte a acestei organizații. Primul membru român în cadrul AEAA a fost Mihai Constantinescu, urmat, din 2022, de Cristina Uruc, odată cu preluarea conducerii ARTEXIM.

Din 2025, Cristina Uruc este președinta AEAA, fiind aleasă în unanimitate în cadrul Adunării Generale desfășurate la Istanbul. Reprezentarea României s-a extins ulterior prin afilierea altor profesioniști din domeniu: tot în anul 2025 Graziella Duma și Ioana Mihalcea (impresari în cadrul ARTEXIM) au fost admise în asociație, iar din 2026 Ovidiu Andriș, reprezentant al Romanian Symphony Orchestra, organizatorul Summit-ului ClassicalME și manager al Filarmonicii Banatul din Timișoara.

Asociația susține dialogul internațional, mobilitatea artistică și dezvoltarea colaborărilor între instituții culturale, artiști și agenți artistici, fiind una dintre cele mai influente structuri profesionale din domeniul muzicii clasice europene.

Ediția din 2026 marchează un moment istoric: este pentru prima dată, în peste șapte decenii de existență a organizației, când Adunarea Generală AEAA are loc în România.

Timp de trei zile, Bucureștiul va deveni un spațiu de dialog profesional și networking internațional, reunind directori de agenții artistice, manageri culturali, reprezentanți ai unor importante instituții muzicale din România și specialiști ai industriei culturale internaționale.

Programul reuniunii include sesiuni profesionale desfășurate la Ateneul Român, întâlniri dedicate strategiilor culturale europene, discuții privind mobilitatea artiștilor și dezvoltarea colaborărilor internaționale, precum și evenimente artistice și sociale dedicate participanților.

Lucrările oficiale ale Adunării Generale vor începe în data de 9 mai, în Salonul Oficial al Ateneului Român, Cristina Uruc, președinta AEAA, Laurent Delage, secretarul general al organizației, și Zdenka Kachlova, responsabilă de raportul financiar al asociației. În cadrul aceleiași zile, la invitația AEAA și ARTEXIM, vor participa și manageri ai 15 instituții de spectacole și concerte din România – filarmonici și opere – dar și directoarea Orchestrei Naționale de Cameră din Chișinău, Republica Moldova, contribuind la un dialog extins între profesioniștii din regiune.

Programul va include, de asemenea, intervenții susținute de personalități-cheie ale scenei muzicale românești, printre care Marin Cazacu, managerul Filarmonicii „George Enescu”, Liliana Staicu, directorul Centrului Cultural de Proiecte și Evenimente Radio România și director al formațiilor muzicale Radio România, reprezentând Societatea Română de Radiodifuziune și Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București.

Participanții vor asista și la un recital extraordinar susținut de Cvartetul ARCADIA, unul dintre cele mai apreciate ansambluri camerale românești de pe scena internațională, care aniversează în acest an 20 de ani de activitate.

În deschiderea evenimentului, pe 8 mai, invitații internaționali vor participa la concerte susținute de Orchestra Națională Radio la Sala Radio și de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” la Ateneul Român, urmate de o recepție de bun venit organizată de AEAA în centrul Bucureștiului.

Pe lângă componenta profesională, evenimentul are și o puternică dimensiune de reprezentare culturală internațională. Organizarea Adunării Generale AEAA la București confirmă consolidarea poziției României în marile rețele culturale europene și interesul tot mai mare al scenei internaționale pentru dezvoltarea sectorului muzical românesc și est european.

Prin organizarea acestui eveniment, ARTEXIM continuă procesul de consolidare a relațiilor internaționale dezvoltate în jurul Festivalului Internațional George Enescu și al Concursului Internațional George Enescu, contribuind la creșterea vizibilității României în circuitul european al marilor evenimente culturale și al managementului artistic internațional.

