De la bocanci la ciocate: ghidul unei fashioniste cu gândul la primăvară

Primăvara se apropie, iar garderoba ta merită o schimbare elegantă și practică. După luni întregi de bocanci și încălțăminte grea, este momentul să faci tranziția către ciocate, acele încălțări versatile și confortabile. În acest mic ghid, îți arătăm ce opțiuni ai și cum să le integrezi în ținutele tale de primăvară, inspirându-te din colecția Vanilla Days.

Febra lui februarie: gândul la primăvară și la ciocate 

Suntem în luna februarie, iar primăvara se simte deja în aer, aducând dorința de a schimba garderoba și de a adăuga note fresh în stilul nostru. Este momentul ideal să renunți la bocanci și să te gândești la ciocate.

Colecția Vanilla Days oferă o selecție impresionantă de ciocate din piele naturală, atât bizonată cât și întoarsă (suede), netedă sau croco, în nuanțe care variază de la clasicul negru, la tonuri pastelate sau accente vibrante, ideale pentru primăvară. Modelele sunt realizate manual, cu atenție la fiecare detaliu: cusături precise, accesorii discrete sau statement, franjuri elegante, talpă comodă și tocuri bine proporționate.

Ioana Cristodoru, fondatoarea brandului, spune că scopul său este să le ofere femeilor pantofi chic și trendy, care să le inspire încredere, confort și libertate de mișcare. Fiecare pereche spune o poveste, iar alegerea materialelor de calitate și atenția la detalii garantează că pantofii vor rezista trendurilor trecătoare și vor rămâne o piesă de rezistență în garderobă.

Cum să combini ciocatele în ținute variate de primăvară

Ciocatele sunt extrem de versatile și pot fi integrate în diverse stiluri de primăvară, fie că vorbim de ținute casual, office sau boho chic. Iată câteva exemple inspirate de modelele de ciocate damă piele naturală din colecția Vanilla Days:

Look urban-casual cu ciocate

Optează pentru ciocate din piele bizonată neagră sau maro, cu accesorii discrete, alături de jeanși skinny și un pulover lejer sau o cămașă supradimensionată. Completează cu o geacă din denim sau un trench ușor pentru acea notă primăvăratică. Ai un outfit relaxat, dar bine structurat, ideal pentru plimbările de weekend sau întâlnirile cu prietenii.

Ținută office cu personalitate

Alege ciocate elegante din piele netedă sau întoarsă, cu detalii fine precum franjuri sau accesorii metalice subtile. Combină-le cu pantaloni cropped, o cămașă albă și un blazer structurat. Poți adăuga o geantă de dimensiuni medii și accesorii minimaliste pentru un look sofisticat, dar confortabil, perfect pentru birou sau întâlniri de business.

Boho chic pentru ieșiri relaxate

Modelele de ciocate cu manșon din piele întoarsă, franjuri sau accente metalice aurii pot fi purtate cu rochii vaporoase sau fuste midi plisate. Completează cu un cardigan ușor și bijuterii fine pentru un aer boem, dar elegant. Această combinație îți permite să te simți confortabil, dar să rămâi stilată, în zilele mai răcoroase de primăvară.

Indiferent de preferințele tale, găsești în oferta Vanilla Days de la modele clasice la cele cu detalii îndrăznețe. Colecția de ciocate îți oferă suficiente opțiuni care te ajută să faci tranziția de la bocanci la primăvară fără efort.

Descoperă acum gama completă de ciocate disponibile la Vanilla Days și lasă-te inspirată de viziunea Ioanei Cristodoru: autenticitate, calitate și eleganță în fiecare pas. Transformă-ți garderoba pentru primăvară și pășește cu stil în fiecare zi!

Foto: Vanilla Days

