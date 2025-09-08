  MENIU  
De ce tot mai mulți români aleg implanturile dentare?

De ce tot mai mulți români aleg implanturile dentare?
Actualizat 08.09.2025, 22:49

Nu mai e un moft, ci o reală nevoie. Tot mai mulți români aleg implanturile dentare ca soluție de durată pentru dinții pierduți. De la tineri activi până la seniori dornici să-și recapete zâmbetul, numărul celor care optează pentru această intervenție este în continuă creștere.

Dar… de ce se întâmplă asta?

Pentru că implanturile dentare sunt cea mai stabilă, estetică și funcțională soluție atunci când vorbim despre înlocuirea unui dinte lipsă – sau chiar a tuturor dinților.

Ce este un implant dentar și cum funcționează?

Înainte să vorbim despre motivele alegerii, să vedem exact cu ce avem de-a face.

Un implant dentar este un șurub de titan (sau zirconiu), introdus în osul maxilar, care acționează ca o „rădăcină artificială”. Peste acest implant se fixează o coroană dentară, adică partea vizibilă a dintelui.

Practic, obții un dinte nou, cu tot cu rădăcină – perfect funcțional, stabil și estetic.

Lipsa dinților – o problemă tot mai frecventă

Da, dinții se pierd. Chiar mai des decât ne imaginăm.

Cariile netratate, afecțiunile parodontale și traumatismele sunt doar câteva dintre cauzele care duc la pierderea dinților, iar stilul de viață modern (fumat, stres, alimentație dezechilibrată) nu ajută deloc.

? Statisticile arată că:

  • 7 din 10 români au cel puțin un dinte lipsă;
  • 1 din 3 adulți peste 45 de ani are nevoie de o lucrare protetică complexă;
  • multe persoane amână tratamentul din lipsă de informații sau frică de durere.

Iar aici intervine implantologia dentară.

Implantul dentar este cea mai apropiată opțiune de dintele natural

Și aici vine diferența majoră.

Spre deosebire de punțile clasice sau protezele mobile, implantul dentar se comportă aproape identic cu un dinte natural:

  • nu afectează dinții vecini (nu trebuie șlefuiți);
  • nu alunecă, nu cade, nu creează disconfort;
  • transmite forțele masticatorii direct în os, ceea ce menține sănătatea osoasă.

Zâmbești, mesteci și vorbești ca și cum nu ai fi pierdut niciodată acel dinte.

Tehnologia a evoluat enorm. Intervenția este rapidă și precisă

Mitul cu „implanturile dor și durează o veșnicie” a rămas în trecut.

Cu ajutorul tehnologiilor moderne precum CBCT, scanările intraorale și planificarea 3D, totul se face:

  • fără durere (cu anestezie locală);
  • fără improvizații (totul se simulează digital);
  • cu precizie milimetrică, în doar câteva ore.

Iar în multe cazuri, pacienții pleacă acasă cu lucrarea provizorie în aceeași zi.

De ce tot mai mulți români aleg implanturile dentare?

Costuri pe termen lung mai mici decât pare la început

Un alt motiv pentru care tot mai mulți români aleg implanturile: investiția pe termen lung.

Deși costul inițial este mai mare decât în cazul unei punți sau proteze, implantul:

  • durează zeci de ani (cu îngrijire corectă),
  • nu afectează alți dinți (deci nu generează alte probleme/costuri),
  • oferă un confort net superior.

Dacă faci un calcul pe 10–15 ani, implantul este adesea cea mai rentabilă variantă.

Când NU sunt recomandate implanturile dentare?

Chiar dacă sună ca o soluție ideală, implantul dentar nu este pentru toată lumea. Există situații în care medicul poate recomanda amânarea tratamentului, alegerea unei alte opțiuni sau tratarea unor probleme înainte de a merge mai departe cu implantul.

Cazuri unde se evită sau se amână implanturile:

  • boli cronice necontrolate (diabet, boli de inimă severe);
  • tulburări de coagulare a sângelui;
  • afecțiuni autoimune sau cancere active;
  • tratamente cu bifosfonați (pentru osteoporoză) administrate intravenos.

Igienă orală deficitară sau parodontoză avansată

Un implant are nevoie de un mediu curat și stabil.

Dacă pacientul are infecții active în gură, boală parodontală avansată sau o igienă orală neglijată, riscul de eșec al implantului crește semnificativ.

În aceste cazuri:

  • medicul va recomanda tratamente parodontale înainte de implant;
  • se poate discuta despre o igienizare profesională completă;
  • pacientul va primi instrucțiuni clare despre cum să îngrijească zona implantului.

Lipsa de os sau calitatea osoasă foarte slabă

Implantul are nevoie de „teren bun” – adică os suficient și rezistent pentru a se integra.

Dacă osul este:

  • prea subțire;
  • prea resorbit;
  • într-o zonă anatomică cu risc (sinusuri prea joase, nervi apropiați), …atunci implantul poate fi imposibil de inserat în condiții sigure.

Fumat excesiv

Fumatul nu este o contraindicație absolută, dar… e una serioasă.

Nicotina reduce fluxul sanguin în gingii și os, ceea ce afectează:

  • procesul de vindecare după implantare;
  • rata de integrare a implantului;
  • durabilitatea pe termen lung.

Studiile arată că fumătorii au un risc de eșec de până la 2–3 ori mai mare.

Zâmbetul contează. Încrederea contează

Oamenii nu mai acceptă să se ascundă când râd. Nu mai acceptă proteze care se mișcă, punți care se sparg sau compromisuri estetice.

Implanturile oferă:

  • un zâmbet natural și frumos;
  • mai multă încredere în interacțiunile sociale;
  • o viață normală, fără restricții alimentare sau griji permanente.

Mulți pacienți spun că implantul le-a schimbat complet viața. Și nu exagerează.

Creșterea numărului de români care aleg implanturile dentare nu este o tendință superficială. Este răspunsul natural la:

  • evoluția medicinei dentare,
  • dorința oamenilor de a avea o viață normală,
  • conștientizarea impactului pe care îl are lipsa dinților asupra sănătății generale și psihice.

Dacă simți că ai amânat prea mult un tratament dentar sau vrei să înțelegi dacă implantul este pentru tine, programează o consultație. Meriți un zâmbet complet.

