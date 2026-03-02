  MENIU  
Home > Advertorial > De ce tot mai multe femei din România trec la produse menstruale organice

De ce tot mai multe femei din România trec la produse menstruale organice

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Foto: Enroush

În România, conversația despre menstruație s-a schimbat în ultimii ani. Dintr-un subiect discret, a devenit o temă discutată deschis în comunitățile online, în campanii de educație și chiar în presa tradițională. Odată cu această schimbare, s-au născut și întrebări pe care generațiile anterioare de femei rareori le formulau. Din ce sunt făcute absorbantele și tampoanele? Ce înseamnă „organic” și cât de mult contează pentru sănătate sau mediu?

Pe piață, are loc o migrare treptată către produse percepute ca fiind mai curate, mai blânde și mai transparente, inclusiv către absorbante și tampoane din bumbac organic.

1. Atenția la ingrediente și nevoia de transparență

Una dintre cele mai vizibile schimbări de mentalitate o constituie atenția crescută a femeilor la ingredientele care intră în contact cu corpul lor. După ani în care au citit etichetele alimentelor și ale produselor de skincare, acest val de conștientizare a ajuns în mod firesc și în zona îngrijirii menstruale. Astăzi, se poate observa un interes ridicat pentru produsele:

Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Recomandarea zilei
  • Fără parfum, mai ales pentru pielea sensibilă
  • Fără clor sau procese agresive de albire
  • Cu bumbac, ideal bumbac organic
  • Respirabile și cât mai naturale
  • Cu o listă clară de ingrediente și promisiuni verificabile

La nivel european, inițiative educaționale precum proiectul MENSY (WECF) arată că deși există lacune în cunoștințele tinerelor despre produse menstruale sustenabile, interesul față de acestea este în creștere.

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

În România, acest interes se reflectă și în diversificarea ofertelor, de la branduri tradiționale la opțiuni organice, blânde cu corpul și prietenoase cu mediul. Româncele optează pentru confort, sustenabilitate și transparență când aleg produse menstruale.

2. Piele sensibilă, iritații și tranziția către produse mai blânde

Multe femei ajung la produse menstruale organice după episoade repetate de disconfort și alergii la cele convenționale. Chiar dacă fiecare organism reacționează diferit, zona intimă este sensibilă și contactul prelungit cu compuși iritanți, lună de lună, contează.

Discuțiile din literatura de specialitate despre dioxine în contextul produselor menstruale și apariția recentă a primului studiu asupra metalelor toxice din tampoane au readus în prim-plan nevoia de transparență și cercetare. Riscurile diferă și sunt încă studiate, dar interesul pentru alternative percepute ca fiind mai blânde a crescut vizibil.

Cu toate că „organic” nu înseamnă automat „perfect”, pentru multe femei această alegere înseamnă mai puțini contaminanți și adaosuri inutile, mai mult control și o alegere mai precaută pentru corpul lor.

3. Factorul „tabu” cedează în fața educației, a comunităților și a vocii femeilor

O importantă parte a schimbării provine din modul în care menstruația este discutată tot mai deschis.

Stigma și tabu-ul se estompează treptat și în România, pe măsură ce inițiativele educaționale europene încurajează informarea corectă și conversațiile libere sunt normalizate de voci feminine, de comunități online de medici și educatori, dar și de branduri care aleg o comunicare onestă.

4. Produsele menstruale organice sunt acum la îndemâna tuturor online, în farmacii sau cu abonament

Creșterea interesului pentru produse menstruale organice în România este explicată și de o disponibilitate mult mai ridicată. Dacă acum câțiva ani, absorbantele și tampoanele organice erau greu de găsit, acum sunt accesibile în sute de locații fizice din toată țara, dar și online.

Enroush, spre exemplu, un brand românesc dedicat îngrijirii menstruale cu produse organice, îți oferă posibilitatea să cumperi absorbante și tampoane cu bumbac 100% organic din numeroase magazine fizice și farmacii din țară, să le comanzi online de pe site-ul oficial, sau chiar să-ți creezi un abonament personalizat cu livrare automată direct la ușă.

5. Cum se aliniază produsele organice Enroush nevoilor femeilor din România

Enroush se aliniază natural cu tranziția către produse mai transparente și sustenabile, oferind absorbante și tampoane cu bumbac 100% organic, fără alte substanțe toxice, și opțiuni gândite pentru confortul recurent precum comenzi cu livrare acasă sau abonament personalizabil.

Pentru multe femei din România, trecerea la produse organice nu e despre trend, ci despre decizia personală de a-și oferi mai mult confort, mai puține efecte negative și certitudinea că aleg ceva mai bun pentru corpul lor. Iar când această alegere poate fi făcută printr-un brand românesc transparent și accesibil, tranziția devine și mai firească.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Observator News
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Libertatea pentru Femei
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton