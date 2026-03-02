De ce tot mai multe femei din România trec la produse menstruale organice

Foto: Enroush

În România, conversația despre menstruație s-a schimbat în ultimii ani. Dintr-un subiect discret, a devenit o temă discutată deschis în comunitățile online, în campanii de educație și chiar în presa tradițională. Odată cu această schimbare, s-au născut și întrebări pe care generațiile anterioare de femei rareori le formulau. Din ce sunt făcute absorbantele și tampoanele? Ce înseamnă „organic” și cât de mult contează pentru sănătate sau mediu?

Pe piață, are loc o migrare treptată către produse percepute ca fiind mai curate, mai blânde și mai transparente, inclusiv către absorbante și tampoane din bumbac organic.

1. Atenția la ingrediente și nevoia de transparență

Una dintre cele mai vizibile schimbări de mentalitate o constituie atenția crescută a femeilor la ingredientele care intră în contact cu corpul lor. După ani în care au citit etichetele alimentelor și ale produselor de skincare, acest val de conștientizare a ajuns în mod firesc și în zona îngrijirii menstruale. Astăzi, se poate observa un interes ridicat pentru produsele:

Fără parfum, mai ales pentru pielea sensibilă

Fără clor sau procese agresive de albire

Cu bumbac, ideal bumbac organic

Respirabile și cât mai naturale

Cu o listă clară de ingrediente și promisiuni verificabile

La nivel european, inițiative educaționale precum proiectul MENSY (WECF) arată că deși există lacune în cunoștințele tinerelor despre produse menstruale sustenabile, interesul față de acestea este în creștere.

În România, acest interes se reflectă și în diversificarea ofertelor, de la branduri tradiționale la opțiuni organice, blânde cu corpul și prietenoase cu mediul. Româncele optează pentru confort, sustenabilitate și transparență când aleg produse menstruale.

2. Piele sensibilă, iritații și tranziția către produse mai blânde

Multe femei ajung la produse menstruale organice după episoade repetate de disconfort și alergii la cele convenționale. Chiar dacă fiecare organism reacționează diferit, zona intimă este sensibilă și contactul prelungit cu compuși iritanți, lună de lună, contează.

Discuțiile din literatura de specialitate despre dioxine în contextul produselor menstruale și apariția recentă a primului studiu asupra metalelor toxice din tampoane au readus în prim-plan nevoia de transparență și cercetare. Riscurile diferă și sunt încă studiate, dar interesul pentru alternative percepute ca fiind mai blânde a crescut vizibil.

Cu toate că „organic” nu înseamnă automat „perfect”, pentru multe femei această alegere înseamnă mai puțini contaminanți și adaosuri inutile, mai mult control și o alegere mai precaută pentru corpul lor.

3. Factorul „tabu” cedează în fața educației, a comunităților și a vocii femeilor

O importantă parte a schimbării provine din modul în care menstruația este discutată tot mai deschis.

Stigma și tabu-ul se estompează treptat și în România, pe măsură ce inițiativele educaționale europene încurajează informarea corectă și conversațiile libere sunt normalizate de voci feminine, de comunități online de medici și educatori, dar și de branduri care aleg o comunicare onestă.

4. Produsele menstruale organice sunt acum la îndemâna tuturor online, în farmacii sau cu abonament

Creșterea interesului pentru produse menstruale organice în România este explicată și de o disponibilitate mult mai ridicată. Dacă acum câțiva ani, absorbantele și tampoanele organice erau greu de găsit, acum sunt accesibile în sute de locații fizice din toată țara, dar și online.

Enroush, spre exemplu, un brand românesc dedicat îngrijirii menstruale cu produse organice, îți oferă posibilitatea să cumperi absorbante și tampoane cu bumbac 100% organic din numeroase magazine fizice și farmacii din țară, să le comanzi online de pe site-ul oficial, sau chiar să-ți creezi un abonament personalizat cu livrare automată direct la ușă.

5. Cum se aliniază produsele organice Enroush nevoilor femeilor din România

Enroush se aliniază natural cu tranziția către produse mai transparente și sustenabile, oferind absorbante și tampoane cu bumbac 100% organic, fără alte substanțe toxice, și opțiuni gândite pentru confortul recurent precum comenzi cu livrare acasă sau abonament personalizabil.

Pentru multe femei din România, trecerea la produse organice nu e despre trend, ci despre decizia personală de a-și oferi mai mult confort, mai puține efecte negative și certitudinea că aleg ceva mai bun pentru corpul lor. Iar când această alegere poate fi făcută printr-un brand românesc transparent și accesibil, tranziția devine și mai firească.

