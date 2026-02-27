  MENIU  
Viitorul se aude bine: Europa FM și Virgin Radio România lansează RADIO ACADEMY

Europa  FM și Virgin Radio România anunță deschiderea porților pentru RADIO ACADEMY, un program revoluționar de mentorat și formare profesională dedicat viitoarei generații de jurnaliști și oameni de radio. Primul partener academic al acestui demers este Facultatea de Comunicare și Relații Publice parte a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, ai cărei studenți sunt primii care vor avea acces la know-how-ul care contează cu adevărat în 2026, urmând ca ulterior, și alte instituții să ia parte și să se implice în RADIO ACADEMY by Europa FM & Virgin Radio România. 

Într-o eră a zgomotului informațional, Radio Academy apare ca un filtru al calității. Proiectul este construit pe piloni solizi: încredere, transparență și responsabilitate.

“La Europa FM, încrederea se construiește zi de zi. Postul investește în valorile care contează, sprijinind performanța media și etica jurnalistică de cel mai înalt nivel.”, a declarat Radu Constantinescu, Directorul de Programe EUROPA FM. 

“La Virgin Radio România, puterea este în vocea ta! Împreună creăm radioul de mâine.” a spus și Cristi Stanciu, Directorul de Programe VIRGIN RADIO ROMÂNIA. 

RADIO ACADEMY este un proiect pionier pentru industria radio de la noi. Este singura platformă de gen, singurul program în care microfonul trece de teorie, transformând pasiunea în impact digital și on-air.”, a completat și Oana Tache – DJ Virgin Radio, Producător de Conținut Digital cu experiență și cadru didactic asociat SNSPA –  inițiatoarea proiectului educativ multimedia care implică stațiile radio. 

Claudia Ion, Director de Resurse Umane EUROPA FM, VIRGIN RADIO și VIBE FM a explicat ce înseamnă RADIO ACADEMY:

“Deschidem inițial porțile pentru studenții SNSPA. Ulterior, ne îndreptăm atenția și către alte instituții universitare. Tinerii vor trece dincolo de amfiteatre direct în studiourile de emisie, unde vor învăța de la cei mai buni profesioniști din industrie. În cadrul Radio Academy, EUROPA FM, VIRGIN RADIO si VIBE FM investesc in viitorul generației de profesioniști media.”

RADIO ACADEMY este primul proiect de radio care dă tonul în educația din România, un spațiu unde divertismentul întâlnește rigoarea jurnalistică. Indiferent că este vorba despre frecvențele Europa FM, energia Virgin Radio România sau all time hiturile românești ale lui VIBE FM, un lucru este cert: Viitorul se aude bine!

Foto credit: Europa FM

