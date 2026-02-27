Când recomandăm implanturile Straumann® în clinicile Dr. Lupu și de ce

Dacă ai început să te informezi despre implanturi dentare, probabil ai observat rapid că diferențele de preț pot fi semnificative. Uneori chiar surprinzătoare.

Întrebarea apare firesc: dacă toate arată la fel pe radiografie, de ce costă diferit?

Un implant dentar este, tehnic vorbind, un dispozitiv din titan inserat în os pentru a înlocui rădăcina unui dinte pierdut. Însă ceea ce nu se vede pe radiografie este esențial: compoziția materialului, tehnologia suprafeței, precizia de fabricație și volumul de cercetare clinică din spate.

Aceste diferențe influențează modul în care implantul se integrează în os, stabilitatea în timp și predictibilitatea tratamentului.

În clinicile Dr. Lupu, implanturile Straumann® sunt recomandate în situațiile în care urmărim rezultate stabile și previzibile pe termen lung. Utilizăm sistemul Straumann®, unul dintre cele mai documentate și utilizate sisteme de implant din lume, cu peste 70 de ani de cercetare elvețiană, peste 18 milioane de pacienți tratați și sute de studii clinice publicate.

Alegerea nu este una comercială, ci medicală, bazată pe experiență și pe cercetare științifică solidă.

De ce contează sistemul de implant

Primele săptămâni după inserare sunt critice. În această perioadă are loc osteointegrarea, procesul prin care osul se atașează de suprafața implantului.

Un sistem bine proiectat poate favoriza o integrare mai predictibilă și o stabilitate inițială mai bună, aspecte importante mai ales în cazurile unde:

osul este mai puțin dens.

se dorește o lucrare provizorie rapidă.

pacientul are afecțiuni generale care pot influența vindecarea.

Straumann® este unul dintre sistemele cu validare științifică extinsă în implantologie, fiind susținut de decenii de cercetare clinică.

Implant dentar individual Straumann®: când lipsește un singur dinte

Cel mai frecvent caz cu care ne întâlnim este pierderea unui singur dinte, fie în urma unei extracții, fie a unui traumatism.

Mulți pacienți amână această situație, considerând că un dinte lipsă nu deranjează atât de mult. În realitate, locul gol lasă osul fără stimulare, ceea ce duce în timp la resorbție osoasă și la migrarea dinților vecini.

Implantul individual Straumann® înlocuiește atât rădăcina, cât și coroana dintelui, restabilind funcția masticatorie și estetica fără a afecta dinții sănătoși din jur. Soluție stabilă, documentată clinic pe termen lung, fără șlefuire, fără proteză mobilă.

Indicat ori de câte ori există un spațiu edentat izolat și condiții osoase adecvate.

Punți dentare fixe pe implanturi Straumann®: când lipsesc mai mulți dinți consecutivi

Când sunt pierduți doi, trei sau mai mulți dinți alăturați, putem realiza o punte fixă sprijinită exclusiv pe implanturi Straumann®, fără a implica dinții vecini sănătoși și fără a apela la o proteză mobilă.

Față de puntea dentară clasică, care necesită șlefuirea dinților sănătoși pentru ancorare, puntea pe implanturi păstrează integritatea întregii arcade. Este o soluție care respectă ceea ce mai există și reconstruiește ceea ce lipsește.

Recomandăm această variantă ori de câte ori spațiul edentat este extins, dar nu implică arcada completă, iar osul disponibil permite inserarea implanturilor în poziții strategice.

Dinți ficși în 24 de ore: Pro Arch® Straumann®

Pro Arch® este protocolul Straumann® pentru reabilitarea orală completă pe 4 sau 6 implanturi, cu posibilitatea realizării unei lucrări fixe provizorii în 24 de ore de la intervenție.

Este soluția pe care o recomandăm pacienților complet edentați sau celor cu dinți foarte compromiși care nu mai pot fi salvați și care nu doresc sau nu pot purta o proteză mobilă.

Ceea ce face Pro Arch® diferit față de alte protocoale similare este că implanturile sunt poziționate strategic, ținând cont de anatomia specifică a fiecărui pacient, pentru a maximiza stabilitatea chiar și în cazurile cu resorbție osoasă avansată. În majoritatea situațiilor, acest lucru elimină necesitatea adițiilor osoase sau a sinus liftingului, proceduri suplimentare care altfel ar prelungi semnificativ tratamentul.

Rezultatul: o arcadă completă fixă, funcțională și estetică, realizată într-un timp mult mai scurt decât prin protocoalele clasice.

Fast & Fixed cu Straumann® BLX® și SLActive®: pentru cei care nu pot sau nu vor să aștepte

Fast & Fixed este protocolul pe care îl aplicăm atunci când obiectivul principal este reducerea la maximum a timpului de tratament, fără a compromite rezultatul pe termen lung.

La baza acestui protocol se află două tehnologii Straumann® care lucrează împreună:

Straumann® BLX® este un implant cu design conic avansat, conceput să obțină stabilitate primară ridicată imediat după inserare, chiar și în os cu densitate redusă. Această stabilitate este cea care permite încărcarea rapidă: aplicarea unei lucrări provizorii fixe într-un interval scurt după intervenție, fără a compromite procesul de vindecare.

Suprafața SLActive® accelerează osteointegrarea, procesul prin care osul se „leagă” de implant, reducând semnificativ timpul față de implanturile cu suprafețe clasice. Studiile clinice arată că SLActive® poate reduce perioada de osteointegrare cu până la 40%, ceea ce se traduce direct în mai puțin timp de așteptare pentru pacient.

Combinația dintre cele două face din Fast & Fixed un protocol predictibil inclusiv în condiții osoase dificile, situații în care, cu sisteme clasice, ar fi necesare proceduri suplimentare sau perioade mai lungi de așteptare.

Ce trebuie să știi despre costuri

Estimarea realistă de pret pentru implant dentar Straumann se poate face doar după consultație și evaluare imagistică. Orice sumă oferită înainte de această etapă este orientativă.

Costul final reflectă:

complexitatea cazului

necesitarea procedurilor adiționale

tipul lucrării protetice

materialele alese

Un implant premium nu este doar despre prețul inițial, ci despre valoarea pe termen lung.

Cum luăm decizia

În clinicile Dr. Lupu, alegerea sistemului de implant nu este automată.

Decizia se bazează pe:

evaluare clinică detaliată.

analiză tomografică CBCT 3D.

calitatea și volumul osului.

istoricul medical.

tipul lucrării protetice planificate.

așteptările pacientului.



Implantul este o componentă a unui plan terapeutic complex, care include design protetic, echilibru ocluzal și mentenanță pe termen lung.

Straumann® nu este singurul sistem de implant de pe piață. Dar este sistemul în care am cea mai mare încredere atunci când urmăresc stabilitate pe termen lung și rezultate predictibile. Când vorbim despre ceva ce rămâne integrat în os ani sau chiar decenii, alegerea trebuie să fie una bine fundamentată.

Dacă vrei să afli dacă un implant Straumann® este potrivit pentru tine și care este estimarea realistă pentru situația ta, programează-te pentru o consultație completă.

