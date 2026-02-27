  MENIU  
Home > Advertorial > Când recomandăm implanturile Straumann® în clinicile Dr. Lupu și de ce

Când recomandăm implanturile Straumann® în clinicile Dr. Lupu și de ce

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Dacă ai început să te informezi despre implanturi dentare, probabil ai observat rapid că diferențele de preț pot fi semnificative. Uneori chiar surprinzătoare.

Întrebarea apare firesc: dacă toate arată la fel pe radiografie, de ce costă diferit?

Un implant dentar este, tehnic vorbind, un dispozitiv din titan inserat în os pentru a înlocui rădăcina unui dinte pierdut. Însă ceea ce nu se vede pe radiografie este esențial: compoziția materialului, tehnologia suprafeței, precizia de fabricație și volumul de cercetare clinică din spate.

Aceste diferențe influențează modul în care implantul se integrează în os, stabilitatea în timp și predictibilitatea tratamentului.

"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Recomandarea zilei

În clinicile Dr. Lupu, implanturile Straumann® sunt recomandate în situațiile în care urmărim rezultate stabile și previzibile pe termen lung. Utilizăm sistemul Straumann®, unul dintre cele mai documentate și utilizate sisteme de implant din lume, cu peste 70 de ani de cercetare elvețiană, peste 18 milioane de pacienți tratați și sute de studii clinice publicate.

Alegerea nu este una comercială, ci medicală, bazată pe experiență și pe cercetare științifică solidă.

Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Recomandarea zilei

De ce contează sistemul de implant

Primele săptămâni după inserare sunt critice. În această perioadă are loc osteointegrarea, procesul prin care osul se atașează de suprafața implantului.

Un sistem bine proiectat poate favoriza o integrare mai predictibilă și o stabilitate inițială mai bună, aspecte importante mai ales în cazurile unde:

  • osul este mai puțin dens.
  • se dorește o lucrare provizorie rapidă.
  • pacientul are afecțiuni generale care pot influența vindecarea.

Straumann® este unul dintre sistemele cu validare științifică extinsă în implantologie, fiind susținut de decenii de cercetare clinică.

Implant dentar individual Straumann®: când lipsește un singur dinte

Cel mai frecvent caz cu care ne întâlnim este pierderea unui singur dinte, fie în urma unei extracții, fie a unui traumatism.

Mulți pacienți amână această situație, considerând că un dinte lipsă nu deranjează atât de mult. În realitate, locul gol lasă osul fără stimulare, ceea ce duce în timp la resorbție osoasă și la migrarea dinților vecini.

Implantul individual Straumann® înlocuiește atât rădăcina, cât și coroana dintelui, restabilind funcția masticatorie și estetica fără a afecta dinții sănătoși din jur. Soluție stabilă, documentată clinic pe termen lung, fără șlefuire, fără proteză mobilă.

Indicat ori de câte ori există un spațiu edentat izolat și condiții osoase adecvate.

Punți dentare fixe pe implanturi Straumann®: când lipsesc mai mulți dinți consecutivi

Când sunt pierduți doi, trei sau mai mulți dinți alăturați, putem realiza o punte fixă sprijinită exclusiv pe implanturi Straumann®, fără a implica dinții vecini sănătoși și fără a apela la o proteză mobilă.

Față de puntea dentară clasică, care necesită șlefuirea dinților sănătoși pentru ancorare, puntea pe implanturi păstrează integritatea întregii arcade. Este o soluție care respectă ceea ce mai există și reconstruiește ceea ce lipsește.

Recomandăm această variantă ori de câte ori spațiul edentat este extins, dar nu implică arcada completă, iar osul disponibil permite inserarea implanturilor în poziții strategice.

Dinți ficși în 24 de ore: Pro Arch® Straumann®

Pro Arch® este protocolul Straumann® pentru reabilitarea orală completă pe 4 sau 6 implanturi, cu posibilitatea realizării unei lucrări fixe provizorii în 24 de ore de la intervenție.

Este soluția pe care o recomandăm pacienților complet edentați sau celor cu dinți foarte compromiși care nu mai pot fi salvați și care nu doresc sau nu pot purta o proteză mobilă.

Ceea ce face Pro Arch® diferit față de alte protocoale similare este că implanturile sunt poziționate strategic, ținând cont de anatomia specifică a fiecărui pacient, pentru a maximiza stabilitatea chiar și în cazurile cu resorbție osoasă avansată. În majoritatea situațiilor, acest lucru elimină necesitatea adițiilor osoase sau a sinus liftingului, proceduri suplimentare care altfel ar prelungi semnificativ tratamentul.

Rezultatul: o arcadă completă fixă, funcțională și estetică, realizată într-un timp mult mai scurt decât prin protocoalele clasice.

Fast & Fixed cu Straumann® BLX® și SLActive®: pentru cei care nu pot sau nu vor să aștepte

Fast & Fixed este protocolul pe care îl aplicăm atunci când obiectivul principal este reducerea la maximum a timpului de tratament, fără a compromite rezultatul pe termen lung.

La baza acestui protocol se află două tehnologii Straumann® care lucrează împreună:

Straumann® BLX® este un implant cu design conic avansat, conceput să obțină stabilitate primară ridicată imediat după inserare, chiar și în os cu densitate redusă. Această stabilitate este cea care permite încărcarea rapidă: aplicarea unei lucrări provizorii fixe într-un interval scurt după intervenție, fără a compromite procesul de vindecare.

Suprafața SLActive® accelerează osteointegrarea, procesul prin care osul se „leagă” de implant, reducând semnificativ timpul față de implanturile cu suprafețe clasice. Studiile clinice arată că SLActive® poate reduce perioada de osteointegrare cu până la 40%, ceea ce se traduce direct în mai puțin timp de așteptare pentru pacient.

Combinația dintre cele două face din Fast & Fixed un protocol predictibil inclusiv în condiții osoase dificile, situații în care, cu sisteme clasice, ar fi necesare proceduri suplimentare sau perioade mai lungi de așteptare.

Ce trebuie să știi despre costuri

Estimarea realistă de pret pentru implant dentar Straumann se poate face doar după consultație și evaluare imagistică. Orice sumă oferită înainte de această etapă este orientativă.

Costul final reflectă:

  • complexitatea cazului
  • necesitarea procedurilor adiționale
  • tipul lucrării protetice
  • materialele alese

Un implant premium nu este doar despre prețul inițial, ci despre valoarea pe termen lung.

Cum luăm decizia

În clinicile Dr. Lupu, alegerea sistemului de implant nu este automată.

Decizia se bazează pe:

  • evaluare clinică detaliată.
  • analiză tomografică CBCT 3D.
  • calitatea și volumul osului.
  • istoricul medical.
  • tipul lucrării protetice planificate.
  • așteptările pacientului.

Implantul este o componentă a unui plan terapeutic complex, care include design protetic, echilibru ocluzal și mentenanță pe termen lung.

Straumann® nu este singurul sistem de implant de pe piață. Dar este sistemul în care am cea mai mare încredere atunci când urmăresc stabilitate pe termen lung și rezultate predictibile. Când vorbim despre ceva ce rămâne integrat în os ani sau chiar decenii, alegerea trebuie să fie una bine fundamentată.

Dacă vrei să afli dacă un implant Straumann® este potrivit pentru tine și care este estimarea realistă pentru situația ta, programează-te pentru o consultație completă.

Foto: drlupu.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Doina Diaconu, soția lui Ion Cristoiu. S-au cunoscut pe vremea când el îi era șef: „Ne înțelegem bine, dar…”
Cine este Doina Diaconu, soția lui Ion Cristoiu. S-au cunoscut pe vremea când el îi era șef: „Ne înțelegem bine, dar…”
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
S-a aflat! Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii de la Power Couple România 2026. Care este, de fapt, suma totală câștigată de cei doi: „Am ales să investim în acest proiect”
S-a aflat! Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii de la Power Couple România 2026. Care este, de fapt, suma totală câștigată de cei doi: „Am ales să investim în acest proiect”
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Anda Adam nu vrea ca fiica ei, Eveline, să aibă o carieră în muzică. Care este motivul: "Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap..."
Anda Adam nu vrea ca fiica ei, Eveline, să aibă o carieră în muzică. Care este motivul: "Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap..."
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Horoscop 28 februarie 2026. Avea motive să fie geloasă. O zodie primește un duș rece din partea destinului. Surprize neplăcute din partea partenerului de viață
Horoscop 28 februarie 2026. Avea motive să fie geloasă. O zodie primește un duș rece din partea destinului. Surprize neplăcute din partea partenerului de viață
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Cine este Maria Dumitru de la Survivor România 2026. Detalii neștiute despre concurenta din echipa Războinicilor
Cine este Maria Dumitru de la Survivor România 2026. Detalii neștiute despre concurenta din echipa Războinicilor
Observator News
Comuna din România care va rămâne în beznă. Primarul cere să se taie iluminatul public
Comuna din România care va rămâne în beznă. Primarul cere să se taie iluminatul public
Libertatea pentru Femei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce s-a descoperit în 90% dintre tumorile la prostată. Suspiciuni grave despre legătura dintre plastic și cancer
Ce s-a descoperit în 90% dintre tumorile la prostată. Suspiciuni grave despre legătura dintre plastic și cancer
Celebru actor de la Hollywood a slăbit peste 27 kg prin post negru de 40 de zile: „După a cincea zi te simți uimitor!”
Celebru actor de la Hollywood a slăbit peste 27 kg prin post negru de 40 de zile: „După a cincea zi te simți uimitor!”
Mercur retrograd lovește în plin. Zodiile care trebuie să fie în alertă până pe 20 martie
Mercur retrograd lovește în plin. Zodiile care trebuie să fie în alertă până pe 20 martie
„Am eliminat 20 de pietre la fiere după ulei cu lămâie.” Ce sunt, de fapt, „pietrele” din gallbladder flush și cum se tratează corect litiaza biliară
„Am eliminat 20 de pietre la fiere după ulei cu lămâie.” Ce sunt, de fapt, „pietrele” din gallbladder flush și cum se tratează corect litiaza biliară
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton