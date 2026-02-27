  MENIU  
Ți-ar plăcea să primești un mărțișor din aur într-o folie de plastic? Adevărul despre cel mai dorit cadou al primăverii

.

În fiecare an, mărțișoarele ocupă rafturile magazinelor încă din februarie. Majoritatea sunt colorate, simpatice… și complet uitate după o săptămână. Anul acesta însă, românii se orientează masiv către un alt tip de mărțișor: mărțișorul din aur, o bijuterie care rămâne, se poartă și își păstrează valoarea.

In foto martisor aur tip bratara disponibil aici – https://modart.ro/martisor/martisor-de-aur/martisor-de-aur-tip-bratara-din-aur-14-k-cu-snur-reglabil-dama-copil-aur-14k-snur-matase-mini-figurine-la-alegere-trifoi-noroc-inima-fluturas-2-inimi-conectate-aur-galben

Dar apare o întrebare de bun-simț: Ce primești de fapt când cumperi un mărțișor din aur?

De ce mărțișorul din aur e „vedeta” acestui sezon

Psihologii vorbesc despre „cadouri memorabile” — acele cadouri care durează în timp și devin emoție și amintire.

Aurul bifează trei lucruri importante:

  • rămâne în timp (nu se degradează)
  • are valoare financiară (aurul a crescut istoric în preț)
  • se poartă tot anul, nu doar pe 1 martie
Pe scurt: plătești mai mult, dar nu arunci după o săptămână.

Diferența pe care mulți nu o știu

Dacă ești atent la piață, remarci ceva ciudat. O mulțime de „mărțișoare din aur” sunt ambalate:

  • în folie transparentă,
  • pe carton ieftin,
  • cu text generic „Aur 14K”,
  • fără certificat individual,
  •  fără garanția produsului,
  •  fără trasabilitatea metalului,
  •  fără date de producător.

Adevărul dur? Oricine poate tipări un carton pe care scrie „aur” — dar asta nu garantează nimic.

În realitate, mărțișorul vine acasă, folia se aruncă, iar destinatarul rămâne fără informații despre ce anume poartă.

Ți-ar plăcea să primești un mărțișor din aur într-o folie de plastic? Adevărul despre cel mai dorit cadou al primăverii

Cum procedează brandurile serioase

Un brand care respectă clientul:

  • emite certificat de conformitate și garanție pe produs, nu pe comandă
  • prezintă titlu exact al aurului (ex. 585)
  •  oferă greutate și specificații reale
  • ambalează premium, nu kitsch
  •  permite verificare în bijuterie/ANPC

Astfel persoana care primește mărțișorul știe ce poartă și ce a primit, nu doar „presupune”.

Ce aduce diferit Modart.ro pe piață

Brandul românesc Modart merge pe o filozofie simplă: dacă tot oferi aur, fă-o ca lumea.

Concret:

  • certificat imprimat pe fiecare cartonaș, nu un PDF pe comandă
  • ambalaj elegant din carton premium, nu folie
  • punguță cadou + fundă roșie, fără cost suplimentar
  • garantarea titlului de aur, nu afirmații vagi
  • prețuri surprinzător de accesibile, uneori mai mici decât ale produselor în celofan

Asta schimbă complet experiența — nu doar pentru cel care oferă, ci mai ales pentru cel care primește.

Ți-ar plăcea să primești un mărțișor din aur într-o folie de plastic? Adevărul despre cel mai dorit cadou al primăverii

De ce contează ambalajul?

Psihologia consumerului spune clar: prima impresie valorează 70% din emoția unui cadou.

Întreabă-te sincer:

  • Cum arată un mărțișor în folia lui?
  • Ce simte persoana care primește?
  • Ce transmite despre tine cadoul?

Dacă tot oferi aur… nu-l trata ca pe o agrafă de birou.

Într-o perioadă în care:

  • aurul crește în valoare,
  • oamenii caută cadouri memorabile,
  • ambalajul contează,
  • garanția oferă siguranță, mărțișorul din aur e cea mai logică alegere.

Iar înainte să cumperi, întreabă-te simplu:

„Mi-ar plăcea să primesc asta?”

Dacă răspunsul este NU, atunci probabil nu e mărțișorul potrivit.

Unde găsești mărțișoare din aur verificate

Modart.ro pune la dispoziție o gamă variată de mărțișoare din aur cu:

  • modele feminine și minimaliste
  • certificare imprimată individual
  •  ambalaj premium
  •  punguță cadou
  •  garanție + trasabilitate

 disponibil online pe: modart.ro.

 Descoperă colecția aici – https://modart.ro/martisor/martisor-de-aur

Foto: modart.ro

