  MENIU  
Home > Advertorial > De ce merită să cumperi un AC Gree Pulsar 12000 BTU

De ce merită să cumperi un AC Gree Pulsar 12000 BTU

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Gree este un brand de aparate de aer condiționat de încredere. Dacă alegi să cumperi un aer condiționat Gree Pulsar 12000 BTU te bucuri, pe lângă fiabilitate, de confort termic mare și eficiență, chiar și atunci când aparatul de aer condiționat trebuie să lucreze zilnic. Există, totuși, mai multe motive pentru care aerul condiționat Gree Pulsar 12000 BTU merită atenție.

Gree Pulsar 12000 BTU – de ce să-l cumperi?

Un aparat de aer condiționat cum este Gree Pulsar 12000 BTU poate răci fără probleme până la 35 mp, dar este eficient și pentru spații de 25 mp. Poate fi montat în dormitoare generoase, în livinguri și camere de zi, dar și într-un spațiu office, dacă lucrezi de acasă.

Nu este nici prea puternic, ci are puterea de răcire care se potrivește majorității locuințelor, dacă nu vorbim despre încăperi open-space. Și chiar dacă are o putere de 12000 BTU, nu consumă nici foarte mult. Este echilibrat și poate unul dintre cele mai bune aparate de aer condiționat dacă este să luăm în calcul raportul putere-consum.

Gree dimensionează corect puterea reală a compresorului, astfel că aparatul de aer condiționat nu funcționează forțat. Răcirea se face repede inclusiv vara, iar încălzirea în sezoanele de tranziție este eficientă. Gree este un brand care livrează performanță constantă, măsurabilă și stabilă în timp.

"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Recomandarea zilei

Gree Pulsar 12000 BTU merită cumpărat, totuși, din mai multe motive. Pe lângă puterea sa foarte bună de răcire, iată de ce mai merită să-l iei în calcul dacă ai nevoie de un AC bun:

Tehnologia Gree Inverter are beneficii reale

Tehnologia Inverter nu mai este o noutate, însă modul în care Gree o implementează face diferența. Compresorul Inverter de pe seria de aparate de aer condiționat Pulsar ajustează continuu puterea de funcționare. Pornirile și opririle bruște care cresc consumul și uzura sunt, astfel, evitate.

Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Recomandarea zilei

Cu Gree Pulsar 12000 BTU, deși te bucuri de confortul dorit, nu vei plăti mai mult. Facturile nu vor crește, consumul va fi moderat, iar aparatul de aer condiționat va rezista mai mult în timp. Diferența dintre Gree Pulsar și un aer condiționat clasic on/off este enormă. Aceasta este cu atât mai vizibilă cu cât verile sunt mai caniculare.

De asemenea, Gree excelează la producția de compresoare eficiente. Nu fabrică compresoare inverter doar pentru aparatele de aer condiționat proprii, ci și pentru alți producători de renume.

Această experiență industrială se traduce prin fiabilitate și control excelent al calității.

Confort acustic și funcționare silențioasă

Cât de gălăgios este un aparat de aer condiționat Gree? Extrem de silențios! Gree Pulsar 12000 BTU este conceput pentru a funcționa silențios. Atât unitatea interioară, cât și cea exterioară sunt gândite pentru a produce cât mai puțin zgomot.

 Modul silențios este ideal pentru dormitoare, camere de copii sau birouri de acasă.

Ventilatorul interior este optimizat aerodinamic, iar vibrațiile sunt reduse prin materiale de calitate și montaj solid. În practică, aparatul devine aproape imperceptibil în funcționare normală, ceea ce contribuie enorm la confortul zilnic.

Comparativ cu multe modele din aceeași clasă de preț, Pulsar reușește să ofere un nivel de zgomot mai scăzut fără a compromite performanța.

Aer mai proaspăt și mai curat datorită sistemelor de filtrare avansate

Calitatea aerului, chiar dacă aparatul de aer condiționat funcționează zilnic, nu este compromisă. În acest sens, amintim faptul că AC-urile Gree au sisteme de filtrare avansate, de multe ori duble sau triple.

Filtrele reușesc să capteze eficient particulele de praf, însă nu doar pe cele grosiere. Filtrele de înaltă performanță au capacitatea de a reține până și cele mai fine particule de praf. Să nu mai spunem de alergeni și bacterii, care nu au ce căuta într-o locuință în care sunt animale de companie, copii, persoane în vârstă sau persoane cu alergii.

Chiar și în forma standard, filtrarea este peste medie pentru această categorie de preț.

Intuitiv și foarte ușor de controlat

Gree Pulsar 12000 BTU vine echipat cu un panou de control simplu și o telecomandă intuitivă. Funcțiile sunt clare, ușor de accesat și gândite pentru utilizare zilnică.

Timerul programabil, modul sleep, funcția de auto restart și dezumidificarea automată sunt extrem de utile în viața reală. Unele versiuni permit control prin Wi-Fi și oferă utilizatorului posibilitatea de a porni sau opri aparatul de la distanță, direct de pe telefon, printr-o aplicație mobilă.

Acest nivel de control adaugă un plus de confort și eficiență, mai ales pentru persoanele cu un program imprevizibil.

Fiabilitate la nivel global

Gree este un brand cu o prezență globală puternică, lider în producția de aparate de aer condiționat. Faptul că Gree produce inclusiv pentru alte mărci cunoscute spune multe despre standardele sale de calitate.

Seria de aparate de aer condiționat Pulsar beneficiază de această experiență vastă, fiind rezultatul unor ani de cercetare și optimizare. Materialele folosite la construirea aparatelor de aer condiționat Gree sunt solide, componentele sunt bine alese, iar rata de defectare este scăzută comparativ cu media pieței.

În plus, rețeaua de service este bine dezvoltată, ceea ce oferă siguranță pe termen lung.

Echilibru între calitate și preț

Poate cel mai convingător motiv pentru care merită să alegi un AC Gree Pulsar 12000 BTU este raportul calitate-preț. Primești tehnologii moderne, performanță reală și fiabilitate, fără a plăti foarte mult pentru a te bucura de confortul termic dorit.

Gree Pulsar 12000 BTU este un aparat potrivit pentru cei care caută un AC bun, eficient și durabil. Acesta este un aparat de aer condiționat care poate livra ceea ce își dorește utilizatorul, însă nu costă atât de mult pe cât ar costa un AC premium sau un AC mai mare, mai puternic.

Concluzie

Putem spune, în final, că Gree Pulsar 12000 BTU este un aer condiționat cu specificații atractive, gândit pentru utilizare reală. Oferă putere suficientă, consum redus, confort acustic, aer mai curat și fiabilitate dovedită. Este potrivit atât pentru răcire, cât și pentru încălzire și se poate adapta perfect nevoilor moderne.

Dacă îți dorești un aparat care să funcționeze bine ani la rând, un aer condiționat fiabil și rezistent, Gree Pulsar 12000 BTU merită luat în serios.

Sursă foto – freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doinița Oancea, iubește din nou. "Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional!" Ce spune despre partenerul său
Doinița Oancea, iubește din nou. "Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional!" Ce spune despre partenerul său
Meghan Markle, apariție uimitoare cu o jachetă Zara de 400 de lei. Cum a asortat-o la o pereche de pantofi Chanel
Meghan Markle, apariție uimitoare cu o jachetă Zara de 400 de lei. Cum a asortat-o la o pereche de pantofi Chanel
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion: "Suntem onorați că..."
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion: "Suntem onorați că..."
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!
Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!
Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru cei care o critică: "Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă faci albie de porci!" Ce a deranjat-o pe artistă
Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru cei care o critică: "Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă faci albie de porci!" Ce a deranjat-o pe artistă
Ce meserie are, de fapt, Maria Pitică. Logodnica lui Oase are un job complicat
Ce meserie are, de fapt, Maria Pitică. Logodnica lui Oase are un job complicat
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Observator News
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Libertatea pentru Femei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Băile Felix: tot ce trebuie să știi despre tratamente și facilități
Băile Felix: tot ce trebuie să știi despre tratamente și facilități
Obligatoriu pentru pensionari. Adeverințele care trebuie depuse la casele teritoriale de pensii
Obligatoriu pentru pensionari. Adeverințele care trebuie depuse la casele teritoriale de pensii
Oase și blestemul banilor de la Antena 1. Ce s-a întâmplat după ce a câștigat marele premiu
Oase și blestemul banilor de la Antena 1. Ce s-a întâmplat după ce a câștigat marele premiu
Avertisment pentru seniori. Analiști economici fac predicții halucinante
Avertisment pentru seniori. Analiști economici fac predicții halucinante
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton