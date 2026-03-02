  MENIU  
Home > Advertorial > Ce schimbări simple pot reduce oboseala de peste zi – sugestii by Dormeo

Ce schimbări simple pot reduce oboseala de peste zi – sugestii by Dormeo

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Oboseala care persistă pe parcursul zilei nu este doar o consecință a unui program încărcat. De multe ori, sursa reală se află în calitatea somnului din timpul nopții și în modul în care este organizat spațiul de odihnă. Starea de epuizare cronică afectează concentrarea, productivitatea și echilibrul emoțional, iar intervențiile simple, aplicate consecvent, pot face diferența.

Rolul mediului de dormit în prevenirea oboselii

Pentru a reduce starea de somnolenta din timpul zilei, este esențial să analizăm mai întâi rutina de seară și mediul în care dormim. Lumina artificială excesivă, utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare și lipsa unui program stabil pot perturba ritmul circadian. Organismul are nevoie de predictibilitate pentru a intra natural în fazele profunde ale somnului.

Dormitorul ar trebui să fie un spațiu dedicat exclusiv relaxării. Temperaturile prea ridicate sau prea scăzute, aerul uscat și materialele sintetice pot influența calitatea odihnei. De aceea, alegerea unui set lenjerie pat potrivit, realizat din materiale respirabile, contribuie la reglarea temperaturii corporale și la reducerea microtrezirilor din timpul nopții.

Un alt aspect important este poziția în care dormim. Persoanele care experimentează ortopnee, adică dificultatea de a respira atunci când stau întinse complet, pot observa că oboseala din timpul zilei se accentuează. În astfel de situații, ajustarea poziției de somn și susținerea adecvată a zonei cervicale și toracice pot ameliora considerabil disconfortul nocturn.

Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Recomandarea zilei

Calitatea aerului este la fel de importantă. Aerisirea regulată și menținerea unui nivel optim de umiditate reduc senzația de sufocare și previn trezirile repetate. Atunci când respirația este fluentă și neîntreruptă, creierul poate parcurge complet ciclurile de somn profund, ceea ce se reflectă în nivelul de energie din timpul zilei.

Rutina de seară și impactul asupra energiei zilnice

Obiceiurile formate înainte de culcare influențează direct modul în care ne simțim dimineața. Consumul de cafeină în a doua parte a zilei, mesele copioase sau expunerea prelungită la ecrane întârzie instalarea stării de relaxare. Organismul are nevoie de un interval de tranziție între activitate și odihnă.

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

Reducerea intensității luminii cu cel puțin o oră înainte de culcare și înlocuirea activităților stimulante cu unele calmante, precum lectura sau exercițiile de respirație, pot contribui la o adormire mai rapidă. Un program constant de somn, chiar și în weekend, stabilizează ritmul biologic și reduce fluctuațiile de energie.

Activitatea fizică moderată, practicată regulat, ajută la reglarea somnului. Totuși, exercițiile intense efectuate târziu în seară pot avea efect invers, crescând nivelul de adrenalină și întârziind instalarea somnului profund.

Confortul patului și susținerea corectă a corpului

Calitatea suprafeței pe care dormim influențează postura și relaxarea musculară. O saltea sau o pernă nepotrivită pot determina tensiuni persistente în zona cervicală și lombară, ceea ce duce la treziri repetate. Aceste întreruperi, chiar dacă nu sunt conștientizate, fragmentează ciclurile de somn.

Dormeo pune accent pe tehnologii care susțin ergonomia și distribuția uniformă a greutății corporale. Materialele adaptabile și structurile concepute pentru ventilare contribuie la menținerea unei temperaturi constante și la reducerea punctelor de presiune. Prin integrarea unor soluții moderne în amenajarea dormitorului, procesul natural de regenerare nocturnă este susținut eficient.

În plus, produsele dezvoltate de Dormeo sunt orientate spre echilibru între susținere și confort, ceea ce favorizează relaxarea profundă. Un spațiu organizat coerent, cu textile adecvate și o bază de dormit stabilă, reduce tensiunea acumulată pe parcursul zilei.

Factori psihologici și gestionarea stresului

Oboseala diurnă nu este determinată doar de factori fizici. Stresul și suprasolicitarea mentală pot menține organismul într-o stare de alertă constantă. Gândurile repetitive sau grijile neterminate împiedică instalarea fazelor profunde de somn.

Tehnicile de respirație conștientă, jurnalul de seară sau meditația ghidată ajută la calmarea sistemului nervos. O minte liniștită permite corpului să intre mai rapid în starea de regenerare. În timp, aceste practici reduc episoadele de trezire nocturnă și contribuie la creșterea nivelului de energie.

Este important și modul în care percepem oboseala. Dacă asociem constant dimineața cu lipsa de energie, creierul consolidează acest tipar. Introducerea unor ritualuri pozitive, precum expunerea la lumină naturală imediat după trezire sau câteva minute de mișcare ușoară, poate schimba semnificativ percepția asupra începutului de zi.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Observator News
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Libertatea pentru Femei
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton