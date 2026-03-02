NIBIRU deschide castingul internațional pentru dansatorii sezonului estival 2026

Producțiile artistice sunt dezvoltate de Răzvan Ioan Dincă și echipa sa de creație, cu experiență în proiecte relevante precum Fantoma de la Operă, Mamma Mia!, Shrek Musicalul, My Fair Lady și altele

NIBIRU, noua destinație de entertainment care va fi lansată în vara 2026 între Tuzla și Costinești, anunță deschiderea castingului internațional pentru dansatorii care vor face parte din producțiile artistice ale sezonului estival. Proiectul presupune un program artistic desfășurat pe durata a 46 de zile, în lunile iulie și august 2026, într-un format gândit să funcționeze pe întreaga durată a verii.

Conceput ca un proiect de divertisment integrat, NIBIRU va reuni muzică, dans, scenografie și experiențe tematice într-o structură coerentă, cu producție artistică recurentă. Nu este gândit ca un festival punctual, ci ca o destinație estivală construită pe un concept unitar, cu show-uri dezvoltate special pentru acest spațiu.

Direcția artistică și dezvoltarea conceptului scenic sunt realizate de Răzvan Ioan Dincă împreună cu echipa sa de creație, cu experiență acumulată în proiecte relevante precum Fantoma de la Operă, Mamma Mia!, Shrek, My Fair Lady și alte producții de amploare. Producțiile NIBIRU vor integra muzică, dans și scenografie într-un format adaptat unui program intensiv de repetiții și reprezentații, cu accent pe coerență artistică, impact vizual și execuție la standarde ridicate.

Organizatorii caută dansatori profesioniști din România și din afara țării, cu experiență în stiluri variate precum contemporan, urban, comercial, latino, fusion sau experimental. Sunt vizate profiluri versatile, cu rezistență fizică, disciplină, adaptabilitate și prezență scenică puternică. Obiectivul este formarea unei distribuții internaționale capabile să susțină programul artistic al sezonului estival.

Procesul de selecție începe cu o etapă de preselecție online, deschisă până la 8 martie 2026, ora 23:59, pe nibiru.net/casting. Dosarul de candidatură trebuie să includă:

• CV artistic

• fotografii recente (portret și full body)

• un video solo de maximum 90 de secunde

• un link către un demo reel de maximum 2 minute, publicat pe YouTube sau Vimeo

Candidații selectați vor fi invitați la castingul live din București, programat în perioada 16–18 martie 2026.

Selecția finală va include o probă individuală, constând într-un moment solo de maximum 90 de secunde, pentru evaluarea tehnicii, stilului și expresivității, urmată de o probă de coregrafie învățată pe loc, menită să testeze adaptabilitatea, viteza de asimilare și capacitatea de lucru în echipă.

Perioada de creație și repetiții este programată pentru lunile mai și iunie 2026, în București, urmată de repetițiile tehnice pe scenă înainte de deschiderea oficială. Pentru lunile iulie și august 2026 este necesară disponibilitate integrală pe întreaga durată a programului artistic.

Prin acest casting, NIBIRU invită artiștii care își doresc să facă parte dintr-o producție scenică de amploare să contribuie la construirea identității artistice a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte estivale ale anului 2026.

