Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase revin la Sala Palatului cu un nou spectacol conceptual „Căi ferate încrucișate” 

Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase pregătesc, așa cum o fac de patru ani încoace, un spectacol conceptual ieșit din comun la Sala Palatului. Pe 19 noiembrie, concertul „Căi ferate încrucișate” aduce pe scenă invitați speciali, decor inedit și momente muzicale distinse.

De patru ani încoace, scena Sălii Palatului găzduiește o serie anuală de evenimente ce aduc în prim-plan bogăția muzicii lăutărești, în forma unor spectacole conceptuale pline de culoare, decoruri meșteșugite și muzici atent culese. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase revin pe 19 noiembrie, pe aceeași scenă, cu evenimentul „Căi ferate încrucișate” – concertul care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.

„Continuăm tradiția anuală a întâlnirii de la Sala Palatului, pe 19 noiembrie cu spectacolul „Căi ferate încrucișate”. Ca de obicei, pe lângă Lăutarii de mătase, voi mai avea invitate și alte trei grupuri de muzicieni de tradiție.

Povestea de anul acesta are în centru laitmotivul «călătoriei». În acest sens și fotografia de afiș este realizată în trenul «Moldovița», o adevărată minune tehnică de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Muzicile pe care le voi aborda reprezintă ultimul tren al unui tip de estetică pe cale de dispariție.

«Căi ferate încrucișate» este un spectacol al contradicțiilor, în care mi-am propus să lupt împotriva clișeelor și preconcepțiilor cu privire la feluritele noastre identități muzicale. Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.

Ce e interesant, dincolo de concept, este că o parte dintre muzicienii care vor urca pe scenă sunt, de fapt, copiii, nepoții și strănepoții lăutarilor cu care eu am cântat la începutul carierei mele, în urmă cu 15 ani.

Sper ca și anul acesta, publicul să urce cu mine în tren. Le promit, așa cum i-am obișnuit, că am să-mi dau sufletul pe o scenă înconjurată de decor construit și NU de ecrane și randări realizate prin efecte speciale sau cu ajutorul inteligenței artificiale”, a declarat Simion Bogdan Mihai despre ideile ce stau la baza spectacolului.

Pe 19 noiembrie, publicul va avea parte de o seară în care realitatea muzicii vii spulberă mituri, explorează cu iscusință contradicții. Va fi o ocazie unică de a parcurge, în această călătorie, mai multe „stații muzicale”, fiecare cu caracter și suflu proprii.

